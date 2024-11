Startseite Rekordquartal: ISX Financial beeindruckt mit anhaltend dynamischem Wachstum Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-11-20 12:14. ISX Plc übertrifft Umsatz- und Margenziele Nach den starken Ergebnissen in den ersten beiden Quartalen des laufenden Geschäftsjahres zeigt ISX Financial EU PLC ("ISXPlc"; ISIN: CY0200861017) auch in Q3 2024 eine beeindruckende Wachstumsdynamik und stärkt seine Position als führendes Unternehmen in den Bereichen Banktech und Regtech. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um beachtliche 71 %; das zweite Quartal 2024 wurde um 3 % übertroffen. Besonders stark war dabei der Monat Juli 2024, in dem ein Rekordumsatz von 5,2 Millionen Euro erzielt wurde. ISX Plc konnte auch die Nettovermögenswerte im Jahresvergleich um 143 % steigern und verbuchte im Vergleich zum vorherigen Quartal eine Zunahme von 23 %. Zudem wurde im dritten Quartal erstmals ein Transaktionsvolumen von über eine Milliarde Euro erreicht, was die operative Stärke und das Vertrauen der Kunden in ISX Plc unterstreicht. Dabei wirtschaftet das Bank-Tech-Unternehmen mit einer EBITDA-Marge von 55 % besonders effizient und übertraf in Q3 sogar die eigene EBITDA-Margenerwartung von 40-45 % für das Gesamtjahr. Entsprechend kann es sich ISXPlc leisten, in die Zukunft zu investieren: Mit 0,7 Millionen Euro an Forschungs- und Entwicklungsausgaben im dritten Quartal stellt ISX Plc sicher, dass die Entwicklung innovativer und kundenorientierter Lösungen weiterhin vorangetrieben wird. Ein weiterer Wachstumsschritt ist die Erhöhung der Mitarbeiterzahl um 22 % im Jahr 2024 auf insgesamt 180 Angestellte, was ISX Plc zusätzlich stärkt und auf eine steigende Marktnachfrage vorbereitet. Profitables, wachstumsstarkes Geschäftsmodell Die jüngsten Zahlen sind eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte des innovativen Unternehmens, denn ISX Plc überzeugt schon seit 2019 mit einem profitablen Geschäftsmodell. Dank diversifizierter Angebote wie Transaktionsbanking und Zahlungsdienste für Privat- und Geschäftskunden erzielt das Unternehmen im Gegensatz zu traditionellen Geldinstituten unabhängig von Zinsentwicklungen konstante Einnahmen. Bereits im Jahr 2023 stieg das EBITDA auf 10,1 Mio. Euro, und das Eigenkapital wuchs um 128%, unterstützt durch liquide Vermögenswerte. Vorausblickend will ISXPlc im Gesamtjahr 2024 einen Umsatz von mehr als 45 Millionen Euro erzielen und dabei eine solide EBITDA-/Profitabilitätsmarge im Bereich von 25-35% beibehalten. Als nächsten, logischen Schritt plant ISXPlc eine Notierung an einer geregelten europäischen Börse und weiteres Wachstum durch innovative B2B und B2C-Finanztechnologien. ---------- Lassen Sie sich in den Verteiler für ISX Financial oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler ISX Financial oder Nebenwerte. ISX Financial

www.isx.financial/ Quellen:

www.isx.financial/blog/24q3earnings Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit ISX Financial existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Brand Pilot AI. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ISX Financial können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden. Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von ISX Financial können auf der Seite: www.isx.financial/ entnommen werden. Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes. Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der ISX Financial vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen. Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

