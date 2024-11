Startseite Omega Pacific erwirbt 51%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet Williams Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-11-12 13:12. Vancouver, B.C., 12. November 2024 / IRW-Press / Omega Pacific Resources Inc. (CSE: OMGA, OTCQB: OMGPF, FWB: Q0F) (Omega Pacific oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Option auf den Erwerb einer 51%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet Williams (das Konzessionsgebiet) von Copaur Minerals Inc. ausübt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77424/2024.11.12_OMGA_DE_PRc... youtu.be/xm5gq1kj6kw Am 29. Februar 2024 schloss das Unternehmen ein Optionsabkommen (das Abkommen) mit CopAur Minerals Inc. (CopAur) ab, um in mehreren Schritten eine Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet zu erwerben. Seit Abschluss des Abkommens hat Omega Pacific 3.000.000 Stammaktien an CopAur ausgegeben, 1.000.000 $ in bar bezahlt und insgesamt über 2.100.000 $ an Explorationsausgaben getätigt, womit das Unternehmen seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Erwerb seiner anfänglichen 51%igen Beteiligung erfüllt hat. Jason Leikam, CEO von Omega Pacific, sagte: Wir sind begeistert, dass wir diesen bedeutenden Meilenstein so schnell erreicht haben und messbare Ergebnisse unserer Explorationsbemühungen vorweisen können. Der Erfolg des Explorationsprogramms 2024 bei Williams gibt uns die Zuversicht, dass sich das Konzessionsgebiet zu einem erstklassigen Projekt in einer erstklassigen Gerichtsbarkeit entwickeln wird. Wir möchten uns bei unseren Investoren, Explorationspartnern und CopAur für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung bedanken. Dies ist nur der erste von vielen Meilensteinen, die wir im Konzessionsgebiet Williams erreichen wollen. Bisherige Ausgaben für das Konzessionsgebiet Seit dem Abschluss des Abkommens zum Erwerb des Konzessionsgebietes konzentrierte Omega Pacific seine Explorationsarbeiten auf das Prospektionsgebiet GIC, das an die überzeugenden historischen Bohrergebnisse anknüpfte. Insgesamt hat das Unternehmen erfolgreich ein erstes Bohrprogramm mit einer Gesamtlänge von 1.714 Bohrmeter abgeschlossen, das eine bedeutende Mineralentdeckung auf dem Ziel GIC bestätigt, einschließlich der vor kurzem gemeldeten Bohrung WM22-02 (Erweiterungsbohrung), die 2,16 g/t Au über 96,92 Meter lieferte (Abbildung 1 und Tabelle 1). Das Unternehmen hat auch zusätzliche Besitzrechte direkt westlich des Prospektionsgebietes GIC erworben und Claims östlich des Prospektionsgebietes GIC abgesteckt. Omega Pacific verfügt nun über Besitzrechte auf einem 12 km langen geophysikalischen Ziel, das das Potenzial für eine erweiterte Mineralisierung und neue Entdeckungen erhöht. Jeder der bisherigen Schritte hat einen Mehrwert geschaffen und die Chancen erhöht. Alle angefallenen Explorationsausgaben werden dem Beteiligungserwerb angerechnet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77424/2024.11.12_OMGA_DE_PRc... Abbildung 1. Das Prospektionsgebiet GIC in Omegas Konzessionsgebiet Williams mit im Jahr 2024 niedergebrachten Bohrungen und Goldanomalien im Boden auf luftgestützten magnetischen Messungen, die die Geologie von GIC auf 12 km zwischen der östlichen und westlichen Grenze des Claim-Pakets nachzeichnen. Ausgewählte Analyseergebnisse WM22-02 (ext)

Bohrloch Von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m) Au (g/t)

WM22-02 (ext) 289,50 300,00 10,50 4,16

in 250,00 346,92 96,92 2,16

Tabelle 1. Ausgewählte Untersuchungsabschnitte aus Bohrloch WM24-02-ext. Die tatsächliche Mächtigkeit der Mineralisierung ist angesichts des frühen Stadiums der Exploration nicht bekannt. Eine vollständige Liste aller bisherigen Bohrergebnisse wird auf der Website des Unternehmens unter OmegaPacific.ca. veröffentlicht. Zusammenfassung der Abkommensbedingungen Das Abkommen über das Konzessionsgebiet ermöglicht es Omega Pacific, über vier Jahre hinweg Beteiligungen wie folgt gestaffelt zu erwerben: - 51%ige Beteiligung durch die Zahlung von 1.000.000 $ (bezahlt), die Ausgabe von 3.000.000 Stammaktien an CopAur (ausgegeben) und die Tätigung von Explorationsausgaben in Höhe von 2.000.000 $ im Konzessionsgebiet vor dem ersten Jahrestag; - Eine zusätzliche Beteiligung von 29 % kann durch die Zahlung von 500.000 $ und die Ausgabe von 2.000.000 Stammaktien an CopAur am oder vor dem zweiten Jahrestag und die Tätigung von Explorationsausgaben in Höhe 4.000.000 $ vor dem dritten Jahrestag erworben werden. - Das Unternehmen kann die letzten 20 % von CopAur erst nach Abschluss der Akquisition der zweiten Beteiligung von 29 % erwerben, indem es den Verkehrswert der 20%igen Beteiligung bezahlt, der von einem unabhängigen, von den Vertragsparteien ausgewählten Gutachter bestimmt wird. - Wenn Omega Pacific den Erwerb seiner 80%igen Beteiligung abschließt, sich aber dafür entscheidet, die 100%ige Beteiligung nicht innerhalb der gesetzten Frist anzustreben, wird davon ausgegangen, dass die Vertragsparteien ein Joint Venture im Verhältnis 80:20 eingegangen sind, das die Eigentumsverhältnisse des Konzessionsgebietes widerspiegelt. Über das Konzessionsgebiet Williams Das Konzessionsgebiet Williams befindet sich im Bezirk Toodoggone im Norden von British Columbia, der den östlichen Teil des Golden Horseshoe bildet, einem geografischen Ausdruck einheitlicher regionaler Geologie, der das Golden Triangle mit Toodoggone verbindet. Das Golden Horseshoe beherbergt mehrere Lagerstätten von Weltklasse und aktive Minen. Das Konzessionsgebiet Williams liegt 150 km südöstlich von Dease Lake, British Columbia, und 340 km nördlich von Smithers, British Columbia. Es befindet sich außerdem 50 km vom über Straßen zugänglichen Projekt Lawyers-Ranch entfernt, das derzeit von Thesis Gold Inc. entwickelt wird. Qualifizierter Sachverständiger Robert LHeureux, P.Geol, ein Direktor von Omega Pacific Resources, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101- Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft, validiert und genehmigt. Herr LHeureux überwacht die Planung und Ausführung der Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet Williams. Über Omega Pacific Omega Pacific ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Augenmerk auf die Erschließung von Mineralprojekten mit Basis- und Edelmetallvorkommen gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine in British Columbia gelegenen Konzessionsgebiete und evaluiert weiterhin Vermögenswerte auf der ganzen Welt für weitere Akquisitionen. Nähere Informationen erhalten Sie über: Omega Pacific Resources Inc.

