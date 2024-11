Startseite Gesundheit mit Glitzereffekt Pressetext verfasst von TextDesign Tony... am Mo, 2024-11-11 14:35. Erholungsendspurt im Bäderland Bayerische Rhön –

Perfekte Mischung aus frischer Winterluft, wohltuender Wellness und festlichen Weihnachtsmärkten

Die fünf Kurorte laden auch in der kalten Jahreszeit zu Erholung und Erlebnis ein / Bad Bocklet, Bad Kissingen, Bad Brückenau, Bad Königshofen und Bad Neustadt bieten breitgefächertes Urlaubs- und Präventionsprogramm / Winterwelt entdecken im UNESCO Biosphärenreservat Ups, das Jahr ist fast vorbei … und wie war das nochmal mit dem Vorsatz, etwas für die Gesundheit zu tun? Wer die letzten Wochen nutzen möchte, um Körper, Geist und Seele die wohlverdienten Streicheleinheiten zu geben, ist im Bäderland Bayerische Rhön genau richtig. Die fünf Kurorte der Region – Bad Bocklet, Bad Kissingen, Bad Brückenau, Bad Königshofen und Bad Neustadt – bieten in der Winterzeit eine einladende Mischung aus vielfältigen Gesundheitsangeboten, stimmungsvollen Veranstaltungen, sowie Aktiv- und Erlebnisangeboten drinnen und draußen. Die Staatsbäder und Kurorte sind festlich geschmückt und in den Kurparks legt sich die Natur ihr Glitzerkleid an. Frische Winterluft tanken – Immunsystem stärken

Die kalte Jahreszeit bietet ideale Bedingungen für Spaziergänge an der frischen Winterluft. Ob in den romantischen Kurparks, auf erlebnisreichen Naturpfaden oder den gut gepflegten Winterwanderwegen – Bewegung im Freien ist perfekt für das Immunsystem. „Auch im Winter sind die Wege in den Kurparks in einwandfreiem Zustand, die Winterwanderwege sind gut zugänglich“, betont Thomas Beck, Sprecher des Bäderlandes Bayerische Rhön. Für weiteren winterlichen Bewegungsspaß sorgen Aktivitäten wie Rodeln, Langlauf, Eislaufen oder das beruhigende Waldbaden. Wohltuende Wellnessmomente – Seele baumeln lassen

Winterzeit – Thermenzeit! In den Staatsbädern und Kurorten im Bäderland Bayerische Rhön laden gleich vier großzügige Bade- und Saunalandschaften zum Sprung in die warmen Fluten ein. „Gerade in der kalten Jahreszeit sind regelmäßige Besuche in den Thermen ideal, um Erkältungen vorzubeugen“, ergänzt Beck. Die Thermen sind auch während der Feiertage großzügig geöffnet und bieten so Raum für Erholung und Regeneration. Festlicher Weihnachtszauber – Geselligkeit genießen

Die liebevoll geschmückten Weihnachtsmärkte im Bäderland Bayerische Rhön bringen Licht und Wärme in die dunklen Wintermonate. Hier können Gäste bei einem Bummel entlang der zahlreichen Stände Handwerkskunst entdecken und sich mit Glühwein und Lebkuchen in festliche Stimmung versetzen lassen. Ein Besuch auf den Weihnachtsmärkten sorgt nicht nur für weihnachtliche Vorfreude, sondern tut auch dem Geist in geselliger Runde und vielen Impressionen gut. Hochrangiges Kulturangebot – geistvoll und gut

Herausragend ist das winterliche Kulturangebot im Bäderland Bayerische Rhön. Der „Kissinger Winterzauber“ lockt mit abwechslungsreichen Veranstaltungen, das Bayerische Staatsorchester erklingt auch im Winter im Staatsbad Bad Brückenau, in der Stadthalle in Bad Neustadt erklingt Musik für jeden Geschmack nahezu nonstop und auch in den anderen Kurorten tönt es festlich bei vielerlei Konzerten. Zum reichhaltigen Kulturangebot zählen auch die Museen der Region, ob Archäologiemuseum in Bad Königshofen oder Museum Obere Saline in Bad Kissingen. Gesundheitsangebote auch über die Feiertage

Die 21 Heilquellen des Bäderlandes Bayerische Rhön sprudeln im Winter munter weiter. Der Kurbetrieb bleibt selbst im Dezember und Januar in vollem Gange. Die Kurmittelhäuser sind geöffnet, und das umfassende Gesundheitsprogramm – ob für Prävention, Wellness oder Rehabilitation – wird wie gewohnt auf höchstem Niveau fortgesetzt. Vollmond-Waldbaden und Kampf gegen die Weihnachtspfunde

In allen fünf Kurorten gibt es zudem spezielle winterliche Programme, die eine ganzheitliche Erholung ermöglichen. Der Bogen spannt sich vom Vollmond-Waldbaden und Jahresauftakt Yoga Retreat über die Kombination von Therme und Welterbe in Bad Kissingen über das Tennismatch gegen die Weihnachtspfunde im Staatsbad Bad Brückenau bis zum Gesundheitswandern im Winter in Bad Königshofen und der Neuschter Eiszeit in Bad Neustadt. Winterwunderland Rhön – einzigartige Natur genießen

Zwischen Wellness und Weihnachtsmarkt lohnt ein Ausflug ins UNESCO Biosphärenreservat Rhön. Die Wanderwelt Nr. 1 bietet auch im Winter eine Fülle an Winterwanderwegen. Und ein Ausflug zum Kreuzberg mit seinem Kloster ist ein Muss. Alle Vorteile auf einen Blick – Fünf Kurorte, ein Erlebnis

