Startseite Schlaflos und dick!? Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-25 20:30. Wie beeinflusst die Schlafdauer unser Wohlfühlgewicht und unsere Gesundheit!? Menschen, die regelmäßig weniger als sechs Stunden pro Nacht schlafen, haben Studien zufolge ein um 30% höheres Risiko für Übergewicht im Vergleich zu Personen, die sieben bis neun Stunden schlafen. Grundsätzlich gilt aber die individuelle Schlafdauer ist erreicht, wenn Sie sich am nächsten Morgen fit und ausgeschlafen fühlen. Der Grund dafür liegt in komplexen Wechselwirkungen zwischen Schlaf und Stoffwechsel. Wenig Schlaf führt zu einer Störung des Hormonsystems, wodurch der Appetit steigt und der Körper vermehrt Fett einlagert. Gleichzeitig sinkt die Energie, sodass weniger Sport getrieben wird. Doch durch gezielte Maßnahmen können Sie Ihren Schlaf verbessern, Ihr Stresslevel senken und damit auch Ihre Gewichtsprobleme langfristig in den Griff bekommen erklärt die Vortragsrednerin Nathalie Mazingue, Wie Sie langfristig mit der Reduktion des Stresses, der Bewegung und Achtsamkeit ihren Schlaf verbessern und ihr mentale Wohlbefinden verbessern können zeigt Ihnen die Vortragsrednerin in Ihrem Vortrag " SOS- Stress- Offensiv- Stoppen". Praktische Tipps zur Umsetzung um den Stress zu reduzieren und das Wohlfühlgewicht zu erreichen sind folgende:

Eignen Sie sich ein Ritual vor dem Einschlafen an, dies kann zum Beispiel einen Lavendeltee vor dem Zubettgehen trinken sein, oder ein Abendspaziergang oder durch eine Achtsamkeitsübung das mentale Wohlbefinden zu stärken und den Stress zu reduzieren. Sport hingegen kann vor dem Zubettgehen kontraproduktiv sein und das Stresslevel erstmal erhöhen, wenn die Belastung zu hoch ist dann kann das das Schlafen verschlechtern und es dauert lange bis nach der Belastung der Körper wieder runterfährt. Das richtige Maß zu finden um seine Gesundheit zu verbessern, den Stress zu reduzieren, die Bewegung und den Sport richtig zu dosieren um, so ein gutes mentales Wohlbefinden zu erlangen ist die Kunst und wird mit praktischen Beispielen im Vortrag von Nathalie Mazingue erläutert. Regelmäßige Bewegung und Sport vor 18 Uhr kann dazu beitragen, dass wir abends schneller einschlafen und tiefer schlafen. Durch die bewusste Kombination von Bewegung, Achtsamkeit und leichten Gerichten können Sie Ihre Schlafqualität, ihre Gesundheit und das mentale Wohlbefinden deutlich verbessern und morgens voller Energie erwachen. Außerdem hilft es jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett und zur gleichen Zeit aufzustehen um die Schlafqualität zu verbessern. Denken Sie an eine angenehme Schlafumgebung: Dunkel, ruhig und kühl. Koffein nach 13 Uhr kann das Einschlafen stören und Alkohol verhindert, dass Sie in den erholsamen Tiefschlaf kommen. Ausreichend Schlaf ist ein wichtiger Baustein für ein gesundes Gewicht und ein gutes Wohlbefinden. Wenn Sie Schwierigkeiten haben ihr Schlafverhalten in den Griff zu bekommen und sich ständig müde und unausgeschlafen fühlen, sollten Sie einen Arzt konsultieren der auf das Thema spezialisiert ist. Schlafmediziner können ihren Schlaf in ihrem Schlaflabor genauestens analysieren. Ein Schlaflabor ist speziell ausgestattet, um die verschiedenen Aspekte des Schlafs während einer Nacht genau zu beobachten und aufzuzeichnen. Die Ausstattung variiert je nach Klinik und den spezifischen Untersuchungen, die durchgeführt werden sollen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Nathalie Mazingue

email : mail@nathalie-mazingue.de Gesundheit kann auch Spaß machen!? Keynote Speakerin Nathalie Mazingue zeigt Ihnen wie! Die begeisterte Rednerin bringt als studierte Ernährungs-, Sportwissenschaftlerin und Gesundheitsmanagerin ein Rundum-Sorglos-Paket zu ihren Vorträgen mit. Dazu verzahnt die Keynote Speakerin das neueste Wissen zu Essen, Lebensfreude und Stress mit praktikablen und schnell umsetzbaren Tipps dazu, wie man instinktiv zur gesunden Ernährung findet, die Bewegung und die Resilienz verbessert.

Für Nathalie Mazingue ist das Zusammenspiel aus Essen, Sport und Achtsamkeit essentiell. Wer seine Performance steigern, sein Wohlbefinden steigern oder dauerhaft sein Gewicht reduzieren möchte, muss alle drei Bereiche beachten! Zu diesen Themen reißt die Keynote Speakerin ihr Publikum mit ihren praktikablen Tipps und Impulsen mit. Dabei lässt sie wichtige Ansatzpunkte zur intuitiven Ernährung und Entspannung ebenso einfließen, wie auch ihre universalen professionellen Lektionen in führenden Stellungen in der Gesundheitsbranche.

1982 wurde sie in Tübingen geboren, dort trainierte Nathalie Mazingue in der Jugend im Turnen und nahm an Wettkämpfen teil, jetzt findet Sie Ihren Ausgleich beim Triathlon. Sie entscheidet sich gegen eine berufliche Laufbahn im Sport und absolvierte zuerst eine solide Ausbildung, die die Basis für ihre spätere Berufung legen soll: In Stuttgart macht sie an der Diätassistentenschule die Ausbildung zur Diätassistentin. Jetzt ist sie an der dortigen Berufsakademie eine hochgeschätzte Dozentin für die jeweiligen Ausbildungsklassen mit den Schwerpunkten richtiges Essen und intuitive Ernährung.

Darauffolgend schließt Nathalie Mazingue das Studium der Ernährungs- und Haushaltswissenschaften an der Universität Kiel erfolgreich ab. Ein Fachpraktikum in der Versuchsküche bei einem der führenden Hersteller von Nahrungsmitteln ließ Nathalie Mazingue ihre berufliche Priorität erkennen: Sie arbeitet gerne mit Menschen zusammen und unterstützt diese auf ihrer Reise, sich der eigenen Lebensfreude bewusst zu werden und die angepasste Lebensweise miteinander zu kombinieren.

Nathalie Mazingue ihre erste Anstellung führte sie nach dem Studienabschluss in ein Gesundheitszentrum nach Berlin, das mit der Charité kooperiert. Dort übernahm sie die Entwicklung der Schulungs- und Präventionsprogramme. Sie half übergewichtigen Kindern bei der Gewichtsreduktion genauso wie Führungskräften und Managern beim Umgang mit Stress sowie dem Zurückfinden zu mehr Resilienz und Work-Life-Balance. Gleichzeitig studierte sie nebenbei noch Sportwissenschaften.

"Flexibilität kennzeichnet diese Branche", sagt die begeisternde Rednerin Nathalie Mazingue über ihre eigene Berufslaufbahn. Und so führten sie nicht nur berufliche Stationen die Karriere nach oben in leitende Positionen, sondern auch von Berlin über die Ostsee in den Schwarzwald und schließlich zurück in die Heimat nach Baden-Württemberg. In spezialisierten Reha-Einrichtungen arbeitete sie altmodische Essenspläne um und erstellte und führte neue Präventionsprogramme für Resilienz, Ernährung und Stressreduktion ein. Im Headquarter einer Krankenkasse entwickelte sie für Firmen Maßnahmen im Betrieblichen Gesundheitsmanagement und konzipierte eine der ersten personalisierten Apps für einen allumfassenden Beginn in den Bereichen Essen, Bewegung und Stress. Zugleich sammelte sie Erfahrungen als Keynote Speakerin und Rednerin, indem sie Reden an Schulen, bei Firmen und Vereinen hielt und Workshops umsetzte.

Flexibilität bedeutet für Nathalie Mazingue genauso: Weiterentwicklung und kein Stillstand, der Wissensstand muss täglich neu an die Gegebenheiten angepasst werden. Nicht auf dem Wissensstand von gestern stehenbleiben! Stets und ständig bildet sich die Keynote Speakerin und Rednerin weiter, zuletzt zum Beispiel im Bereich Resilienztraining und Stressmanagement. Ergänzend absolvierte sie den MBA in Gesundheitsmanagement. Durch verschiedene Perspektivwechsel setzt sich die Rednerin in ihren Vorträgen stets mit den neuesten Methoden, Ansätzen, Entwicklungen und Innovationen der Gesundheitsbranche auseinander. Nathalie Mazingue beleuchtet kritisch Trends, ist lösungsorientiert und ihre effektiven Tipps wissenschaftlich fundiert.

Bei den Vorträgen von Nathalie Mazingue wird der Stress bei den Themen Essensumstellung und Gewichtsreduktion rausgenommen, indem sie aufzeigt, wie einfach und befreiend intuitive Ernährung sein kann. Gleichzeitig motiviert sie dazu, mehr Alltagsbewegung, aber auch Momente der Entspannung in alltägliche Situationen einzubinden.

