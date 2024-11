Startseite BackupChain Backup Software, Veeam Konkurrent, veröffentlicht Update für Windows Server 2025 Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-21 17:39. FastNeuron, Entwickler der BackupChain Backup Software für KMUs, MSPs und IT-Profis, gibt die Veröffentlichung eines Software-Updates für Windows Server 2025 bekannt. FastNeuron, ein führender Anbieter von virtuellen und physischen Windows Server-Backup-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs), Managed Service Provider (MSPs) und IT-Profis, gibt die Veröffentlichung eines BackupChain Backup Software-Updates bekannt, das vollständige Unterstützung für Windows Server 2025 bietet. Dieses neueste Update stellt sicher, dass BackupChain-Kunden ihre Server und virtuellen Maschinen mit dem neuesten Microsoft-Betriebssystem nahtlos sichern können, und unterstreicht das Engagement von BackupChain, Daten- und Server-Backup-Lösungen mit den neuesten Technologien anzubieten. Im Zuge des digitalen Wandels in Unternehmen ist die Nachfrage nach zuverlässigen, sicheren und effizienten Backup-Lösungen so groß wie nie zuvor. Der umfassende Ansatz von BackupChain kombiniert Funktionen auf Unternehmensniveau mit der Flexibilität und Erschwinglichkeit, die KMUs und IT-Experten benötigen, und macht das Unternehmen zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für Unternehmen wie Veeam. BackupChain ist seit 2009 auf dem Markt für die Sicherung virtueller Maschinen aktiv und konkurriert mit Branchenführern wie Veeam, indem es eine einfach zu bedienende und kostengünstige Lösung mit einer Reihe von Funktionen anbietet, die auf Unternehmen zugeschnitten sind, die Windows Server-, VMware- und Hyper-V-Umgebungen sichern müssen. Die inkrementelle Backup-Technologie, die hohen Komprimierungsraten und die Fähigkeit, Backups virtueller Umgebungen zu vereinfachen, machen die Software zu einer Komplettlösung für Unternehmen, die kritische Anwendungen in virtualisierten, aber auch physischen Server-Umgebungen betreiben. Mit dem neuen Update für Windows Server 2025 baut BackupChain seine Position als zuverlässige und innovative Backup-Lösung für Unternehmen jeder Größe weiter aus. Die nahtlose Integration der Software mit den neuesten Server-Betriebssystemen stellt sicher, dass Unternehmen ihre kritischen Daten sicher und wiederherstellbar aufbewahren können, auch wenn sich die Technologie weiterentwickelt. Für Managed Service Provider (MSPs) bietet BackupChain eine kostengünstige Möglichkeit, ihren Kunden Backup- und Disaster-Recovery-Dienste anzubieten, ohne in eine teure Infrastruktur oder komplizierte Konfigurationen investieren zu müssen. MSPs können die zentralisierten Verwaltungsfunktionen von BackupChain nutzen, um Backup-Aufgaben für mehrere Kundenumgebungen zu rationalisieren und so den betrieblichen Aufwand zu reduzieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Daten geschützt bleiben. "Wir freuen uns, die Unterstützung von BackupChain für Windows Server 2025 ankündigen zu können, da dies den nächsten Schritt in unserem Engagement darstellt, Unternehmen und IT-Experten beim Schutz ihrer kritischen Daten zu unterstützen", so Melissa Weekley, President von FastNeuron. "Seit 2009 verlassen sich unsere Kunden auf uns, wenn es um zuverlässige Backup-Lösungen geht, die sowohl leistungsfähig als auch benutzerfreundlich sind, und wir sind stolz darauf, mit den Anforderungen des SMB- und MSP-Marktes weiter zu wachsen. Im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung seines Produktangebots konzentriert sich BackupChain auch auf die Erweiterung seiner Cloud-Backup-Fähigkeiten, um den Anwendern flexible Speicheroptionen zu bieten, die sich an den Anforderungen moderner Unternehmen orientieren. Weitere Informationen über das jüngste Update von BackupChain und über das Angebot an Backup-Lösungen finden Sie unter https://backupchain.de und https://backupchain.it . BackupChain ist ein führender Anbieter von Backup- und Disaster-Recovery-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen, Managed Service Provider (MSPs) und IT-Experten. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung hat sich BackupChain auf die Sicherung virtueller Maschinen, physischer Server und PCs sowie auf die Integration der Cloud spezialisiert und bietet eine kostengünstige und flexible Alternative zu komplexeren Unternehmenslösungen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, leistungsstarke, benutzerfreundliche Lösungen für die Daten- und Serversicherung zu liefern, mit denen Unternehmen ihre kritischen Daten zuverlässig schützen können. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: FastNeuron Inc

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. BackupChain ist ein führender Anbieter von Backup- und Disaster-Recovery-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen, Managed Service Provider (MSPs) und IT-Experten. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung hat sich BackupChain auf die Sicherung virtueller Maschinen, physischer Server und PCs sowie auf die Integration der Cloud spezialisiert und bietet eine kostengünstige und flexible Alternative zu komplexeren Unternehmenslösungen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, leistungsstarke, benutzerfreundliche Lösungen für die Daten- und Serversicherung zu liefern, mit denen Unternehmen ihre kritischen Daten zuverlässig schützen können.

