Startseite BrandPilot AI Inc. gibt Unternehmensupdates bekannt und hebt neue Kundenakquisitionen, strategische Partnerschaften, DTC-Berecht Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-11-15 00:58. Der Schwung für BrandPilot AI nimmt durch diverse Kundengewinne und erweiterten Zugang für Investoren in den USA und weltweit zu. Das Unternehmen wird am 28. November 2024 ein Investoren-Webinar veranstalten. Toronto, Ontario - ( 8. November 2024) - BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF) (BPAI oder das Unternehmen), eine führende Ad-Tech-KI-Plattform, freut sich, bedeutende Unternehmensentwicklungen nach ihrer Erstnotierung im Juli bekannt zu geben. Diese Fortschritte unterstreichen das Wachstum von BPAI bei der Erweiterung des Kundenstamms, der Verbesserung des Zugangs für Investoren und dem Fortschritt in strategischen Initiativen sowie Produktverbesserungen zur Beschleunigung des Wachstums. Neue Kundenakquisitionen in diversen Sektoren Seit der Notierung an der Canadian Securities Exchange hat BPAI sechs neue Kunden auf seiner Influencer-Plattform Spectrum IQ gewonnen, was ein erhebliches Wachstum in verschiedenen Branchen markiert und die Fähigkeit von BPAI zeigt, wertvolle Partnerschaften mit etablierten Unternehmen in regulierten Branchen anzuziehen. Die neu abgeschlossenen Verträge umfassen mehrere Sektoren, darunter Bergbau, Finanzdienstleistungen, Bankenwesen, E-Commerce, Medizintechnik und Technologie. Zu den Kunden zählen unter anderem eine kalifornische Bank mit einem Vermögen von 2 Milliarden US-Dollar, ein kanadisches Medizintechnikunternehmen, das BPAI für den Markteintritt in die USA einsetzt, und ein Technologieunternehmen, das die Downloads seiner App steigern möchte. Der wachsende Kundenstamm zeigt insbesondere BPAIs Stärke in streng regulierten Sektoren wie Finanzen und Gesundheitswesen. Brandon Mina, CEO von BPAI, kommentierte: Dieses starke kommerzielle Momentum spiegelt den messbaren ROI wider, den unsere Plattform liefert. Beispielsweise haben wir eine Analyse für einen unserer Kunden im Kapitalmarkt durchgeführt, dessen laufendes Influencer-Programm einen ROI von über 2.400 % erzielte. Fortschritte im Produktangebot Nach dem Start der Google-Suchanzeigen-Optimierungstechnologie AdAi am 9. Oktober 2024 kündigt das Unternehmen einen kostenlosen Google-Suchanzeigen-Audit-Dienst an, der es Marken ermöglicht, ihre bestehenden Google-Suchkampagnen sicher zu überprüfen und das potenziell rückgewonnene Budget zu prognostizieren, das BPAIs AdAi Marken bieten könnte. John Beresford, Chief Revenue Officer von BPAI, erklärte: Das Audit bietet den Kunden einen ersten Eindruck davon, was wir leisten können. Daraufhin bieten wir eine einmonatige kostenlose Testphase an, um unsere Leistungsversprechen zu validieren und die Akzeptanzhürden zu senken. Wir führen fortgeschrittene Gespräche mit einem schnell wachsenden Pipeline von Unternehmen, bei denen wir das Potenzial identifiziert haben, einen erheblichen Teil ihres SEM-Budgets wiederherzustellen. Dies ist eine echte Win-Win-Strategie, da die Kosten für unsere Dienstleistungen durch die zurückgewonnenen Mittel subventioniert werden und gleichzeitig das Potenzial besteht, den ROI dieser SEM-Aktivitäten erheblich zu steigern. Update zur DTC-Berechtigung BPAI befindet sich in der Endphase zur Erlangung der DTC-Berechtigung für seine US-Notierung (OTCQB: BPAIF), ein Prozess, der am 30. September 2024 eingeleitet wurde. Die DTC-Berechtigung wird die Zugänglichkeit und Liquidität der BPAI-Aktien verbessern und sowohl privaten als auch institutionellen Investoren in den USA die Beteiligung am Wachstum von BPAI erleichtern. Ankündigung des Investoren-Webinars Um den Aktionären und potenziellen Investoren einen umfassenden Überblick über den Fortschritt, die Pläne und die Vision des Unternehmens zu bieten, wird BPAI am 28. November 2024 um 12:00 Uhr EST ein Investoren-Webinar veranstalten. Die Veranstaltung wird von CEO Brandon Mina und CRO John Beresford geleitet, die über die jüngsten Entwicklungen und die strategische Ausrichtung von BPAI sprechen und eine Live-Demonstration der Plattform und deren Fähigkeiten präsentieren werden. Dieses Webinar bietet Investoren eine einzigartige Gelegenheit, direkt mit der Führungsebene von BPAI in Kontakt zu treten und Einblicke in die strategischen Initiativen des Unternehmens zu gewinnen.

Hier registrieren: us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Q82U4W51Q3Kckl14yjcPVg#/registration Bei dieser Übersetzung handelt es sich um einen Ausschnitt einer längeren englischen Pressemeldung. Sie können die gesamte Pressemeldung hier abrufen: www.newsfilecorp.com/release/229283/BrandPilot-AI-Inc.-Provides-Corporat... Über BrandPilot AI Inc. BPAI ist eine Adtech-Plattform, die künstliche Intelligenz nutzt, um das Markenengagement und die Leistung für Unternehmenskunden in regulierten Märkten zu optimieren. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, Spectrum IQ, ermöglicht es Vermarktern, die Kraft von Mikro-Influencern zu nutzen und eine hohe Kapitalrendite über digitale Kampagnen hinweg zu erzielen. Das Unternehmen bietet Softwarelösungen für Marken und Agenturen an, die ihre Suchmaschinenmarketing-, Influencer-Marketing- und Social-Media-Marketing-Kampagnen verbessern möchten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: KONTAKTINFORMATIONEN BrandPilot AI

Brandon Mina

Chief Executive Officer

+1-519-239-6460 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Geschäft von BPAI. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch Begriffe wie erwartet, geht davon aus, glaubt, prognostiziert, plant und ähnliche Ausdrücke identifiziert werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Aussagen über unter anderem die Möglichkeit des Wachstums von BPAI infolge neuer Kundenakquisitionen, die Möglichkeit, neue strategische Partnerschaften abzuschließen, die Erlangung der DTC-Berechtigung, die Vorteile eines Investoren-Webinars, die Ziele der RIR- und Blossom-Vereinbarungen und die strategischen Pläne von BPAI, einschließlich Aussagen, die darauf hindeuten, dass das Unternehmen oder das Management einen bestimmten Zustand oder ein bestimmtes Ergebnis erwartet, gelten alle als zukunftsgerichtete Informationen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den implizierten Ergebnissen abweichen. BPAI übernimmt keine Verantwortung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erörterten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem die Finanzmärkte im Allgemeinen, die Möglichkeit des Wachstums von BPAI infolge neuer Kundenakquisitionen und des Abschlusses neuer strategischer Partnerschaften, die Möglichkeit einer erhöhten Liquidität und Zugänglichkeit der BPAI-Aktien nach Erlangung der DTC-Berechtigung, die Vorteile eines Investoren-Webinars, die Ziele der RIR- und Blossom-Vereinbarungen und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsziele zu erreichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden, und die Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, außer wenn dies gesetzlich erforderlich ist. Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider (wie in den Richtlinien der Börse definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt. Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: www.newsfilecorp.com/release/229283/BrandPilot-AI-Inc.-Provides-Corporat... Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Brandpilot AI Inc

Brandon Mina

130 Adelaide Street West, Suite 3002

M5H 3P5 CA M5H 3P5 CA.

Kanada email : adam@brandpilot.ao Pressekontakt: Brandpilot AI Inc

Brandon Mina

130 Adelaide Street West, Suite 3002

M5H 3P5 CA M5H 3P5 CA. email : adam@brandpilot.ao Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten