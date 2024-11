Startseite Roh-Uran und Brennstoff für Kernreaktoren Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-11 18:50. Der Preis für (Roh-)Uran ist deutlich gestiegen. Noch mehr ist der Preis für Brennstoff für Atomreaktoren gestiegen. Der Preisanstieg zeigt die Engpässe auf. Uran wird abgebaut, aber dann muss es noch angereichert und in Kernbrennstoff umgewandelt werden. Diese so entstandenen Brennstäbe werden dann in den Atomkraftwerken eingesetzt. Nur wenige Unternehmen können Uran umwandeln. Bei der Umwandlung nimmt Russland einen wichtigen Platz ein, ist für rund 22 Prozent der globalen Umwandlungskapazität und 44 Prozent der Anreicherungskapazität verantwortlich. Zwar gibt es das US-Verbot für russisches Uran, aber es existieren bis 2027 Ausnahmeregelungen. Aktuell sind zwei Atomkraftwerke in der Schweiz in die Kritik geraten, da sie ihr Uran aus Russland beziehen. Nachdem die Atomkraft eine Renaissance erlebt, ist Uran ein gefragtes und knappes Gut. Dabei wird ein Versorgungsengpass vor allem durch das nötige umgewandelte Uran verursacht, denn der Umwandlungsmarkt ist eng. Das Interesse der Welt an der Kernspaltungstechnologie ist groß, schließlich handelt es sich bei der Energieerzeugung in Kernkraftwerken um die Bereitstellung einer sicheren, unbegrenzten und sauberen Energiequelle. Die Uranbranche, hohe Beamte und Experten treffen sich gerade auf dem Klimagipfel COP29 in Baku, Aserbeidschan. Laut dem Pariser Abkommen soll der globale Temperaturanstieg unter 1,5 Grad Celsius gesenkt werden. Doch laut einem UN-Bericht sind die derzeitigen Investitionen und Maßnahmen noch deutlich zu gering. Es gibt also noch viel zu tun, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Die Atomenergie wird jedenfalls dazu beitragen und muss es auch, solange erneuerbare Energien nicht ausreichen. Da Uran also stark nachgefragt werden wird, sollten Uranunternehmen wie Cosa Resources oder Uranium Royalty gute Aussichten besitzen. Cosa Resources - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/cosa-resources... - befindet sich mit seinen Uranprojekten im berühmten Athabasca Becken in Saskatchewan. Rund 216.000 Hektar Land nahe bekannter Urankorridore gehören zum Portfolio. Die Gesellschaft verfügt bereits über Erfahrung und Erfolge in Saskatchewan. Als einziges Royalty-Unternehmen im Uranbereich glänzt Uranium Royalty - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalt... -. Aktuell hat die Gesellschaft eine Royalty auf Uranprojekten in Saskatchewan zu seinem Portfolio hinzugefügt. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und Cosa Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cosa-resources-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

