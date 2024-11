Vorhang auf für NanoPro: Weltweit erster Service für die Serienfertigung von 2PP 3D-gedruckten Mikroteilen

UpNano läutet mit NanoPro-Service neue Ära im hochpräzisen Zwei-Photonen-Polymerisation (2PP) 3D-Druck ein. Leistungsfähiger Drucker bildet Basis für Nanometer-genaue Serienfertigung von Mikroteilen.

Wien, 19. November 2024 – Die UpNano GmbH (Österreich) hat heute mit dem NanoPro VT den weltweit ersten Zwei-Photonen-Polymerisation (2PP) 3D-Drucker für die industrielle Massenproduktion von Mikroteilen vorgestellt. Das auf der internationalen Fachmesse Formnext in Frankfurt spektakulär enthüllte Gerät produziert Mikroteile in extremer Geschwindigkeit und ist das Herzstück der neuen Dienstleistung des Unternehmens zur Herstellung großer Mengen an bisher nicht herstellbaren Mikroteilen für Produktionsprozesse in der Industrie. Der neue Drucker arbeitet mit kosteneffizienten Hochleistungssystemen, die nun endlich die industrielle 2PP 3D-Produktion von Polymer-Kleinteilen in Serienfertigung ermöglichen. Der NanoPro-Service umfasst alle notwendigen Schritte für eine erfolgreiche Produktion – und schlägt damit ein völlig neues Kapitel in der Geschichte der industriellen Serienfertigung auf.

Die außergewöhnlich präzise und flexible Herstellung von Prototypen mittels 2PP 3D-Druck hat in vielen Industrien die Entwicklungsprozesse revolutioniert. Dennoch haben verhältnismäßig lange Produktionszeiten und die eingeschränkte Palette verwendbarer Materialien den Nutzen bisher auf Einzelstückanfertigungen oder die Produktion kleiner Chargen begrenzt. Seit vielen Jahren liegt der Innovationsschwerpunkt auf der Beschleunigung der Produktionsprozesse bei gleichzeitiger Erweiterung der Detailauflösung und des Material-Portfolios. Niemand war dabei weltweit so erfolgreich wie die österreichische UpNano GmbH. Bereits vor fünf Jahren brachte sie mit dem NanoOne den leistungsstärksten 2PP 3D-Drucker auf den Markt, der heute von Industrieunternehmen und Forschenden auf der ganzen Welt genutzt wird. Aufbauend auf diesem großen Erfolg, hat UpNanos R&D-Abteilung die Leistung ihrer Technologie stetig weiter optimiert und schließlich den NanoPro VT entwickelt.

Bei der heutigen Präsentation des Geräts meinte Bernhard Küenburg, CEO der UpNano: „In die Entwicklung des NanoPro VT ist unsere gesamte Erfahrung eingeflossen, die wir gemeinsam mit unseren Kunden gesammelt haben. Wir sind sehr stolz darauf, unseren Kunden mit der Nutzung dieses Hochleistungsdruckers den allerersten voll integrierten Service für die Produktion von Mikroteilen, die bisher nicht produzierbar waren in industriellen Mengen anbieten zu können. Mehr als 20 Jahre 2PP 3D-Druck--Erfahrung unseres Teams stehen unseren Kunden zur Verfügung. Ob Prototyping, Batch- oder Serienproduktion – wir bieten maßgeschneiderte Lösungen bis hin zur weltweiten Auslieferung.“

Produktion statt Prototyp

Mit der Einführung des NanoPro-Services kann UpNano endlich eine hervorragende Lösung für bisher nicht erfüllbare Anforderungen der industriellen Mikrofabrikation bieten. Dank höchster Präzision und engster Toleranzgrenzen, gepaart mit der höchsten Leistungsfähigkeit, wird Upscaling innovativer und komplexer Designs erstmals Realität. Tatsächlich sind die technischen Spezifikationen des NanoPro VT beeindruckend: Die Stärke des patentierten Drucksystems erlaubt eine Leistung von 32 Megavoxel (Millionen Volumenpixel) pro Sekunde. Im Vergleich dazu schaffen Digital Light Processing-(DLP)-Lösungen nur zwei Megavoxel in drei bis 10 Sekunden. Die Leistung des NanoPro VT hingegen entspricht je nach Konfiguration einem Durchsatz von mehreren Tausend Kubikmillimetern pro Stunde – ein Vielfaches jeder anderen 2PP 3D Druck-Technologie, die derzeit kommerziell angeboten wird.

„Eine solche Leistungsfähigkeit“, erklärt Peter Gruber, CTO von UpNano, „macht es möglich, Millionen identischer Teile zu drucken – oder eine gleiche Anzahl mit individuellen Merkmalen. Dazu bietet der NanoPro VT eine Detailauflösung von unter 100 nm.Auch die Möglichkeit, 200x200mm große Substrate vollflächig zu bedrucken ist bislang einzigartig. Ein automatischer Objektivwechsler erhöht gleichzeitig die Flexibilität und ermöglicht optimieret Produktionszyklen mit dem extrem robusten NanoPro VT, der unter ISO 5 Reinraumbedingungen sowie temperaturstabil und schwingungsisoliert arbeitet.“

Skalierbare Lösung für wachsende Herausforderungen

Der NanoPro-Service kommt genau zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt: Die Miniaturisierung von Produktionsteilen hat aktuell die Grenze bestehender Technologien wie DLP, ?SLA, SLA, MIM oder FDM erreicht. Dazu unterliegen Produktdetails immer stringenteren Toleranzen und werden stetig aufwendiger und komplexer. Auch forciert die globale Wirtschaft weiterhin den Wettbewerb, und die kosteneffiziente Herstellung großer Mengen wird zum unschlagbaren Konkurrenzvorteil. Der NanoPro bietet nun skalierbare Lösungen, die in dieser Form weltweit nirgendwo anders als bei UpNano zur Verfügung stehen. ISO-Zertifizierungen (9001 und 14001) garantieren dabei die Einhaltung der aktuellen Industrie- und Umweltstandards auch beim nun zur Verfügung stehenden NanoPro-Service.

Dynamischer 3D-Druck als Dienstleistung

Bernhard Küenburg fasst diesen Meilenstein der Firmengeschichte so zusammen: „Die Kostenersparnis unseres Service ergibt sich für unsere Kunden ganz einfach daraus, dass sie in keinen Reinraum, keine post-processing-Geräte und auch in keine eigene Messtechnik oder Qualitätskontrolle für den 2PP 3D-Druck investieren müssen. Dazu entwickelt unsere R&D-Abteilung die Leistungsfähigkeit stetig weiter und so steht dem Kunden immer der neueste Stand der Technik zur Verfügung – heute wie morgen. Unser NanoPro-Service bedeutet kontinuierliche Partnerschaft, höchste Qualität und fortwährende Innovation.“ Nutzer der Desktop-Version von UpNanos 2PP 3D-Druckern aus der NanoOne-Serie können dazu erste Schritte wie Designerstellung und Drucken von Prototypen in-house durchführen und schon dabei die Expertise des UpNano-Teams nutzen. Anschließend kann der NanoPro-Service dann nahtlos eingesetzt werden, um die Designs in die Serienproduktion zu überführen. UpNano hat vor kurzem ein weiteres Modell der NanoOne-Serie auf den Markt gebracht, den NanoOne green: Dieser verfügt über einen grünen Laser mit einer Wellenlänge von 515 nm – der Gleiche, der auch im NanoPro VT verwendet wird und kann dadurch als verbesserte Druckplattform für Prototypen für den NanoPro verwendet werden. Diese neue Wellenlänge bietet eine über 30 % höhere Präzision im Vergleich zu einer Laserwellenlänge von 780 nm und die Möglichkeit, mit einer breiteren Palette von Standard- und transparenten Materialien zu arbeiten.

Die Einführung des voll integrierten NanoPro-Services erweitert erneut UpNanos Angebot an hochinnovativen Lösungen für die Fertigungsindustrie. Parallel dazu bietet das Unternehmen auch weiterhin die NanoOne-Serie an 2PP 3D-Druckern, Polymere für eine große Auswahl an Anwendungen und führende Softwarelösungen in diesem Bereich an. All diese Tools werden bereits von Industrieunternehmen und Forschenden in der ganzen Welt angewendet und dabei stetig weiterentwickelt.

Bilder verfügbar unter: https://www.upnano.com/nanopro-unveiled-nanopro-revolutionizes-2pp-3d-pr...

Über UpNano (2024)

UpNano ist ein in Wien (Österreich) ansässiges High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von hochauflösenden 3D-Druckern spezialisiert hat. Die Systeme basieren auf dem Prinzip der 2-Photonen-Polymerisation und bieten branchenführende Geschwindigkeit und Auflösung unter 0,2 µm. UpNano ist bestrebt, seinen Kunden ein ganzheitliches Paket aus Hardware, Software und optimierten Druckmaterialien für die Herstellung von polymeren Mikroteilen sowie die einzigartige Möglichkeit des Bioprinting in einer nativen Zellumgebung zu bieten. Mit der Spitzentechnologie von UpNano können Objekte in Größen vom Submikrometer- bis in den Zentimeterbereich und mit einer Höhe von bis zu 40 mm gedruckt werden – in bisher unerreichter Zeit und Präzision.

Kontakt UpNano

Viktoria Gruber

Communication Manager

Modecenterstrasse 22, D36

1030 Wien, Österreich

M +43 –699 1770 66 45

E viktoria.gruber@upnano.com

W https://www.upnano.com

L www.linkedin.com/company/upnano Textredaktion & Versand

PR&D – Public Relations für Forschung & Bildung

Dr. Barbara Bauder-Jelitto

Kollersteig 68

3400 Klosterneuburg, Österreich

M +43 (0) 664 1576 350

E bauder@prd.at

L https://www.linkedin.com/company/prd-public-relations-für-forschung-bildung

W http://www.prd.at/