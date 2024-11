Startseite "Fondita Global Megatrends" - Investieren in die großen Trends der Zukunft Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-21 15:40. Der "Fondita Global Megatrends" fokussiert sich auf die drei entscheidenden Megatrends unserer Zeit: Klimawandel, demografische Entwicklung und technologische Innovation. Der Fonds "Fondita Global Megatrends" der finnischen Investmentboutique Fondita (https://fondita.de) ist ein aktiv verwalteter, globaler Aktienfonds, der sich auf langfristige strukturelle Veränderungen in drei wesentlichen Megatrends konzentriert: Klimawandel, demografische Entwicklung und technologische Innovation. Diese Megatrends beinhalten Unterthemen wie klima- und umweltfreundliche Lösungen, IT und Digitalisierung sowie Gesundheits- und Wohlfühltechnologien. Der Fonds zielt darauf ab, in börsennotierte Unternehmen zu investieren, die sich in den genannten Megatrends als Marktführer etablieren. Dies erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Ziel des Fonds ist es, in Unternehmen mit struktureller Wachstumsdynamik und nachhaltigen Geschäftsmodellen zu investieren. "Der Fonds zeichnet sich durch eine globale Streuung aus und weist dabei eine signifikante Allokation in Unternehmen auf, die in den USA, Dänemark, der Schweiz und anderen wichtigen Märkten tätig sind. Die Fondsstrategie verfolgt dabei das Ziel, sowohl auf langfristige gesellschaftliche Trends zu setzen als auch von kurzfristigen Marktentwicklungen zu profitieren. Die Wertentwicklung des Fondita Global Megatrends Fonds zeigt über den Zeitraum vom 29. September 2023 bis 30. September 2024 eine Rendite von 23,23 Prozent. Die Volatilität liegt im gleichen Zeitraum bei 17,28 Prozent", sagt die verantwortliche Fondsmanagerin Janna Haahtela. Der Fonds orientiert sich an den Kriterien des Artikels 8 der europäischen Offenlegungsverordnung, was bedeutet, dass er Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) in den Anlageprozess integriert und umweltfreundliche sowie sozial verantwortliche Unternehmen fördert. Mit einem MSCI-ESG-Rating von AA liegt der Fonds in einer oberen Kategorie, was eine starke Nachhaltigkeitsperformance der Unternehmen im Portfolio anzeigt. Die Allokation des Fonds konzentriert sich vor allem auf die drei Sektoren Gesundheitswesen, Informationstechnologie und Industriegüter und -dienstleistungen. Die geografische Verteilung zeigt einen klaren Fokus auf den US-Markt mit 61 Prozent, gefolgt von Dänemark (11,7 Prozent), Schweiz (9,8 Prozent) und Schweden (4,5 Prozent). Diese Regionen decken die wichtigsten globalen Wachstumsmärkte ab, insbesondere im Bereich Technologie und Gesundheitswesen, die in den kommenden Jahren von strukturellen Umbrüchen profitieren werden. Zu den größten Positionen im Fonds gehören Unternehmen, die sich in den Megatrends stark positioniert haben: Microsoft, Novo Nordisk, Nvidia und Siegfried Holding. Die Positionierung in Unternehmen wie Novo Nordisk, das im Bereich Gesundheits- und Wohlfühltechnologien tätig ist, sowie Nvidia, das von der digitalen Transformation und der Nachfrage nach Hochleistungschips profitiert, verdeutlicht die Ausrichtung auf wachstumsstarke Megatrends. Zusammengefasst bedeutet das: Der "Fondita Global Megatrends" bietet Investoren eine attraktive Möglichkeit, an langfristigen strukturellen Entwicklungen zu partizipieren, die durch Klima- und Technologieveränderungen sowie demografische Verschiebungen geprägt sind. "Die klare Fokussierung auf Nachhaltigkeit und zukunftsorientierte Themen macht ihn zu einer interessanten Option für langfristig orientierte Anleger. Trotz der Volatilität in den letzten Jahren bleibt der Fonds dank seiner Ausrichtung auf langfristige Megatrends vielversprechend für die Zukunft", betont Janna Haahtela. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Fondita Fund Management Company Ltd

Über Fondita Fund Management Company Fondita Fund Management Company (kurz Fondita) ist eine 1997 gegründete finnische Fondsgesellschaft mit Hauptsitz in Helsinki. Fredrik von Knorring ist als stellvertretender CEO für die Geschäftsentwicklung des Unternehmens verantwortlich. Fondita verwaltet globale Themenfonds sowie nordische, europäische und globale Small-Cap-Fonds. Die Anlagephilosophie aller Fondita-Fonds basiert auf konzentrierten Portfolios mit einer aktiven Aktienauswahl, bei der Langfristigkeit und Nachhaltigkeit die entscheidenden Elemente sind. Das zeigt sich auch an der überdurchschnittlichen Performance, die die Fondsstrategien seit 1997 erwirtschaftet haben. Die Anforderungen an die Portfoliounternehmen sind vielfältig, und das Fondsmanagement investiert bevorzugt in Unternehmen, die unter anderem über eine starke Marktposition, eine etablierte Rentabilität, große Zukunftschancen und sorgfältig durchdachte Nachhaltigkeitsstrategien verfügen. Ebenso treffen sich die Fondita-Manager regelmäßig mit dem Management der Unternehmen sowie mit Wettbewerbern und Kunden, um einen umfassenden Überblick über die künftigen Möglichkeiten der Unternehmen auf dem Markt zu gewährleisten. Ein ebenso wichtiger Punkt ist, dass alle Fondsinvestments mit den Verantwortungsprinzipien von Fondita in Einklang stehen. Die Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren beruhen auf der Überzeugung, dass Unternehmen, die verantwortungsbewusst handeln und nach nachhaltigen Prinzipien arbeiten, langfristig bessere Anlageprojekte sind. Weitere Informationen unter https://fondita.de

