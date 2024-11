Startseite Halbjahresbricht zum 30.06.2024 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-11-13 12:29. München, den 13.11.2024 (IRW-Press/13.11.2024) - Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager im Bereich betriebsnotwendiger Immobilien, veröffentliche Halbjahresbericht zum 30.06.2024. Die BENO-Gruppe blickt auf ein ereignisreiches erstes Halbjahr 2024 zurück. Trotz der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind Mietausfälle im ersten Halbjahr ausgeblieben. Besonders hervorzuheben ist der Abschluss der Transformation des Objekts in Dortmund: Das ursprünglich als Single-Tenant-Objekt konzipierte Gebäude wurde vorausschauend in ein Multi-Tenant-Objekt umgewandelt, um das zukünftige Mietausfallrisiko zu minimieren. Diese Transformation hat nicht nur das Risiko des Objekts minimiert, sondern auch zur Erhöhung der annualisierten Jahresmiete beigetragen, die von 6,4 auf 6,7 Mio. EUR anwachsen konnte. Michael Bussmann, Vorstandsvorsitzender der BENO Holding AG, erklärt hierzu: "Die konsequente Digitalisierung unserer Prozesse zeigt ihre positiven Auswirkungen nicht nur bei der Transformation unseres Immobilienbestands, sondern in allen Unternehmensbereichen. Durch den Einsatz digitaler Lösungen können wir unser integriertes Asset Management effizienter und ressourcenschonender umsetzen." Der vollständige Bericht über das abgelaufene Halbjahr steht unter

www.beno-holding.de zum Download bereit. Über das Unternehmen Die BENO Holding AG ist ein auf betriebsnotwendige Immobilien spezialisierter Asset Manager. Durch die Kombination aus Asset Manager und zugleich Bestandshalter kann das Unternehmen stets aus der Brille des Eigentümers agieren. Der konsequent verfolgte Ansatz "Kaufen, transformieren & (er)halten" (buy, transform & hold) garantiert alles Stakeholdern ein langfristig attraktives, zukunftsfähiges und rentables Immobilieninvestment. Assets under management (AUM) belaufen sich aktuell auf 12 deutsche Standorte mit rund 36 Mietern und einer Nutzfläche von rund 160.000 m². Der Verkehrswert der Immobilien beläuft sich auf rund 84 Mio. Euro. (Ende) Aussender: Beno Holding AG

Adresse: Brienner Str. 7, 80333 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Florian Renner

Tel.: +49 89 20 500 410

E-Mail: ir@beno-gruppe.de

Website: www.beno-gruppe.de ISIN(s): DE000A11QLP3 (Aktie), DE000A3H2XT2 (Anleihe)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Beno Holding AG

Florian Renner

Brienner Str. 7

80333 München

Deutschland email : info@beno-gruppe.de Pressekontakt: Beno Holding AG

Florian Renner

Brienner Str. 7

80333 München email : info@beno-gruppe.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten