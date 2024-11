Startseite Black Friday-Promotion: Mit den Angeboten von Datacolor bis zum 08.12.2024 bis zu 100 € sparen Pressetext verfasst von StickyIdeas am Mo, 2024-11-25 15:27. Marl, Deutschland, 25. November 2024

Datacolor®, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, bietet im Rahmen seiner Black Friday-Angebote eine Vielzahl an Spyder-Produkten für Fotografen und Videografen zu attraktiven Konditionen an. Die neue Spyder-Serie kalibriert nun auch OLED-, mini-LED und Apple XDR/Liquid-Retina Displays. Die neue Funktion Device PreviewTM ist in der Lage, eine Gerätevorschau für Smartphones und Tablets anzuzeigen, d.h. Content Creator wissen, wie ihre Farben bei ihren Followern ankommen. Zudem ist die Einbindung von ICC-Profilen zur Vorschau des Druckergebnisses möglich.

Diese Angebote lassen die Herzen von Fotografen, Videografen und Content Creatoren gleichermaßen höher schlagen und haben Gültigkeit bis 08.12.2024. Sie sind über den Datacolor Online-Shop zu beziehen. Ein Auszug der Angebotsprodukte: Spyder ? unverzichtbare Farbkalibrierung für Ihren Bildbearbeitungsmonitor

Bietet zusätzlich:

- Kalibriert OLED-, Mini-LED und Apple Liquid Retina XDR-Displays

- Neue Funktion Device PreviewTM für die Einbindung von ICC-Profilen zur Vorschau des Druckergebnisses und Anzeige einer Gerätevorschau für Smartphones & Tablets.

- Perfekte Kontrolle darüber, wie Ihr Content auf gängigen Smartphones dargestellt wird.

Angebot: 149 € statt 189 € inkl. MwSt. Jetzt 40 € sparen! SpyderPro – erweiterte Farbkalibrierung für Ihren Bildbearbeitungsmonitor

Bietet zusätzlich:

• Kalibrierung von High-Brightness-Monitoren

• Kalibrierung auf Videotargets wie Rec.709 und Rec.2020

• Erweiterte Funktionen zur Display-Analyse

• Side-by-Side-Anzeigeabgleich (StudioMatch™)

• Projektor-Kalibrierung und mehr

Angebot: 189 € statt 229 € inkl. MwSt. Jetzt 60 € sparen! Spyder Photo/Video Kit – die ultimative Workflow-Lösung für präzise Farbkontrolle bei Foto und Video, von der Aufnahme bis zur Bearbeitung

Enthält:

• Spyder Cube: Die bessere Graukarte für einen präziseren Weißabgleich, Belichtung und Kontrast

• Spyder Checkr Video: für präzise und umfassendsten Videofarbinformationen auf einen Blick

• Spyder Checkr Photo Kartenset: Ermöglicht es, den Spyder Checkr Video mit Fototargets zu nutzen, damit Sie Ihren spezifischen hybriden Foto-/Video-Workflow individualisieren können.

• SpyderPro: Perfekte Monitorkalibrierung auch für High-Brightness-Monitore

Angebot: 299 € statt 389 € inkl. MwSt. Jetzt 90 € sparen! Spyder Print Studio – Farbmanagement von der Aufnahme bis zum Druck

Enthält:

• Spyder Cube: Die bessere Graukarte für einen präziseren Weißabgleich, Belichtung und Kontrast

• SpyderPro: Perfekte Monitorkalibrierung auch für High-Brightness-Monitore

• Spyder Print: Präzise ICC-Profilerstellung für Ihre Drucker-Tinten- und Papierkombination für perfekte FineArt-Drucke.

Angebot: 449 € statt 549 € inkl. MwSt. Jetzt 100 € sparen! Alle Angebote von Datacolor finden Sie unter https://bit.ly/DatacolorBlackFriday24. Anhang Größe BF2024-banner-1300x700-DE.jpg 149.91 KB Über StickyIdeas Komplettes Benutzerprofil betrachten