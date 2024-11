Startseite The Caring Soul Reggae - neue Single von Marcus Lipp Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2024-11-22 09:12. Mitten in der kalten Jahreszeit präsentiert Marcus Lipp mit seiner neuen Single „The Caring Soul Reggae Version“ einen Song, der musikalisch in eine sonnig-warme Hülle packt. Schon die ursprüngliche Version von The Caring Soul verbreitete eine warmherzige Atmosphäre. Mit Reggae-Rhythmen kombiniert erstrahlt die Melodie im Licht karibischer Sonne. Musikalisch mitgewirkt hat Raul Hernandez-Arthur, der Text stammt aus der Feder von Lisa Manale und Marcus Lipp. Nach zahlreichen Single-Veröffentlichungen des Singer-Songwriters ist für 2025 ein Album geplant – man darf gespannt bleiben! „Mach Musik für deine Seele“ – nach diesem Motto schreibt und spielt Marcus Lipp Songs und gibt seine musikalischen Fähigkeiten auch an andere weiter. Begleitet mit seiner Gitarre interpretiert der Singer-Songwriter englische, deutsche und bayerische Texte. Er spielt mit Elementen aus Pop, Rock und R&B. Marcus Lipp ist bei Smart & Nett für Events buchbar. Neben seinen eigenen Songs verfügt er über ein umfangreiches Repertoire bekannter Hits der vergangenen Jahrzehnte. Das ermöglicht für jeden Anlass den passenden musikalischen Rahmen. Release 22.11.2024

UPC 3617665871950 Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.