Vorstellung der Ergebnisse des QIB-Strahlprojektes beim Praxisforum für Industriebeschichtung in Wetzlar Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-11-26 08:54. Das QIB-Strahlprojekt widmete sich der Frage, wie Strahlmittel die

Haftfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit von Beschichtungen beeinflussen. Im Rahmen des 12. PIB-Praxisforums für Industriebeschichtung in Wetzlar am 14. und 15. November 2024 präsentierten Experten der Qualitätsgemeinschaft Industriebeschichtung (QIB) die ersten

Ergebnisse des umfangreichen QIB-Strahlprojektes.

VULKAN INOX war Teil des Expertenteams und mit unseren Kollegen Christian Hoffmann und Peter Müller live vor Ort. Warum ist ein optimales Strahlergebnis so wichtig?

Strahlverfahren sind eine bewährte Methode zur Vorbehandlung von Oberflächen,

die eine hohe Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit bieten. Doch

leider erreichen gestrahlte Oberflächen nicht immer ihr volles Potential. Dies führt

oft zu vorzeitigem Versagen des Korrosionsschutzes oder anderen Fehlern in der

Beschichtung.

In diesem Projekt wurden 13 verschiedene Strahlmittel - darunter kantige und

runde, metallische sowie mineralische Materialien - getestet, um herauszufinden,

welche am besten für die gewünschte Haftfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit

sorgen. Über 100 Stahlplatten wurden nach strengen Vorgaben gestrahlt und

anschließend mit einem 1-Schicht-Pulverlacksystem beschichtet. Ziel war es, die ideale Rauheit und Reinheit zu ermitteln, um eine maximale Haftung

und Langlebigkeit der Beschichtung zu gewährleisten. Erste Erkenntnisse und Ergebnisse: Die Versuchsreihe zeigte, dass kantige Strahlmittel in vielen Fällen Vorteile bei der

Erzielung der gewünschten Oberflächenstruktur brachten. Aber auch runde

Strahlmittel erzielten im Korrosionsversuch (KK-Test und NSS-Test) bemerkenswert

gute Ergebnisse. Alle mit dem optimalen Strahlmittel-Betriebsgemisch behandelten

Proben überstanden die 480-stündige Korrosionsprüfung ohne nennenswerte

Mängel.

Worauf kommt es bei der Optimierung der Oberflächenbehandlung an?

Besondere Bedeutung hat das richtige Strahlmittel-Betriebsgemisch. Es darf weder

zu grob noch zu fein, weder staubig noch ölig sein, um eine optimale

Oberflächenrauheit und -reinheit zu erzielen. Nur so wird die Haftfestigkeit der

Beschichtung sicher und reproduzierbar gewährleistet. Das richtige Strahlmittel -

abgestimmt auf das Korrosionsschutzsystem - ermöglicht es, das volle Potenzial

des Strahlprozesses auszuschöpfen.

Die Ergebnisse des Projekts bieten wertvolle Erkenntnisse, die nicht nur die Qualität

der Oberflächenbehandlung steigern, sondern auch die Lebensdauer des

Korrosionsschutzes verlängern können. Christian Hoffmann, Head of Sales bei VULKAN INOX und Mitglied des QIB-

Strahlprojektes: "Auch die hauseigenen Edelstahlstrahlmittel von VULKAN INOX ,

CHRONITAL und GRITTAL, haben sich in diesem anspruchsvollen Projekt besonders

bewährt. Sie wurden intensiv getestet und haben in allen Bereichen hervorragend

abgeschnitten. Diese Strahlmittel zeichnen sich nicht nur durch ihre

außergewöhnliche Bruchfestigkeit aus, sondern auch durch ihre extrem geringe

Staubentwicklung, die für eine saubere und gesunde Arbeitsumgebung sorgt.

Besonders hervorzuheben ist ihre Fähigkeit, jederzeit gleichmäßige und konstante

Strahlergebnisse zu liefern, was für eine hohe Effizienz und Qualität in der

Oberflächenbearbeitung sorgt. Dank ihrer herausragenden Leistung unter

anspruchsvollsten Bedingungen haben sich CHRONITAL und GRITTAL als ideale

Lösung für die Herausforderungen dieses Projekts erwiesen und bieten eine

optimale Performance für die unterschiedlichsten Anwendungen." Zukunftsaussichten und Fazit: Das QIB-Strahlprojekt bringt mehr Klarheit in die oft unsicheren Bereiche der

Oberflächenbehandlung und bietet praxisnahe Lösungen für eine bessere

Performance von Beschichtungen.

"Der Austausch und die Zusammenarbeit der verschiedenen Experten aus der

Qualitätsgemeinschaft leisten einen entscheidenden Beitrag zur kontinuierlichen

Verbesserung der Verfahren und Standards in der Industriebeschichtung." sagt

Christian Hoffmann. "In Zukunft wird sich zeigen, wie sich die Erkenntnisse und

Ergebnisse aus diesem Projekt in der Praxis auswirken und wie wir gemeinsam mit

der Industrie die besten Lösungen für langlebige und korrosionsbeständige

Oberflächen finden können." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Vulkan Inox GmbH

Frau Nicole Becker

Gottwaldstraße 21

45525 Hattingen

Deutschland fon ..: +49 2324 5616-0

web ..: http://www.vulkan-inox.de

email : nicole.becker@vulkan.inox.de Die 1985 gegründete VULKAN INOX GmbH ist führend in der Entwicklung und

Produktion langlebiger, korrosionsbeständiger Edelstahl Strahlmittel für die

Oberflächenbearbeitung von metallischen und mineralischen Werkstoffen. Das

Unternehmen bietet eine breite Produktpalette, die unter anderem Strahlmittel zum

Entgraten, Entzundern, Strukturieren und Reinigen umfasst. Die Basisprodukte sind

das kugelige CHRONITAL und das kantige GRITTAL, die einzeln oder kombiniert

eingesetzt werden können.

VULKAN INOX setzt auf hochmoderne Induktionsschmelzöfen, die vorwiegend

Recyclingschrotte einschmelzen, um die Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte zu

sichern. Am Hauptsitz in Hattingen arbeiten rund 50 Mitarbeiter in den Bereichen

Entwicklung, Produktion und Verwaltung. Weltweit stehen mehr als 30

Repräsentanzen für fachliche Beratung, zuverlässige Lieferung und schnellen

www.vulkan-inox.de

