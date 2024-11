Startseite Ausblick Messen Dezember 2024 und Messejahr 2025 Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-25 08:22. Messen zeigen die Zukunft - Messe.TV ist für Sie vor Ort. Im Dezember sind wir für Sie auf der ISPO MUNICH und freuen uns schon auf ein spannendes Messejahr 2025, mit neuesten Trends & Innovationen. Im Dezember 2024 erwartet Messebesucher eine beeindruckende Vielfalt an Veranstaltungen, die zahlreiche Branchen und Interessen abdecken. Jede dieser Messen bietet spannende Einblicke in neueste Entwicklungen, Produkte und Trends. ISPO Munich 2024: Trends, Innovationen und Highlights der Sport- und Outdoor-Branche Die ISPO Munich 2024 gilt als eine der wichtigsten Messen der Sport- und Outdoor-Branche und wird auch dieses Jahr wieder Maßstäbe setzen. Messe.TV plant eine umfassende Berichterstattung, um die spannendsten Trends und Highlights einzufangen. Themen wie nachhaltige Materialien, smarte Technologien für Sportequipment und die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Outdoor, Fitness und Gesundheit stehen im Fokus. Zudem widmet sich die Messe zentralen Zukunftsthemen wie Innovationen in der Kreislaufwirtschaft und neuen Ansätzen für nachhaltigen Konsum. Mit spannenden Interviews, Messeimpressionen und einem Blick auf die wegweisenden Produkte wird Messe.TV die Vielfalt und Dynamik der ISPO Munich 2024 eindrucksvoll präsentieren. Ab dem zweiten Messetag finden Sie unsere Videos und Artikel hier: ISPO 2024 Überblick führender Messen im Dezember 2024 In München lädt die therapie MÜNCHEN Fachbesucher aus den Bereichen Physiotherapie, Rehabilitation und Prävention ein, um innovative Lösungen und praxisnahe Fortbildungen zu entdecken. Ebenfalls in München findet die renommierte ISPO Munich statt, eine der weltweit führenden Plattformen für die Sport- und Outdoor-Branche. Hier präsentieren Hersteller und Experten zukunftsweisende Trends, von Sportequipment bis hin zu nachhaltigen Technologien. In Düsseldorf steht die VALVE WORLD EXPO im Mittelpunkt der Industrie. Diese Messe versammelt internationale Fachleute rund um Armaturen und Ventiltechnik und bietet eine Plattform für Innovationen und den Austausch zu wichtigen Zukunftsthemen wie der Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Branche. Sicherheit und Brandschutz sind die Kernthemen der VdS-BrandSchutzTage in Köln. Mit einem Mix aus Fachmesse und Konferenzen richtet sich die Veranstaltung an Experten, die sich über modernste Brandschutzlösungen informieren und weiterbilden möchten. Ebenfalls in Köln präsentiert die INTERMOT alles rund um Motorräder, Roller und E-Bikes - ein Muss für Fans der Mobilität auf zwei Rädern. Für Enthusiasten autarker Energieversorgung ist die OFF-GRID in Augsburg eine wichtige Anlaufstelle. Sie widmet sich innovativen Technologien im Bereich der Off-Grid-Energieversorgung und richtet sich sowohl an Fachleute als auch an Endverbraucher. In Nürnberg kommen Liebhaber klassischer Automobile auf der RETRO CLASSICS Bavaria voll auf ihre Kosten. Neben prachtvollen Oldtimern und Youngtimern erwarten die Besucher hier ein vielfältiges Rahmenprogramm und ein beeindruckendes Angebot an Zubehör und Dienstleistungen. Wann die Messen stattfinden? Das erfährst Du auf Messe.TV: Messetermine 2024 Messejahr 2025: Ausblick auf ein spannendes Veranstaltungsjahr Das Messejahr 2025 steht vor der Tür und verspricht ein spannendes Programm mit zahlreichen Highlights. Zu den Top-Events des kommenden Jahres zählen die bauma in München, die als weltweit führende Fachmesse für Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen bekannt ist, sowie die Spielwarenmesse in Nürnberg, die neue Trends und Klassiker der Spielwarenbranche präsentiert. Auch die ITB Berlin, eine der bedeutendsten Tourismusmessen der Welt, und die IAA Mobility in München, die Mobilität der Zukunft thematisiert, zählen zu den Höhepunkten. Messe.TV wird auch 2025 wieder für Sie vor Ort sein und die wichtigsten Eindrücke einfangen: Messetermine 2025 Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Messe.TV - Deutsche Messefilm & Medien GmbH

Herr Andreas Bergmeier

Münchener Straße 6

85368 Moosburg

Deutschland fon ..: 08761721300

web ..: https://www.messe.tv

email : kontakt@messe.tv Messe.TV ist ein innovativer Streaming-Dienst, der sich auf die umfassende Berichterstattung von Messen und Fachveranstaltungen spezialisiert hat. Als führende Plattform für Messeinhalte bietet Messe.TV Branchenexperten, Ausstellern und Messebesuchern auch nach dem Event die Möglichkeit, die neuesten Trends und Innovationen aus verschiedenen Branchen und Industrien bequem online zu erleben. Unser Angebot umfasst redaktionelle On-Demand-Videos und Artikel. Interviews mit Branchenführern, KMUs, Start-ups sowie Hintergrundberichte und exklusive Einblicke zu weltweit führenden Messen. Messe.TV ermöglicht es, wichtige Events und Ausstellungen unabhängig von Zeit und Ort zu verfolgen und vernetzt so Unternehmen und Fachpublikum auf globaler Ebene. Mit Messe.TV sind Sie am Puls der Zeit und bleiben stets auf dem Laufenden, was die neuesten Entwicklungen auf internationalen Fachmessen betrifft. Pressekontakt: Messe.TV - Deutsche Messefilm & Medien GmbH

Herr Andreas Bergmeier

Münchener Straße 6

85368 Moosburg fon ..: 08761721300

email : presse@messe.tv Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten