Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "INSELFLUCH" von Rita Roth im Klarant Verlag Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-21 07:23. Gretje Blom ist wieder da! Kaum auf Norderney angekommen, entdeckt sie einen Toten am Ententeich. Erfroren oder Mord? Mit ihrer Spürnase kommt Gretje dem Geheimnis auf die Spur ... Mit "INSELFLUCH" erscheint jetzt endlich der neunte Band der beliebten Ostfrieslandkrimi Reihe von Rita Roth. Gretje Blom ist wieder da und bringt frischen Wind auf Norderney! Mit Onno an ihrer Seite löst sie charmant und clever den neuesten Fall - mit viel Insel-Charme und einem Augenzwinkern. Zum Inhalt von "INSELFLUCH": Es ist wieder passiert - der teuflische Fluch!" Immer wenn Gretje Blom ihre Freunde auf der Insel Norderney besucht, gibt es eine Leiche. Zufall oder steckt doch mehr dahinter? Trotz der unheimlichen Vorzeichen reist Gretje erneut gut gelaunt in die Pension Friesenrose. Aber kaum ist sie angekommen, konfrontiert ihr Freund Onno sie mit einer schockierenden Nachricht: Auf einer Parkbank am Ententeich sitzt ein Toter! Der herbeigerufene Arzt vermutet zunächst, dass der Mann in der eisigen Nacht erfroren ist. Doch Gretje, die wie so oft schneller am Tatort ist als die Polizei, glaubt an einen Mord und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Was geschah in dieser verhängnisvollen Nacht auf Norderney? Im Zentrum der Ermittlungen steht eine junge Frau, mit der das Opfer Volker Asmussen am Vorabend flirtete - und die nun spurlos verschwunden ist … "INSELFLUCH" (ISBN 9783689751036) kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple, Thalia (für Tolino), buecher.de, buch.de, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erworben werden.

Der Ostfrieslandkrimi ist ebenfalls als Taschenbuchausgabe zum Preis von 12,99 Euro erhältlich. Mehr Informationen zu "INSELFLUCH" erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0DNNJ4Y2Y sowie hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1073612147 . In der Ostfrieslandkrimi-Reihe "Ein Fall für Gretje Blom" sind bisher erschienen: 1. Inselsünde

2. Inselzorn

3. Inselrache

4. Inselgroll

5. Inseldrama

6. Inselwelle

7. Inselschleier

8. Inselschreiber

9. NEU: Inselfluch Alle Ostfrieslandkrimis von Rita Roth können unabhängig voneinander gelesen werden. Die Autorin:

Rita Roth liebt Ostfriesland und besonders die Insel Norderney, die sie immer wieder zum Schauplatz ihrer Romane und Krimis macht. Als bekennende Muschelsammlerin kann die Autorin stundenlang am Nordseestrand entlanglaufen - bei einer steifen Brise allerdings sitzt sie lieber in einem Café und schreibt, anstatt sich ordentlich durchpusten zu lassen. Und so entstehen ihre spannenden Geschichten, inspiriert vom stürmischen Rauschen der See und von den Menschen, denen Rita Roth begegnet. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

