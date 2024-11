Startseite E-Power Resources: Graphit-Player mit hohem Entdeckungspotenzial! Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-18 12:15. Die Sorge, ob es genügend Batterien für die vielen Elektrofahrzeuge geben wird, die bald auf unseren Straßen fahren werden, hat den Lithiumpreis in den letzten Jahren bereits zweimal stark ansteigen lassen. Dabei haben die Anleger übersehen, dass Autobatterien zwar tatsächlich viel Lithium benötigen, der Bedarf nach Graphit aber noch größer ist. E-Power Resources (CSE: EPR / WKN / A3CL8W / FRA 8RO) ist bestrebt, diese Nachfrage langfristig zu sichern. Zu diesem Zweck entwickelt das Unternehmen das Tetepisca-Projekt, eine erstklassige Graphitliegenschaft in der kanadischen Provinz Québec. Aufgrund des boomenden Weltmarktes für Elektrofahrzeuge rechnet die Branche trotz kurzfristiger Abschwächungen mit einem weiteren exponentiellen Wachstum der Graphitnachfrage. So erwarten die Experten von Fastmarkets, dass allein die US-Graphitnachfrage bis 2034 um mehr als 600% auf fast 700.000 Tonnen steigen wird! Dies spricht eindeutig für E-Power Resources mit seinen hochgradigen nordamerikanischen Graphitprojekten, auch wenn das Unternehmen noch viel Arbeit vor sich hat. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine straffe Kapitalstruktur mit einem hohen Insideranteil, eine vorhandene, gut ausgebaute Infrastruktur und ein rechtlich sicheres und stabiles politisches Umfeld. Wir sind gespannt auf die nächsten Schritte von E-Power Resources und bleiben an dieser spannenden Geschichte dran! JETZT mehr erfahren: E-Power Resources: Graphit-Player mit hohem Entdeckungspotenzial! Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der E-Power Resources hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der E-Power Resources beeinflussen könnte. Darüber hinaus besteht zwischen E-Power Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über E-Power Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

