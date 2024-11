Military Metals unterschreibt Absichtserklärung zur Übernahme des ehemals produzierenden Antimon-Gold-Projekts Last Chance in de

Military Metals unterschreibt Absichtserklärung zur Übernahme des ehemals produzierenden Antimon-Gold-Projekts Last Chance in der Nähe des Round Mountain in Nevada

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 14. November 2024 - Military Metals Corp. (CSE: MILI - OTCQB: MILIF - WKN: A40M9H) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Amador Mining LLC eine Absichtserklärung (LOI) über den Erwerb des ehemals produzierenden Antimon-Gold-Konzessionsgebiets Last Chance (auch bekannt als Wall Canyon) (Last Chance oder das Konzessionsgebiet) in Nye County, Nevada, abgeschlossen hat.

Das Grundstück befindet sich 18 km (11 Meilen) westlich der Goldmine Round Mountain und ist über die Straße NF-157 erreichbar, die vom Highway 376 nach Westen in den Toiyabe National Forest führt. Die nächstgelegene Stadt ist Tonopah. Der historische Minenschacht auf dem Grundstück liegt knapp 2.400 Meter über dem Meeresspiegel. Die Goldsuche in der Gegend - dem Jett Mining District - reicht bis in die 1870er Jahre zurück und führte zur Entdeckung der historischen Antimonmine Last Chance. Die erste dokumentierte Produktion von Antimon erfolgte 1915, wobei Bergbauaktivitäten sowohl während des Ersten und Zweiten Weltkriegs als auch 1957-58 verzeichnet wurden. Die hauptsächlich auf Gold fokussierten Explorationsarbeiten des United States Geological Survey und des Nevada Bureau of Mines in den 1980er Jahren dokumentierten Antimon und die damit verbundene Goldmineralisierung in der Region weiter, was zur Erschließung einer kleinen (historischen) minderwertigen Goldressource führte.

Historische Bergbau- und Bohrdaten deuten darauf hin, dass die Antimonmineralisierung sowohl strukturell als auch stratigraphisch kontrolliert ist, in Verwerfungen und aufnahmefähigen Karbonateinheiten sowie in Quarzadern vorkommt, die goldmineralisierte Zonen durchschneiden, was darauf hindeutet, dass sie Teil eines jüngeren Mineralisierungsereignisses ist. In der Nähe sind Gänge aus serpentinisiertem Ultramafitgestein bekannt, obwohl diese Beziehung eher rheologisch als metallogen bedingt sein könnte (Nutzung derselben Strukturen), wenn man das Alter und die Metallogenese der epithermalen Goldlagerstätten in der Region bedenkt.

Das Militär plant ein Programm zur detaillierten Oberflächenkartierung und Probenahme, auf dessen Grundlage ein Bohrprogramm zur Erkundung des vollen Potenzials des Systems durchgeführt werden soll. Das Unternehmen plant, innerhalb von 30 Tagen einen endgültigen Kaufvertrag abzuschließen, und hat dem Verkäufer eine Exklusivitätskaution in Höhe von 10.000 USD hinterlegt. Die bevorstehende Akquisition umfasst die ehemals produzierende Mine und erstreckt sich auf fünf nicht patentierte Mineralien-Claims für eine Gesamtentschädigung von 45.000 USD und beinhaltet eine 2 %ige Net Smelter Royalty (NSR).

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Avrom E. Howard, MSc, PGeo, geologischer Berater von Military Metals und eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Falls Abbildung nicht vollständig angezeigt wird, bitte hier klicken: cdn.investor-files.net/2024_11_14_MILI_News_1_d606486850.png

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

Im Namen des Unternehmens

Scott Eldridge, CEO und Director

scott@militarymetalscorp.com

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter:

+1 604-722-5381 sowie +1 604-537-7556

www.militarymetalscorp.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews .

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Wörter und Phrasen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, würden, dürften oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zum Abschluss der Übernahme von Target durch Military sowie zu zukünftigen Plänen für Explorationsaktivitäten und Annahmen zur Fortsetzung der globalen Nachfrage nach Antimon. Eine Vielzahl von Faktoren, darunter bekannte und unbekannte Risiken, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Dazu gehören der Abschluss einer endgültigen Vereinbarung in Bezug auf die Übernahme, die Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss der Übernahme, geopolitische Entwicklungen im Zusammenhang mit der Lieferung von Antimon, die fortgesetzte Nutzung von Antimon und die Verfügbarkeit von Alternativen, die Verfügbarkeit von Kapital und Arbeitskräften in Bezug auf die Grundstücke, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind, die Ergebnisse zukünftiger Explorationsaktivitäten, die nicht garantiert werden können, und andere Faktoren, die sich sowohl auf die Übernahme als auch auf zukünftige Aktivitäten in Bezug auf die Grundstücke des Zielunternehmens auswirken können. Weitere Risikofaktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca . Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände, Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Military Metals Corp.

Latika Prasad

615-800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@x1ent.com

Pressekontakt:

Military Metals Corp.

Latika Prasad

615-800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

email : info@x1ent.com