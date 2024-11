Startseite Abfindung erhalten und mit einem Photovoltaik Investment Steuern sparen Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-18 08:17. Das Wort "Abfindung" liest man aktuell leider viel zu häufig in der Presse. Doch auch in schwierigen Zeiten kann der Vorgang eine attraktive Chance sein. Abfindung als Chance vor allem dann, wenn man die Abfindung nutzt, um in ein Photovoltaik Investment zu investieren und dabei Steuern zu sparen. In einer Zeit wachsender Herausforderungen wie Energiewende und Klimaschutz bietet Ohana Invest dafür eine innovative Lösung für Privatpersonen, die mehr aus ihrer Abfindung machen möchten: ein nachhaltiges Investment in Solar-Freiflächenprojekte. Die Vorteile liegen auf der Hand - Steuern sparen, stabile Erträge sichern und gleichzeitig einen Beitrag zur grünen Zukunft leisten. Abfindung clever nutzen - die Vorteile von Photovoltaik-Investments Eine Abfindung kann eine einmalige Gelegenheit darstellen, finanzielle Freiheit zu erlangen und strategisch in die Zukunft zu investieren. Doch wie lässt sich diese Summe optimal einsetzen? Photovoltaik-Direktinvestments bieten eine attraktive Möglichkeit, sowohl steuerliche Vorteile als auch langfristige finanzielle Erträge zu erzielen. Thomas Haberl, Geschäftsführer von Ohana Invest, erklärt:

_"Wir glauben daran, dass Investitionen nicht nur für Sie arbeiten sollten, sondern auch für die Welt, in der wir leben. Photovoltaik-Investments vereinen beides: nachhaltige Erträge, Steuern optimieren und einen positiven Beitrag zur Energiewende."_ Steuern sparen bei einem Solar-Direktinvestment durch den Investitionsabzugsbetrag (IAB) Einer der zentralen Vorteile eines Solar-Direktinvestments liegt in der Möglichkeit, sofort Steuern zu sparen. Mit dem Investitionsabzugsbetrag (IAB) können Sie bis zu 50 % der geplanten Investitionssumme steuerlich absetzen. * Einfache Beispielrechnung dazu: * Abfindung: 100.000 €

* Investition in eine Photovoltaikanlage: 200.000 €

* IAB: 100.000 € steuerlich absetzbar

* Persönlicher Steuersatz: 40 %

* Steuerersparnis: 40.000 € Einen ausführlichen Ratgeber zu "Investitionsabzugsbetrag (= IAB) bei einem Solar Direktinvestment" finden Sie hier: https://www.ohana-invest.de/iab-photovoltaik/ Warum Photovoltaik statt Immobilien? Viele Menschen überlegen, ihre Abfindung in Immobilien zu investieren. Doch ein Solar-Direktinvestment hat entscheidende Vorteile: * Kein Notar oder Grundbuch nötig: Der Einstieg ist einfach und schnell.

* Keine Grunderwerbssteuer: Reduzierte Nebenkosten machen das Investment attraktiver.

* Langfristige Einnahmen: Durch die Einspeisung von Solarstrom profitieren Sie von stabilen Erträgen.

* Schnelle Abschreibung: Der wohl wichtigste Unterschied. Bei einem Solar Direktinvestment können Sie durch den IAB sofort in diesem Jahr (2024) oder auch für 2023 noch Ihr Einkommen reduzieren und so Ihre Steuer erheblich optimieren. Bei Immobilien liegen die Abschreibungen in der Regel in der Zukunft. Für wen lohnt sich ein Solar-Direktinvestment besonders? Ein Solar-Direktinvestment eignet sich ideal für: * Personen mit hoher Abfindung: Optimieren Sie Ihre Steuerlast effizient.

* Top-Verdiener im Spitzensteuersatz: Sparen Sie sofort Steuern und sichern Sie langfristige Erträge.

* Familien und Erblasser: Ermöglichen Sie eine steueroptimierte Übertragung an Ihre Kinder und schaffen Sie passives Einkommen für kommende Generationen. Nachhaltige Werte für die nächste Generation Auch besonders für Eltern ist ein Photovoltaik-Investment unterstützt durch eine Abfindung besonders attraktiv:

_"Man kann seinen Kindern später die Solar-Freifläche ohne Kosten überschreiben - und das sogar ohne Erbschaftssteuer oder andere Nebenkosten. Das ist sowohl finanziell als auch ökologisch äußerst spannend", sagt Thomas Haberl._ Ein Solarpark bietet nicht nur langfristige Einnahmen, sondern vermittelt auch wichtige Werte wie Verantwortung und Umweltbewusstsein. Haberl empfiehlt dazu den ausführlichen Ratgeber "Als Privatperson in eine Solar Freifläche investieren", welchen Sie hier finden: https://www.ohana-invest.de/privatperson-in-freiflaeche-investieren/ Steuerfreie Vererbung und Übertragungen Ein Photovoltaik-Investment lässt sich also auch steuerlich geschickt vererben oder frühzeitig auf die Kinder übertragen. Dies ermöglicht: * Steuerfreie Einkünfte zur Finanzierung von Studium oder Wohnung.

* Langfristige finanzielle Sicherheit für Ihre Familie.

* Einen positiven Beitrag zur Umwelt für kommende Generationen. Mit Ohana Invest sorgenfrei starten Ohana Invest begleitet Sie auf dem gesamten Weg: * Persönliche Beratung: Wir analysieren Ihre Situation und entwickeln eine maßgeschneiderte Strategie.

* Geprüfte Projekte: Sie investieren ausschließlich in hochwertige, sichere Projekte.

* Langfristige Betreuung: Wir stehen Ihnen auch nach dem Investment beratend zur Seite. _"Unser Ohana-Prinzip stellt sicher, dass Sie sich bei jeder Entscheidung zu 100 % wohlfühlen und mit gutem Gewissen investieren können",_ betont Thomas Haberl. Fazit: Ihre Abfindung sinnvoll einsetzen und dabei Steuern sparen Ein Solar-Direktinvestment unterstützt durch die Zahlung einer Abfindung ist mehr als eine finanzielle Entscheidung - es ist eine nachhaltige Lösung, um Steuern zu sparen, stabile Erträge zu erzielen und einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Mit Ohana Invest finden Sie nicht nur einen Partner, sondern eine Gemeinschaft, die Sie auf diesem Weg unterstützt. Der komplette Ratgeber zum Themenblock "Abfindung sinnvoll anlegen und steuern sparen" ist online unter https://www.ohana-invest.de/abfindung-anlegen-steuern-sparen/ verfügbar und richtet sich an alle, die eine zukunftssichere und umweltfreundliche Investition tätigen möchten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Ohana Invest GmbH

Herr Thomas Haberl

Regerstraße 4

93053 Regensburg

Deutschland fon ..: 0941-56953-490

web ..: https://www.ohana-invest.de/

email : t.haberl@ohana-invest.de Über Ohana Invest:

Die Ohana Invest GmbH ist ein zukunftsorientiertes Investmentunternehmen mit dem Ziel, nachhaltige Investitionen und gesellschaftliche Verantwortung miteinander zu verbinden. Unser Fokus liegt auf der Vermittlung und Finanzierung von Photovoltaik-Projekten auf Freiflächen und Dächern in Deutschland. Wir wollen der gehobenen Mitte Deutschlands (private Investoren) die Möglichkeit bieten, nicht nur von steuerlichen Vorteilen und stabilen Erträgen aus dem Stromverkauf zu profitieren, sondern auch aktiv zur Energiewende beizutragen. "Ohana" bedeutet Familie - ein Prinzip, das sich in unserem Ansatz widerspiegelt: Wir legen großen Wert auf Vertrauen, Gemeinschaft und einen langfristigen Mehrwert für unsere Investoren und die Umwelt. Pressekontakt: Ohana Invest GmbH

Herr Thomas Haberl

Regerstraße 4

93053 Regensburg fon ..: 0941-56953-490

email : t.haberl@ohana-invest.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten