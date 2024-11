Startseite UpNano erweitert erfolgreiches Produktportfolio im 2PP 3D-Druck: Mehr Möglichkeiten und höhere Präzision mit dem 515 nm Laser de Pressetext verfasst von PRD am Mo, 2024-11-11 14:03. Wien, Österreich – 11. November 2024 – Die UpNano GmbH (Wien, Österreich), ein international führender Anbieter von Hochleistungs-3D-Drucklösungen auf Basis der 2-Photonen-Polymerisation (2PP), gibt die Markteinführung des NanoOne green bekannt, der die erfolgreiche NanoOne-Serie ergänzt. Als Antwort auf die steigende Nachfrage nach mehr Vielseitigkeit bei der Verarbeitung transparenter Materialien und höherer Auflösung wurde das neu entwickelte Gerät mit einem leistungsstarken grünen Laser von 515 nm Wellenlänge ausgestattet. Damit können neue Forschungsbereiche und industrielle Anwendungen erschlossen werden. Diese Innovation ergänzt die Flaggschiffe NanoOne 1000 und NanoOne 250 von UpNano, die weltweit für ihre Präzision, Leistung und Anpassungsfähigkeit bekannt sind. Eine weitere bahnbrechende Innovation wird UpNano am 19. November um 11 Uhr auf der FormNext, der internationalen Leitmesse für additive Fertigungstechnologien in Frankfurt am Main, vorstellen. Der NanoOne green verfügt über einen Laser mit einer Wellenlänge von 515 nm, der im Vergleich zu herkömmlichen 2PP 3D-Druckern, die mit 780 nm arbeiten, eine um 30 Prozent höhere Auflösung bietet. Damit können in Zukunft sogar Bauteile mit einer Breite von weniger als 100 nm in bisher nicht gekannter Präzision hergestellt werden. Der NanoOne green ermöglicht zudem die Verwendung transparenter, biokompatibler, nicht fluoreszierender Materialien, die in der Optik und Mikrofluidik bevorzugt werden, wo herkömmliche fluoreszierende Photoinitiatoren nur begrenzt einsetzbar sind. Der grüne Laser erweitert zudem die Materialkompatibilität und erlaubt den Einsatz von Photochemikalien, die mit herkömmlichen 780 nm-Lasern nicht bearbeitet werden können. Erweiterung der Produktlinie

“Mit dem NanoOne green haben wir unsere NanoOne-Produktlinie um ein Gerät mit ultrahochauflösenden Eigenschaften erweitert, das den Weg für vielfältige industrielle Anwendungen ebnet“, sagt Bernhard Küenburg, CEO von UpNano. Alle NanoOne-Drucker verfügen über die patentierte adaptive Auflösungstechnologie von UpNano, mit der die Breite des Laserstrahls dynamisch um das Zehnfache verändert werden kann. Dies ermöglicht einen schnellen Druck größerer Bauteile oder einen Druck mit extremer Auflösung, wenn höchste Präzision gefordert ist. Dieser Fortschritt macht die NanoOne-Serie zu den leistungsstärksten und anpassungsfähigsten 2PP 3D-Druckern auf dem Markt, die sowohl für Forschungs- als auch für Industrieanwendungen geeignet sind. Wie die bisherigen NanoOne-Modelle ist auch der NanoOne green ein kompaktes Desktop-System mit leistungsstarker Vibrationsdämpfung, integriertem Reinraum mit HEPA-Filter und voller Kompatibilität mit dem bisherigen NanoOne-Zubehör. Dazu gehören spezielle Faserhalter, Wafer Chucks und eine beheizbare Wanne, die die Flexibilität des Systems für verschiedene Anwendungen erhöhen. Durch die Ausstattung mit einem Laser mit einer Wellenlänge von 515 nm erfüllt UpNano weiterhin die steigenden Anforderungen des 2PP 3D-Druckmarktes und bietet innovative Lösungen, die Durchbrüche in der Mikrofertigung, im Prototyping und im Scale-up ermöglichen. Diese jüngste Erweiterung des Produktportfolios bestätigt UpNanos Position als international führendes Unternehmen im Bereich der hochauflösenden 2PP basierten 3D-Drucktechnologie. Die NanoOne-Druckerserie setzt derzeit den Standard auf dem Markt und bietet eine unvergleichliche Leistung. Unerreichter Durchsatz trifft auf höchste Präzision und ermöglicht Auflösungen und Toleranzen von unter 100 nm in verschiedenen Maßstäben – von Nanometer- bis Zentimeter-Objekten, wobei je nach Bedarf zwischen verschiedenen Linsen gewechselt werden kann. Die Technologie des Unternehmens unterstützt ein breites Spektrum von Anwendungen, von der Prototypen und Serienfertigung bis hin zum komplexen Bioprinting in Gegenwart lebender Zellen. Dabei nutzt UpNano ein wachsendes Portfolio innovativer Materialien, einschließlich vollständig biokompatibler Produkte sowie Materialmischungen zum Druck von Quarzglas. UpNano verbessert sein Angebot im Bereich der Technik, der Software und der Druckmaterialien kontinuierlich durch eigene Entwicklungen. Dieses Engagement für Innovation und kundenorientierte Lösungen hat zu einem beeindruckenden Wachstum des Unternehmens geführt, das heute auf fünf Kontinenten vertreten ist. Bilder auf Anfrage erhältlich oder Bilder verfügbar unter: https://www.upnano.com/pushing-2pp-boundaries-new-nanoone-green-introduc... Über UpNano (2024)

UpNano ist ein in Wien (Österreich) ansässiges High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von hochauflösenden 3D-Druckern spezialisiert hat. Die Systeme basieren auf dem Prinzip der 2-Photonen-Polymerisation und bieten branchenführende Geschwindigkeit und Auflösung unter 0,2 µm. UpNano ist bestrebt, seinen Kunden ein ganzheitliches Paket aus Hardware, Software und optimierten Druckmaterialien für die Herstellung von polymeren Mikroteilen sowie die einzigartige Möglichkeit des Bioprinting in einer nativen Zellumgebung zu bieten. Mit der Spitzentechnologie von UpNano können Objekte in Größen vom Submikrometer- bis in den Zentimeterbereich und mit einer Höhe von bis zu 40 mm gedruckt werden – in bisher unerreichter Zeit und Präzision. Kontakt UpNano

Viktoria Gruber

Communication Manager

Modecenterstrasse 22, D36

1030 Wien, Österreich

M +43 –699 1770 66 45

E viktoria.gruber@upnano.com

W https://www.upnano.com

L www.linkedin.com/company/upnano Textredaktion & Versand PR&D – Public Relations für Forschung & Bildung

Dr. Barbara Bauder-Jelitto

Kollersteig 68

3400 Klosterneuburg, Österreich

M +43 (0) 664 1576 350

E bauder@prd.at

L https://www.linkedin.com/company/prd-public-relations-für-forschung-bildung

W http://www.prd.at/ Über PRD Komplettes Benutzerprofil betrachten