Startseite IfKom: Ingenieurausbildung muss Fortschritt und Nachhaltigkeit zusammenführen! Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-18 11:06. Für die IfKom müssen die Ingenieurinnen und Ingenieure für die großen Veränderungsprozesse im Informations- und Telekommunikationsbereich vorbereitet werden. IfKom im Gespräch mit Landtagsabgeordneten Björn Franken Wie eine Ingenieurausbildung weiterentwickelt werden muss, um die Anforderungen der Zukunft zu bestehen, diskutierte der Berufsverband der Ingenieure für Kommunikation ( IfKom e. V. ) kürzlich mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Björn Franken. Für die IfKom muss eine qualifizierte Ausbildung auf die hohe technische und gesellschaftliche Verantwortung vorbereiten, die Ingenieurinnen und Ingenieure für die großen Veränderungsprozesse im Informations- und Telekommunikationsbereich haben. Aus der Sicht der IfKom müssen Ingenieurinnen und Ingenieure zudem verstärkt globale Gegebenheiten berücksichtigen. Heinz Leymann, IfKom-Bundesvorsitzender, betont: "Die IfKom setzen sich für eine nachhaltige Ingenieurausbildung ein und unterstützen den von Prof. Dr. Ralph Dreher als ein Berufsethos formulierten Leonardischen Eid; wonach Ingenieurinnen und Ingenieure lernen müssen, ihrer hohen Gestaltungsverantwortung anhand der Prinzipien der ethischen Legitimierbarkeit, der Nachhaltigkeit und der gesellschaftlichen Kontrollierbarkeit gerecht zu werden." Die IfKom unterstützen infolgedessen ein Ingenieurstudium Generale. "Neben den technischen Innovationen und der Gebrauchsfähigkeit müssen der Umwelt- und Klimaschutz durch Ressourcenschonung die gleiche Bedeutung im Rahmen der Wertschöpfungskette haben", fügt Bundesvorstandsmitglied Reinhard Genderka hinzu. Auch die Arbeitsmarkt-Situation ist kritisch: Der "Ingenieurmonitor" des Vereins Deutscher Ingenieure und des Instituts der Deutschen Wirtschaft verzeichnet im ersten Quartal dieses Jahres durchschnittlich 44.500 Bewerber für 150.000 offene Stellen. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Studienanfänger. Daher begrüßen die IfKom die zu Beginn des Schuljahres 2014/2015 erfolgte Einrichtung des beruflichen Gymnasiums Ingenieurwissenschaften in NRW, in dem Schülerinnen und Schüler in drei Jahren bis zum Abitur ein grundlegendes Verständnis für ingenieurwissenschaftliche Tätigkeiten erwerben können und die das interdisziplinäre Denken und Handeln fördert. Diese Schulform gibt es neben NRW nur in Sachsen und Hamburg. Sie könnte auch für andere Bundesländer Vorbild sein. Darüber hinaus sind alle Anstrengungen zu unternehmen, um junge Menschen für den Ingenieurberuf zu interessieren. Björn Franken, digitalpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion NRW, betont, dass die Ingenieurinnen und Ingenieure ein elementarer Bestandteil der Wirtschaftskraft und des Wohlstandes unseres Landes sind. Deshalb ist es wichtig, die Ingenieurausbildung weiterzuentwickeln und vor allem auch zukunftssicher zu gestalten. Hinsichtlich der angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt kann auch Künstliche Intelligenz dabei unterstützen, den Folgen des demographischen Wandels und Fachkräftemangels entgegenzuwirken. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: IfKom - Ingenieure für Kommunikation e.V.

Herr Andreas Hofert

Castroper Str. 157

44357 Dortmund

Deutschland fon ..: 030 43671144

web ..: http://www.ifkom.de

email : Andreas.Hofert@ifkom.de Die Ingenieure für Kommunikation e. V. (IfKom) sind der Berufsverband von technischen Fach- und Führungskräften in der Kommunikationswirtschaft. Der Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder - Ingenieure und Ingenieurstudenten sowie fördernde Mitglieder - gegenüber Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit. Der Verband ist offen für Studenten und Absolventen von Studiengängen an Hochschulen aus den Bereichen Telekommunikation und Informationstechnik sowie für fördernde Mitglieder. Der Netzwerkgedanke ist ein tragendes Element der Verbandsarbeit. Gerade ITK-Ingenieure tragen eine hohe Verantwortung für die Gesellschaft, denn sie bestimmen die Branche, die die größten Veränderungsprozesse nach sich zieht. Die IfKom sind Mitglied im Dachverband ZBI - Zentralverband der Ingenieurvereine e. V. Mit über 40.000 Mitgliedern zählt der ZBI zu den größten Ingenieurverbänden in Deutschland.

www.ifkom.de Pressekontakt: IfKom - Ingenieure für Kommunikation e.V.

Herr Andreas Hofert

Castroper Str. 157

44357 Dortmund fon ..: 030 43671144

web ..: http://www.ifkom.de

email : Andreas.Hofert@ifkom.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten