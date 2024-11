Interra meldet positive Ergebnisse aus dem Kupfer-Gold-Projekt Thane und stellt Unternehmensupdate bereit

22. November 2024, Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / Interra Copper Corp. (CSE: IMCX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) (Interra oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse einer jüngsten geologischen Untersuchung des Kupfer-Gold-Projekts Thane (das Projekt oder Thane) bekannt zu geben. Thane ist ein 206 km² großes Konzessionsgebiet, das sich zu 100 % im Besitz von Interra Copper befindet und im Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, zwischen der Mine Mt. Milligan von Centerra Gold und der früheren Mine Kemess liegt. Die Höhepunkte der Explorationsergebnisse von Interra beinhalten Folgendes:

- Entdeckung des Vorkommens Bananas, eines etwa 200 Meter (m) langen Bereichs aus chalkopyritmineralisiertem porphyrischem Syenit, der von Quarz-Magnetit-Stockwork und bedeckten Erzgängen mit umfassendem Sekundärkupfer (Kieselkupfer) durchzogen ist. Die Analyseergebnisse des Vorkommens Bananas beinhalten Folgendes:

o Probe 18615* im südlichen Teil der Zone ergab 3,82 % Kupfer (Cu) und 0,218 g/t Gold (Au) (Tabelle 1).

o Die Proben 18620* und 18617* aus der Nähe des Zentrums der Zone ergaben 7,15 % Cu und 0,472 g/t Au bzw. 1,65 % Cu und 0,746 g/t Au (Tabelle 1).

o Probe 18619* aus dem nördlichen Teil der Zone ergab 2,86 % Cu und 0,258 g/t Au (Tabelle 1).

- Ein Expertenteam von Equity Exploration und Accretive Metals Advisory untersuchte 19 Ziele im Konzessionsgebiet. Ihre Ergebnisse bestätigen, dass Thane beträchtliches alkalisches Kupfer-Gold-Porphyr-Potenzial in einem mit den nahe gelegenen Minen vergleichbaren geologischen Umfeld aufweist.

CEO Brian Thurston sagte: Das Konzessionsgebiet Thane, das sich zu 100 % im Besitz von Interra befindet, weist einige der intensivsten Flusssedimentanomalien in British Columbia sowie breite Zonen mit Alterationen und anomalen Kupfer- und Goldmineralisierungen auf, was ein starker Beweis für das Vorkommen einer verborgenen Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätte ist. Die Lagerstätte Bananas umfasst hochgradige Mineralisierungen in durchlässigem Gestein, wo tiefere Teile des breiteren hydrothermalen Systems möglicherweise näher an die Oberfläche geleitet wurden. Dies ist ein noch überzeugenderer Beweis für ein solides Mineralsystem mit wirtschaftlichem Potenzial bei Thane. Wir freuen uns darauf, diese bedeutsame Entdeckung in der Feldsaison 2025 weiterzuverfolgen.

Das Kupfer-Gold-Projekt Thane befindet sich in einem unzureichend erkundeten Teil des nördlichen Quesnel-Terrans, 11 km südöstlich der vormals produzierenden Mine Kemess South und 13 km nordwestlich der Mine Mount Milligan. Anfang August untersuchte ein Expertenteam von Equity Exploration und Accretive Metals Advisory 19 Ziele im 206 km² großen Konzessionsgebiet. Die Bewertung und die Feldbeobachtungen des Teams bestätigten, dass Thane beträchtliches alkalisches Kupfer-Gold-Porphyr-Potenzial in einem mit den nahe gelegenen Minen vergleichbaren geologischen Umfeld aufweist. Es wurden zehn Ziele mit hoher Priorität zur Weiterentwicklung empfohlen, von denen das kürzlich entdeckte Vorkommen Bananas und das bereits bekannte Vorkommen Gail mit starken Kupfer-Gold-mineralisierten Alterationssystemen in günstigem Muttergestein höchste Priorität haben.

Die Folgeerkundungen des Vorkommens Bananas im September 2024 umfassten eine vorläufige Beschreibung der mineralisierten Zone auf einer Streichenlänge von etwa 200 m in Aufschlüssen, die sich über eine vertikale Länge von etwa 100 m erstrecken. Das Vorkommen Bananas umfasst einen 0,5 bis 3 m mächtigen Bereich mit mäßigen bis dichten chalkopyrithaltigen Quarz-Magnetit-Erzgängen in eisenhaltigem porphyrischem Syenit, die sich zusammenziehen und ausdehnen. Der Bereich ist von starken Brüchen und lokal konzentrierten Scherzonen geprägt. Durch die Oxidation der reichhaltigen Kupfermineralisierung bildete sich Kieselkupfer, das die Ausbissflächen und den Schutt entlang des gesamten Vorkommens bedeckt (Abbildung 1). Das Vorkommen Bananas befindet sich innerhalb einer über 2 km² großen Eisenoxid- und Tonanomalie, die im Rahmen einer kürzlich durchgeführten Hyperspektralstudie von ALS Goldspot beobachtet wurde.

14 geochemische Proben wurden entlang von 170 m der offenen Länge des Vorkommens entnommen. Die Ergebnisse reichen von 0,01 bis 7,16 % Cu bzw. 0,003 bis 0,746 g/t Au, wobei die anomale Konzentration von Silber (Ag) von 0,13 bis 27,7 g/t und jene von Molybdän (Mo) von 3 bis 156 Parts per Million (ppm) reicht. Die hervorgehobenen Proben sowie die Probenstatistiken für den gesamten Datensatz des Vorkommen Bananas sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Abbildung 1: Kupferverfärbung aus dem neuen Vorkommen Bananas

Tabelle 1: Hervorgehobene Ergebnisse des Vorkommens Bananas und Probenstatistiken

Ausgewählte geochemische Proben*

Nr. Easting Northing Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) Mo (ppm)

18615 342626 6229738 0,218 18,2 3,820 102

18617 342637 6229765 0,746 9,7 1,650 156

18619 342630 6229909 0,258 21,0 2,860 83

18620 342635 6229839 0,472 27,7 7,150 126

Probenstatistik (n = 14)

Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) Mo (ppm)

Max 0,746 27,7 7,150 156

Min 0,003 0,1 0,011 3

Median 0,018 0,6 0,080 7

Durchschnitt 0,127 5,5 1,097 38

Update des Bohrprogramms bei Rip

Das Phase-1-Bohrprogramm beim Kupferprojekt Rip (Rip) im Zentrum von British Columbia ist nun abgeschlossen. Zwei Bohrlöcher auf insgesamt 1.033,27 m erprobten die nördliche geophysikalische Anomalie, über die das Unternehmen in seiner Pressemitteilung vom 31. Juli 2024 berichtete. Das Projekt Rip liegt etwa 33 km nordöstlich der vormals produzierenden Cu-Mo-Mine Huckleberry von Imperial Metals und der im fortgeschrittenen Stadium befindlichen Projekte Ox/Seal/Berg von Surge Copper (Abbildung 2).

Bohrloch RP2024-001 wurde bis in eine Tiefe von 533,40 m gebohrt und peilte einen magnetischen Höchstwert in der Nähe des Zentrums eines kombinierten Bullseye mit magnetischer Aufladbarkeit an, das das Ziel definiert. Bohrloch RP2024-002 wurde bis in eine Tiefe von 499,87 m gebohrt und peilte einen Abschnitt des Doughnut-förmigen Höchstwerts der Aufladbarkeit mit einem Durchmesser von 1 km (> 35 mV/V) an, der den Höchstwert der Magnetik umgibt. Beide Bohrlöcher durchschnitten mehrphasige porphyrische Intrusionen sowie mit dem Porphyr in Zusammenhang stehende Alterationen, Erzgänge und Mineralisierungen, die mit den angepeilten geophysikalischen Signaturen übereinstimmen. Alle Kernproben wurden an das ALS-Labor in Richmond in Vancouver zur geochemischen Analyse eingereicht. Die Ergebnisse werden bekannt gegeben, sobald alle Ergebnisse eingetroffen und validiert sind.

Im Jahr 2023 gab das Unternehmen seine Optionsvereinbarung mit ArcWest Exploration Inc. (ArcWest) zum Erwerb einer 80%igen Beteiligung am Cu-Mo Projekt RIP bekannt. Interra kann die erste Stufe seiner Beteiligung an dem Projekt erwerben, indem es gestaffelte Explorationsarbeiten in Höhe von insgesamt 2,0 Millionen C$ durchführt und eine direkte Zahlung von 100.000 C$ sowie jährliche Anteilszahlungen über vier Jahre bis Ende 2027 leistet.

Update des Erwerbs von Stars

Hinsichtlich der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Oktober 2024 wurden die Tagungsunterlagen für die Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre von Aurwest Resources Corporation (die Versammlung) vor dem jüngsten Poststreik verschickt und sind davon nicht betroffen. Die Versammlung ist für den 10. Dezember 2024 angesetzt und wird voraussichtlich wie geplant stattfinden. Die Aktionäre von Aurwest Resources Corporation werden die Möglichkeit haben, über den geplanten Verkauf des Konzessionsgebiets Stars an Interra abzustimmen. In Abhängigkeit der Genehmigung eines solchen Beschlusses durch die Aktionäre von Aurwest Resources Corporation und der anschließenden Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (die CSE) wird der Erwerb des Konzessionsgebiets Stars durch Interra voraussichtlich vor dem 16. Dezember 2024 abgeschlossen werden.

Abbildung 2: Standortkarte des Konzessionsgebiets von Interra

Market Maker

Interra freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen - in Abhängigkeit der behördlichen Genehmigung - Venture Liquidity Providers Inc. (VLP) damit beauftragt hat, den Market-Making-Service zur Aufrechterhaltung eines geordneten Handelsmarktes für die Stammaktien des Unternehmens zu übernehmen. Der Market-Making-Service wird von VLP über den registrierten Broker W.D. Latimer Co. Ltd. gemäß den Richtlinien der CSE und anderen geltenden Gesetzen durchgeführt werden.

Als Vergütung für die von VLP erbrachten Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, VLP ab 1. Oktober 2024 für eine Laufzeit von zunächst drei Monaten 5.000 $ pro Monat zu bezahlen. Nach der anfänglichen Laufzeit verlängert sich das Abkommen jeweils um einen Monat, wobei das Abkommen nach der Laufzeit von zunächst drei Monaten von beiden Parteien jederzeit gekündigt werden kann. Vor der Beauftragung von VLP waren das Unternehmen und VLP voneinander unabhängig und VLP war weder direkt noch indirekt am Unternehmen oder an dessen Wertpapieren beteiligt. Die für den Market-Making-Service erforderlichen Gelder und Aktien müssen von W.D. Latimer Co. Ltd. bereitgestellt werden. Die vom Unternehmen an VLP bezahlte Gebühr bezieht sich ausschließlich auf Dienstleistungen und das Abkommen enthält keine Leistungsfaktoren. VLP wird als Vergütung weder Aktien, noch Optionen von Interra erhalten.

VLP ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Sitz in Toronto, das eine Vielzahl von Dienstleistungen anbietet, wobei der Schwerpunkt auf an der CSE notierten Emittenten liegt. Der CEO von VLP, JC Cunningham, ist telefonisch unter (416) 891-4349 oder per E-Mail unter info@vlpinc.net erreichbar.

Unternehmensentwicklung

Interra freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Dienstleistungsvertrag mit CSC2020 Corp. (CSC) unterzeichnet hat, um ab 25. November 2024 eine ganzheitliche Reihe von Beratungs-, Markenbildungs- und Technologiedienstleistungen zu erbringen, die eigens konzipiert wurden, um die Strategien des Unternehmens auf dem öffentlichen Markt zu verbessern, die Marktreichweite der Produkte zu erhöhen und die Markenpositionierung zu verbessern. Das Unternehmen wird auch Zugang zur eigenen KI-gesteuerten Produktlinie sowie zum Content-Marketing von CSC haben.

Als Vergütung für die von CSC erbrachten Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, CSC für eine Laufzeit von zunächst sechs Monaten eine Servicegebühr in Höhe von 40.000 $ (zzgl. anwendbarer Steuern) zu bezahlen. Das Abkommen verlängert sich jeweils um einen weiteren Monat, sofern es nicht von einer Partei mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt wird. Das Abkommen enthält keine Leistungsfaktoren. Das Unternehmen und CSC sind voneinander unabhängig und CSC ist weder direkt, noch indirekt am Unternehmen oder dessen Wertpapieren beteiligt.

Aktien zur Schuldenrückzahlung

In Zusammenhang mit der Beauftragung von CSC haben das Unternehmen und CSC vereinbart, die ausstehenden Schulden des Unternehmens gegenüber CSC für insgesamt 420.000 Stammaktien des Unternehmens (die Schuldenrückzahlungsaktien) unter Annahme eines Preises von 0,10 $ pro Schuldenrückzahlungsaktie zu begleichen.

Alle Schuldenrückzahlungsaktien unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum endet.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen daher weder in den Vereinigten Staaten noch an U.S.-Personen (gemäß der Definition dieser Begriffe in Regulation S des U.S. Securities Act) oder auf deren Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Ernennung von IR

Das Unternehmen möchte auch die Ernennung von Kelly Abbott zum Investor-Relations- und Marketingverantwortlichen bekannt geben. Herr Abbott kann eine langjährige Erfahrung auf den Aktienmärkten vorweisen und hat dazu beigetragen, Millionen von Dollar an Kapital für sowohl börsennotierte als auch private Unternehmen aufzubringen. Herr Abbott verfügt über Know-how in den Bereichen Marketing, Unternehmensstrategie, Risikokapital und Unternehmensentwicklung.

Aktienoptionen

Das Unternehmen hat einem Berater des Unternehmens Aktienoptionen auf den Erwerb von insgesamt 150.000 Stammaktien des Unternehmens gemäß dem Equity Incentive Plan des Unternehmens gewährt. Die Aktienoptionen können bis 14. November 2029 zu einem Ausübungspreis von 0,12 $ jeweils zu einer Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden und sind über einen Zeitraum von 18 Monaten unverfallbar.

Geochemische Methodik und Qualitätskontrolle

Alle Proben wurden von Personal und Vertragspartnern von Interra von Ausbissen entnommen, in Polyurethan-Probenbeutel verpackt und direkt an das ALS Geochemical Laboratory in North Vancouver geschickt. Sie wurden für die Analyse gemäß der ALS-Methode PREP-31 vorbereitet: Jede Probe wurde zu 70 % auf 2 mm zerkleinert und ein 250-g-Split wurde zu über 85 % auf 75 µm Mesh pulverisiert. Gold wurde mittels Brandprobe mit Atomabsorption an nominellen 30-g-Proben analysiert (ALS-Methode Au-AA23). Weitere 34 Elemente wurden mittels ICP-AES unter Verwendung eines Aufschlusses aus vier Säuren (ALS-Methode ME-ICP61) untersucht. Proben, bei denen die Grenzwerte für Kupfer überschritten wurden, wurden mit derselben Technik, jedoch mit einem Aufschluss aus vier Säuren in Erzqualität und einem höheren Nachweisbereich (Methode Cu-OG62) erneut analysiert. Die Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) wird im Labor durch die rigorose Verwendung interner Standard-, Leer- und Doppelproben aufrechterhalten.

* Sämtliche Proben, die bei Bananas entnommen wurden, sind Splitterproben, die auf einer Mindestlänge von 10 cm entnommen wurden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung waren jedoch keine Daten hinsichtlich der Probenlänge verfügbar. Aus diesem Grund sollten die Proben als Schürfproben behandelt werden. Schürfproben sind naturgemäß selektiv, weshalb die gemeldeten Mineralisierungen und Analyseergebnisse möglicherweise nicht repräsentativ für ein Gesteinsvolumen sind.

Qualifizierter Sachverständiger

Brian G. Thurston, P.Geo., CEO des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Interra Copper Corp.

Interra Copper Corp. konzentriert sich auf die Steigerung des Shareholder-Values durch die Exploration und Erschließung seiner beiden Kupfer-Explorationsprojekte in British Columbia, Kanada, die sich noch in einem frühen Stadium befinden.

Das Projekt Thane, das sich im Quesnel Terrane im Norden von British Columbia befindet, erstreckt sich über 20.658 Hektar mit 10 identifizierten vorrangigen Zielen, die eine signifikante Kupfer- und Edelmetallmineralisierung aufweisen. Das Unternehmen hat eine Earn-In-Option von bis zu 80 % und eine Joint-Venture-Vereinbarung für das Projekt Rip, das im Stikine-Terrane in einem produktiven Gürtel der späten Kreidezeit (Bulkley-Plutonitabfolge) liegt, der für Kupfer-Molybdän-Lagerstätten bekannt ist.

Interra Führungs- und Beraterteam besteht aus langjährigen Führungskräften aus der Bergbauindustrie, die über umfangreiche technische Erfahrung sowie Kapitalmarkterfahrung verfügen und eine starke Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Finanzierung, Entwicklung und dem Betrieb von Bergbauprojekten auf globaler Ebene vorweisen können. Interra hat sich zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit verpflichtet, die im Einklang mit den besten Praktiken der Branche steht und alle Stakeholder unterstützt, einschließlich der lokalen Gemeinden, in denen es tätig ist. Die Stammaktien des Unternehmens sind hauptsächlich an der Canadian Stock Exchange unter dem Symbol IMCX notiert. Für weitere Informationen über Interra besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.interracoppercorp.com .

Im Namen des Board von Interra Copper Corp.

Brian Thurston, P.Geo.

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 778-949-1829

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kelly Abbott

Investor Relations

info@interracoppercorp.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten erreicht werden. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, und die sich insbesondere auf das Kupferprojekt RIP, einschließlich des Phase-Eins-Bohrprogramms, seines Explorationspotenzial sowie der erwarteten Erfüllung der Earn-in-Verpflichtungen des Unternehmens für 2024 und 2025, beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von Interra als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit möglichen Unfällen und anderen Risiken, die mit dem operativen Betrieb von Mineralexplorationen verbunden sind, das Risiko, dass das Unternehmen auf unvorhergesehene geologische Faktoren stößt, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Genehmigungen und andere behördliche Genehmigungen zu erhalten, die für die Durchführung der Explorationspläne des Unternehmens erforderlich sind, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Finanzmittel für die Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen, sowie das Risiko politischer Ungewissheiten und behördlicher oder rechtlicher Änderungen, die die Geschäfte und Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Themen verlassen. Interra übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Interra Copper Corp.

Dave McMillan

Suite 2200 - 885 West Georgia

V6C 3E8 Vancouver, BC

Kanada

email : davemc@telus.net

Pressekontakt:

Interra Copper Corp.

Dave McMillan

Suite 2200 - 885 West Georgia

V6C 3E8 Vancouver, BC

email : davemc@telus.net