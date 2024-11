Startseite Mobeye Call-Key MCK400 - die sichere und bedienungsfreundliche Zugangskontrolle über LTE Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-14 11:10. Die Mobeye B.V. bietet jetzt die neue Version des altbewährten elektronischen Türöffners Call-Key an. Der Mobeye Call-Key ist zuverlässiger und kostengünstiger Türcontroller, welcher über ein 2G/4G Kommunikationsmodul Eingangstüren oder Tore steuert. Ein Anruf einer autorisierten Telefonnummer genügt, um den Schaltvorgang der angeschlossenen elektronischen Schließplatte oder Torsteuerung auszulösen. Kosten entstehen dem Anrufer dadurch nicht. Das System funktioniert mit allen elektronischen Schlössern und Schließblechen, die auf einen Impuls oder Schaltbefehl reagieren. Im sicheren und strukturierten Mobeye Portal werden die Zugriffsrechte, unbegrenzt oder für bestimmte Zeitfenster (Zeitraum, Tag, Uhrzeit) vergeben. Der Mobeye Call-Key ruft diese Informationen automatisch ab und speichert sie lokal. Eine Internetverbindung oder WLAN Vor-Ort ist nicht notwendig, da der MCK400 über das interne 2G/4G Modul und die Mobeye SIM-Karte kommuniziert. Das Ereignis Protokoll im Portal zeigt an, wer wann die Türsteuerung benutzt hat. Für Unternehmen mit eigener Zugangssoftware steht eine API zur Aktualisierung der Berechtigungen zur Verfügung. Der Mobeye Call-Key verfügt über zwei Relaisausgänge zum Anschluss eines Schlosses. Es sind bistabile Relais, die maximal 30V/1A schalten können. Die Relais schalten nach einer programmierten Impulszeit oder nach einem gesendeten SMS-Befehl zurück. Zwei der vier NO/NC Eingänge können zum Anschluss von Alarmkontakten genutzt werden. Durch das Verbinden mit Magnetkontakten arbeitet der Call-Key auch als Einbruchmelder. Wird die Tür oder das Tor unberechtigt geöffnet erhalten die konfigurierten Empfänger eine Alarmmeldung per App, Anruf, SMS oder E-Mail. Der MCK400 ist für den Innenbereich konzipiert. Für den Außeneinsatz bietet der Hersteller den MCK400, als Sonderbestellung, in einem IP66 Gehäuse an. Geliefert wird der Call-Key mit der preisgünstigen Mobeye Multi-Provider SIM-Karte. Diese ermöglicht nicht nur die Kommunikation via 4G LTE, mit 2G als Fallback, sondern auch die Nutzung des Mobeye Portals. Weitere Informationen zum Call-Key findet man unter www.mobeye.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Mobeye B.V.

