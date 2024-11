Endeavour Silver Corp. kündigt 73 Millionen US$ Bought-Deal Finanzierung an

Der Basisprospekt ist über SEDAR+ zugänglich, und die Prospektergänzung wird innerhalb von zwei Werktagen zugänglich sein.

VANCOUVER, British Columbia, 20. November 2024 -- Endeavour Silver Corp. ("Endeavour" oder das "Unternehmen") (NYSE: EXK; TSX: EDR - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Emissionsbanken (die "Emissionsbanken") unter der Leitung von BMO Capital Markets abgeschlossen hat, gemäß der sich die Emissionsbanken bereit erklärt haben, 15.825.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem Preis von 4,60 US$ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 73 Millionen US$ (das "Angebot") zu kaufen. Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die für einen Zeitraum von 30 Tagen nach Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 10 % der im Rahmen des Angebots angebotenen Stammaktien zusätzlich zu erwerben, um eventuelle Mehrzuteilungen abzudecken.

Die Hauptziele für die Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot sind die Verwendung als allgemeines Betriebskapital und die Weiterentwicklung des Projekts Pitarrilla.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 27. November 2024 abgeschlossen und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie der Zustimmung der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange.

Die Stammaktien werden in allen Provinzen Kanadas (mit Ausnahme von Quebec) auf der Grundlage eines Kurzprospekts für das Basisregal (der "Basisregalprospekt") angeboten, dem ein Prospektnachtrag (der "Prospektnachtrag") beigefügt ist, und werden in den Vereinigten Staaten auf der Grundlage eines Prospektnachtrags zu einem Basisregalprospekt angeboten, der Teil der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formblatt F-10 (zusammen mit etwaigen Änderungen) ist, die "Registrierungserklärung"), mit der die Stammaktien gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung gemäß dem von den Vereinigten Staaten und Kanada angenommenen Multi-Jurisdictional Disclosure System registriert werden. Der endgültige Prospektnachtrag wird innerhalb von zwei Werktagen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden und anderen vergleichbaren Aufsichtsbehörden in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, und in den Vereinigten Staaten eingereicht. Die Stammaktien können auch im Rahmen einer Privatplatzierung in bestimmten Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten gemäß den geltenden Prospektausnahmen angeboten werden. Es findet jedoch kein Verkauf von Stammaktien in Provinzen, Bundesstaaten oder Gerichtsbarkeiten statt, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dieser Provinzen, Bundesstaaten oder Gerichtsbarkeiten ungesetzlich wäre.

Ein endgültiger Basisprospekt, der wichtige Informationen zu den in diesem Dokument beschriebenen Wertpapieren enthält, wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen kanadischen Provinzen (außer Quebec) eingereicht. Exemplare des endgültigen Basisprospekts und eines etwaigen Nachtrags zum Regalprospekt können bei BMO Capital Markets angefordert werden, deren Kontaktdaten unten angegeben sind. Dieses Dokument enthält nicht die vollständige Offenlegung aller wesentlichen Fakten in Bezug auf die Stammaktien. Anleger sollten den endgültigen Basisprospekt, den dazugehörigen Prospektnachtrag und alle Änderungen dazu lesen, um sich über diese Fakten, insbesondere die Risikofaktoren in Bezug auf die Stammaktien, zu informieren, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Eine Anlage in die Stammaktien ist mit Risiken verbunden. Siehe "Risikofaktoren" im endgültigen Basisprospekt und im Prospektnachtrag. Endeavour hat die Registrierungserklärung für das Angebot, auf das sich diese Mitteilung bezieht, bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht. Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospektnachtrag für das Angebot, das Registration Statement und andere Dokumente, die Endeavour bei der SEC eingereicht hat, lesen, um weitere vollständige Informationen über Endeavour und das Angebot zu erhalten.

Kopien der entsprechenden Angebotsunterlagen können, sofern verfügbar, kostenlos unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov angefordert werden.

Der Zugang zum Prospektnachtrag, zum Basisregalprospekt und zu allen Änderungen daran wird in Kanada gemäß den Wertpapiergesetzen gewährt, die sich auf die Verfahren zur Gewährung des Zugangs zu einem Regalprospektnachtrag, einem Basisregalprospekt und zu allen Änderungen an diesen Dokumenten beziehen. Der Basis-Regalprospekt und der Prospektnachtrag sind (innerhalb von zwei Werktagen nach dem Datum dieses Dokuments) über SEDAR+ zugänglich. Ein elektronisches oder gedrucktes Exemplar dieser Dokumente kann, sofern verfügbar, in Kanada kostenlos bei BMO Nesbitt Burns Inc. per Post an Brampton Distribution Centre c/o The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, ON, L6S 6H2, telefonisch unter 905-791-3151 Ext 4312 oder per E-Mail an torbramwarehouse@datagroup.ca und in den Vereinigten Staaten bei BMO Capital Markets Corp, Attn: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, oder per E-Mail an bmoprospectus@bmo.com , indem Sie BMO Nesbitt Burns Inc. oder BMO Capital Markets Corp. eine E-Mail-Adresse bzw. Postanschrift mitteilen. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt.

Über Endeavour Silver Corp.

Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen, das sich für nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaupraktiken einsetzt. Mit dem Betrieb in Mexiko und der Erschließung der neuen Cornerstone-Mine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, das dem Unternehmen dabei geholfen hat, sein Ziel zu erreichen, ein führender führender Silberproduzent zu werden.

Kontaktinformationen

Allison Pettit, Leiterin Abteilung Investor Relations

Tel: +1(604) 640 4804

E-Mail: apettit@edrsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen über das erwartete Angebot, einschließlich der Wertpapiere und ihrer Bedingungen, der Konsortialbanken, des Zeitplans des Angebots, der Einreichung des Prospektnachtrags, der Gerichtsbarkeiten, in denen die Wertpapiere angeboten werden, der beabsichtigten Verwendung der Erlöse und des Abschlusses des Angebots, einschließlich der Erfüllung und des Zeitplans für den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX und der NYSE, sowie anderer Bedingungen für den Abschluss des Angebots.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem der Zeitpunkt und die Fähigkeit, behördliche Genehmigungen zu erhalten, Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die laufenden Auswirkungen von Inflation und Lieferkettenproblemen auf die Wirtschaftlichkeit der Minen, nationale und lokale Gesetze, Steuern, Kontrollen, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada, Chile, den USA und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund von Edelmetallpreisen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung; Risiken und Gefahren bei der Mineralexploration, -erschließung und -gewinnung; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; die fortgesetzte Einhaltung der Projektkreditfazilität; Schwankungen der Silber- und Goldpreise; Schwankungen der Devisenmärkte (insbesondere des mexikanischen Peso, des chilenischen Peso, des kanadischen Dollars und des US-Dollars); und Anfechtung der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Grundstücken; sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Formular 40F/Annual Information Form des Unternehmens beschrieben sind, das bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den fortgesetzten Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, keine wesentliche nachteilige Änderung der Marktpreise für Rohstoffe, den Betrieb der Bergbaubetriebe und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements und die Erreichung der angegebenen Produktionsergebnisse sowie andere Annahmen und Faktoren, die hierin dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthalten sind, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die vorhergesehen, beschrieben, geschätzt, bewertet oder beabsichtigt wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Ansichten des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung dar. Es kann nicht garantiert werden, dass zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zutreffend sind, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen oder Informationen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Endeavour Silver Corp.

Meg Brown

1130-609 Granvile Street

V7Y 1G5 Vancouver, BC

Kanada

email : mbrown@edrsilver.com

Wir sind ein mittelständisches Silberexplorationsunternehmen, das sich auf die Silberproduktion in Mexiko spezialisiert hat.

Pressekontakt:

Endeavour Silver Corp.

Meg Brown

1130-609 Granvile Street

V7Y 1G5 Vancouver, BC

email : mbrown@edrsilver.com