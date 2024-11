Uranium Energy Corp. schließt erste wirtschaftliche Bewertung für das Weltklasse-Projekt Roughrider ab

946 Millionen Dollar NPV nach Steuern

Starker interner Zinsfuß (IRR) von 40 %, mit 1,4 Jahren Amortisation

All-in-Sustaining Costs (AISC) von $20,48 pro Pfund

Durchschnittliche Produktion während der Lebensdauer der Mine von 6,8 Millionen Pfund pro Jahr

Gelegen im infrastrukturreichen östlichen Athabasca-Becken, Saskatchewan, Kanada

Corpus Christi, TX, 8. November 2024 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC") - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/ - freut sich, die Einreichung einer Zusammenfassung eines technischen Berichts zur Erstbewertung bekannt zu geben, der eine wirtschaftliche Analyse und eine Mineralressourcenschätzung für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Roughrider im Norden von Saskatchewan, Kanada, enthält. Alle Währungsangaben sind in US-Dollar.

Amir Adnani, President und CEO, erklärte: "Diese wirtschaftliche Erstbewertung stellt einen entscheidenden Meilenstein für Roughrider dar und bestätigt, dass es sich um einen erstklassigen Betrieb mit hohen Margen handelt, der einen klaren Weg zur Entwicklung zu einer Mine und Mühle von Weltklasse aufweist. Mit einem geschätzten Nettogegenwartswert von 946 Mio. $ nach Steuern unterstreichen die heutigen Ergebnisse die Stärke unserer Entscheidung aus dem Jahr 2022, Roughrider von Rio Tinto für 150 Mio. $ zu erwerben, was unserer Strategie entspricht, zu günstigen Zeitpunkten im Uranpreiszyklus wertsteigernde Vermögenswerte zu erwerben.

Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen, die Roughrider zu einem Elite-Untergrunderschließungsprojekt machen, gehören:

1) hochgradiger Betrieb mit 2,36% U3O8 Life of Mine-Feed-Grad,

2) eines der niedrigsten Capex-Profile in Kanada und

3) Lage im östlichen Athabasca-Becken, wo die künftige Erschließung von der Nähe zu Strom, Straßen und dem Flughafen und der Bauanlage von Points North Landing profitieren wird.

Darüber hinaus sehen wir ein beträchtliches Potenzial für eine weitere Wertschöpfung, wenn wir das Projekt durch die Vormachbarkeitsstufe bringen, was durch die jüngsten Explorationsbohrergebnisse und die Entdeckung der Lagerstätte Roughrider North unterstützt wird.

Roughrider ist in der Lage, von der zunehmenden Bedeutung von Uran und Kernenergie zu profitieren, um den steigenden Strombedarf Nordamerikas nach sicheren, zuverlässigen, wirtschaftlichen und sauberen Energiequellen zu decken. Angesichts der Fähigkeiten von UEC als etablierter Uranproduzent sind wir einzigartig positioniert, um unsere betriebliche Expertise und finanzielle Stärke zu nutzen, um Roughrider voranzubringen und das Risiko zu verringern und den Wert für unsere Aktionäre, Stakeholder und Rechteinhaber zu maximieren."

Wichtigste Highlights:

- Geschätzter Nettogegenwartswert nach Steuern8 von 946 Mio. $, IRR von 40 %, Amortisationsdauer nach Steuern von 1,4 Jahren auf der Grundlage eines langfristigen Uranpreises von 85 $/Pfund U3O8 und unter Verwendung eines Abzinsungssatzes von 8 % (NPV 8 %), Tabelle 1.

- Erwartete Produktion über die gesamte Lebensdauer der Mine ("LOM") von 61,2 Millionen Pfund U3O8 über neun Jahre mit einer durchschnittlichen jährlichen Produktionsrate von 6,8 Millionen Pfund U3O8. Die anfänglichen Investitionskosten werden auf 545 Millionen $ geschätzt, einschließlich der Mühle und der Untertagemine. Siehe Tabelle 2.

- AISC von $20,48/lb U O38 . Siehe Tabelle 3.

- Durchschnittlicher jährlicher LOM-Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (durchschnittliches EBITDA") von 395 Mio. $. Siehe Tabelle 4.

- Das Projekt Roughrider befindet sich in der gut ausgebauten Infrastruktur des östlichen Athabasca-Beckens, mit einer angrenzenden 138-kV-Hochspannungsleitung, Wasserkraftwerken, 7 km nördlich des Verkehrsflughafens Points North Landing und einem Autobahnsystem. Siehe Abbildung 4.

Die wirtschaftliche Analyse ist in einem technischen Bericht mit dem Titel "S-K 1300 Initial Assessment Report - Roughrider Uranium Project, Saskatchewan, Canada" enthalten, der am 5. November 2024 veröffentlicht wurde und von Tetra Tech Canada Inc., Understood Mineral Resources Ltd., Snowden Optiro, Terracon Geotechnique Ltd. und Clifton Engineering Group Inc. für UEC erstellt wurde; in Übereinstimmung mit Artikel 1302 der SEC-Verordnung S-K 1300 ("S-K 1300") ist eine Kopie des Berichts auf dem Profil von UEC unter www.sec.gov verfügbar (die "Zusammenfassung des technischen Berichts"). Die Zusammenfassung des technischen Berichts wurde nun über EDGAR auf Formular 8-K eingereicht und ist auch als Materialdokument auf SEDARplus verfügbar. Die darin enthaltene und in dieser Pressemitteilung zusammengefasste wirtschaftliche Analyse ist vorläufiger Natur und beinhaltet abgeleitete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ angesehen werden, als dass auf sie modifizierende Faktoren angewandt werden könnten, die eine Kategorisierung als Mineralreserven ermöglichen würden.

Tabelle 1. Finanzielle Highlights im Basisfall

Basisfall Finanzdaten

Cashflow vor Steuern (nicht diskontiert) (Millionen $) $3,366

Barwert vor Steuern 8 (Millionen $) $1,629

IRR vor Steuern % 53%

Amortisationszeit vor Steuern Jahre 1.2

Cashflow nach Steuern (Millionen $) $2,040

Barwert nach Steuern8 (Millionen $) $946

IRR nach Steuern % 40%

Amortisationszeit nach Steuern Jahre 1.4

Der in der Analyse enthaltene Basisfall geht unter anderem von einem Uranpreis von 85 $/lb U3O8, einem Wechselkurs von 0,75 US-Dollar zu kanadischen Dollar und davon aus, dass alle Kosten im vierten Quartal 2024 in US-Dollar anfallen, ohne dass eine Inflation zu berücksichtigen ist. Weitere Informationen über die Auswirkungen des Ausschlusses solcher abgeleiteten Mineralressourcen aus der Analyse finden Sie in der Zusammenfassung des technischen Berichts.

Tabelle 2. Physikalische Schlüsselmerkmale

Bericht über die Erstbewertung Physikalische Highlights

Avg. LOM-Jahresproduktion M lbs U3O8 6.8

LOM-Produktion M lbs U3O8 61.2

Leben im Bergwerk Jahre 9

Mühle Verarbeitungsrate Tonnen/Tag 400

Spitzenabbau unter Tage Tonnen/Tag 818

Verarbeitete LOM-Tonnen Tonnen 1,205,000

LOM Avg. Gehaltsstufe % U3O8 2.36

Prozess-Wiederherstellung % 97.5

Tabelle 3. Kostenübersicht

Bericht über die Erstbewertung Finanzielle Höhepunkte*

Bergbau $ / lb U3O8 $3.25

Verarbeitung $ / lb U3O8 $4.30

Oberfläche und G&A $ / lb U3O8 $2.18

Durchschnittliche LOM-Betriebskosten $ / lb U3O8 $9.72

Lizenzgebühren $ / lb U3O8 $7.84

Offsite-Gebühren $ / lb U3O8 $0.28

Dauerhaftes Kapital + Schließung $ / lb U3O8 $2.64

All-in Sustaining Costs (AISC) $ / lb U3O8 $20.48

*Hinweis: Aufgrund von Rundungen können sich die Summen nicht addieren.

Tabelle 4. Empfindlichkeit gegenüber dem Uranpreis

Finanzielle Schätzungen für das Roughrider-Projekt auf der Grundlage des Uranpreises

Uranpreis ($ / lb U O )38 NPV nach Steuern8 IRR nach Steuern Jährliches durchschnittliches

EBITDA

($)

$ 150 / lb U O38 2,1 Mrd. Dollar 64% 730 Millionen Dollar

$ 100 / lb U O38 1,2 Mrd. Dollar 46% 473 Millionen Dollar

$ 90 / lb U O38 1,0 Mrd. Dollar 42% 421 Millionen Dollar

$ 85 / lb U O38 0,9 Mrd. Dollar 40% 395 Millionen Dollar

$ 50 / lb U O38 0,3 Mrd. Dollar 21% 215 Millionen Dollar

Minenplan

Die anfängliche wirtschaftliche Bewertung sieht vor, dass die Lagerstätte Roughrider mit der Langlochabbaumethode abgebaut wird, wobei ein Rückzugsbergbau in einer quer verlaufenden Stollenausrichtung mit verschiedenen Ausrichtungen zwischen den drei mineralisierten Hauptzonen zum Einsatz kommt. Es wurden verschiedene Untertageabbaumethoden in Betracht gezogen; letztendlich wurde jedoch der Langlochabbau gewählt, um die Kosten zu senken. Die Erschließung erfolgt südlich der Lagerstätten und wird über eine abfallende Rampe erreicht, die auch die Hauptquelle für die Frischluftzufuhr darstellt. Für die Belüftung der Mine werden Abluftschächte verwendet.

Das Einfrieren des Bodens wird eingesetzt, um die Wasserzuflüsse in die Hauptsenke bis zu einer Tiefe unterhalb der Diskordanz sowie in die drei Abbauzonen zu kontrollieren. Die Gefrierbrunnen werden von der Oberfläche aus um den Umfang jeder Zone herum installiert, wobei das aktive Einfrieren mindestens 12 Monate vor dem Abbau beginnt. Abbildung 1 wurde von UEC als konzeptionelles Bild der konventionellen Untertagemine erstellt. Weitere Einzelheiten zu den vorgeschlagenen Abbau- und Mahlverfahren sind in der Zusammenfassung des technischen Berichts enthalten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77408/08112024_DE_UEC.001.pn...

Abbildung 1 Schema der konventionellen Mine des Roughrider-Projekts

Der anfängliche Schwerpunkt der Bauarbeiten liegt auf der Erschließung des Gefälles, der Belüftung und des sekundären Ausstiegs von der Oberfläche (rot bis gelb). Sobald das Gefälle die Lagerstätte erreicht, liegt der Schwerpunkt zunächst auf der Lagerstätte Roughrider West ("RRW"), wobei das Gefälle aufrechterhalten wird, während in diesem Bereich die Sohlen und die Bewetterung erschlossen werden (grün). Anschließend wird der Abbau auf die Lagerstätte Roughrider East (RRE") (cyan) und schließlich auf die Lagerstätte Roughrider Far East (RRFE") (blau) fortgesetzt. Siehe Abbildung 2.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77408/08112024_DE_UEC.002.pn...

Abbildung 2. Isometrische Ansicht der Abbaureihenfolge

Planung von Mühlen, Aufbereitung und Abraum

Die Aufbereitungsanlage, die in die erste wirtschaftliche Bewertung einbezogen wurde, wurde unter Anwendung bewährter Methoden aus anderen Betrieben in Athabasca, wie Rabbit Lake, Key Lake und McClean Lake, konzipiert. Sie wird mit einem nominalen Durchsatz von 400 Tonnen pro Tag und einem durchschnittlichen LOM-Gehalt der Mühlenbeschickung von 2,36 % $ / lb U3O8 und einer Gewinnungsrate von 97,5 % betrieben. Die durchschnittliche LOM-Jahresproduktion von Yellowcake-Produkten wird voraussichtlich etwa 3,08 Mio. kg (6,80 Mio. lbs) mit 95 % $ / lb U3O8 betragen. Siehe Tabelle 5 für die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Abbildung 3 für den LOM-Plan des gewonnenen Urans.

Tabelle 5. Verarbeitungsparameter der Mühle

Wichtige Verarbeitungsdaten

Verarbeitungsrate der Mühle Tonnen/Tag 400

LOM Tonnen Verarbeitet Tonnen 1,205,000

LOM Durchschnittlicher Kopfgehalt % U3O8 2.36

LOM Futtermittel M lbs U3O8 62.7

Prozess-Wiederherstellung % 97.5

LOM Wiedererlangt M lbs U3O8 61.2

Auf der Grundlage früherer metallurgischer Untersuchungen können die folgenden Schlussfolgerungen gezogen werden:

- Die Zerkleinerungstests haben gezeigt, dass die Roughrider-Proben von Natur aus weich sind und einen durchschnittlichen Arbeitsindex der Bond-Kugelmühle von 10,6 kWh/t aufweisen.

- Die Ergebnisse der Rührkessel-Laugungstests zeigten, dass die Roughrider-Mineralisierung für die Uranextraktion durch atmosphärische Säurelaugung geeignet ist. Im Durchschnitt können 98,5 % der Extraktion innerhalb von 12 Stunden Laugungszeit bei 50 °C mit einer Mahlgutgröße von 250 µm erreicht werden. Ferner wurde festgestellt, dass es keine signifikanten Unterschiede bei der Auflösung und Extraktion von Uran aus den verschiedenen Lagerstätten (RRW, RRE und RRFE) gibt.

- Für die Herstellung des endgültigen Yellowcake-Produkts wurden zwei verschiedene Verfahren (Striping mit starker Säure und Uranylperoxid-Fällung sowie Ammoniak-Striping mit Ammoniumdiuranat-Fällung) untersucht. Es wurde festgestellt, dass die organische Extraktion, gefolgt von der Abstreifung mit starker Säure, eine höhere Qualität des Yellowcake ergibt, die den Raffineriespezifikationen entspricht, als die Abstreifung mit Ammoniumsulfat.

- Tests zur Neutralisierung der Tailings und zur Abwasserbehandlung, die auf den in der Athabasca-Region verwendeten Standardverfahren basieren, haben gezeigt, dass die Qualität des Abwassers den MDMER-Richtlinien entspricht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77408/08112024_DE_UEC.003.pn...

Abbildung 3. Roughrider-Projekt: Wiedergewonnenes Uran und Head Grade

Die Zusammenfassung des Technischen Berichts sieht den Bau einer Abraumbehandlungsanlage ("TMF") vor, in der die bei der Aufbereitung anfallenden Uranabfälle gelagert werden sollen. Die TMF wird sich etwa einen Kilometer nordöstlich der geplanten Aufbereitungsanlage in leicht abfallendem Gelände befinden. Die eingedickten Abraumschlämme werden in drei nebeneinander liegenden Lagerungszellen deponiert, die nacheinander über die LOM errichtet werden. Der Entwurf sieht ein doppelwandiges Sickerwasserrückhaltesystem und einen durchlässigen Felsfilter vor. Dieser Ansatz ermöglicht den stufenweisen Bau der TMF-Zellen und eine schrittweise Rekultivierung. Der Rückhalt wird durch den Bau eines Filter-Felsdrainage-Systems verbessert, das erfolgreich in anderen Uranbetrieben eingesetzt wird und als "durchlässige Umgebung" bezeichnet wird. Die Lagerung der festen Abraumstoffe unterhalb des Bodens wird das Risiko verringern und einen sicheren physischen Einschluss fördern.

Bei der Schließung wird die Wasserdecke aus der Zelle gepumpt und eine Abdeckung aus Erdreich und Geomembranen über die Oberfläche der Abraumhalden gelegt. Mit dem Multizellenkonzept wird es möglich sein, die TMF-Lagerzellen während der Betriebsphase schrittweise zu sanieren.

Investitionsausgaben

Die Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten beruhen auf einem Verarbeitungsdurchsatz von 400 t/d. Die Kosten wurden auf der Grundlage des Minenplans und des Prozessflussdiagramms geschätzt. Alle Kosten sind in US-Dollar angegeben und die Schätzung der Kapitalkosten der Klasse 5 der Association for the Advancement of Cost Engineering (AACE") wurde in Übereinstimmung mit den Standards von AACE International erstellt. Der Genauigkeitsbereich der anfänglichen Kapitalkostenschätzung beträgt ±50%. Diese Schätzung wurde mit einem Basisdatum im vierten Quartal 2024 erstellt. Siehe Tabelle 6 für eine Zusammenfassung der gesamten Anfangskapitalkosten.

Tabelle 6. Zusammenfassung der geschätzten Kapitalkosten

Kapitalkostenbereich Wert (Mio. $)

Bergbau 96.8

Verarbeitungsbetrieb 89.5

Infrastruktur 80.1

Abraum- und Taubgestein-Management 19.0

Direkte Kosten 285.4

Indirekte Kosten* 99.9

Kosten des Eigentümers 60.2

Kontingente 99.9

Anfängliche Kapitalkosten insgesamt 545.5

Vorproduktionskosten 35.6

Anfängliche Gesamtkapitalkosten (einschließlich Vorproduktion) 581.1

Hinweis: Aufgrund von Rundungen addieren sich die Summen möglicherweise nicht.

*Enthält EPCM-Kosten in Höhe von 34,0 Millionen Dollar.

Nächste Schritte, Lizenzen und Genehmigungen

UEC treibt das Roughrider-Projekt durch technische und ökologische Studien, die Einbindung der indigenen Bevölkerung und die Bewertung von Möglichkeiten zur weiteren Risikominimierung des Projekts weiter voran. Die parallelen Prozesse der Aktualisierung der Umweltgrundlagen und der Einbindung der indigenen Bevölkerung werden eine zukünftige Umweltverträglichkeitsprüfung unterstützen, die für die Uranproduktion erforderlich ist. UEC plant, im Anschluss an die ermutigenden Explorationsergebnisse im Jahr 2024 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung im oder um das erste Quartal 2025 durchzuführen, um die Entwicklung einer Vormachbarkeitsstudie im Jahr 2025 zu unterstützen.

Aktualisierung der Ressourcen und Exploration

Die Mineralressourcenschätzung 2024, die in der Zusammenfassung des technischen Berichts enthalten ist, wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen von S-K 1300 erstellt. Um die Anforderung einer vernünftigen Aussicht auf einen wirtschaftlichen Abbau zu erfüllen, wird die Mineralressourcenschätzung im Rahmen einer eingeschränkten abbaubaren Form-Optimierung gemeldet, die durch einen Cutoff-Gehalt von 0,30 % U3O8 informiert wird. Die Mineralressourcenschätzung wird verwässert gemeldet, einschließlich Abfall und Mineralisierung unterhalb des Cutoff-Gehalts.

Die Mineralressourcenschätzung, die in der Zusammenfassung des technischen Berichts enthalten ist, wird in Tabelle 7 zusammengefasst. Für das Projekt wurden keine Mineralreserven geschätzt.

Tabelle 7: Mineralressourcenerklärung für das Projekt (Stand: 5. November 2024)

Zone Klassifizierung Tonnage (kt) Grad U3O8 (%) Enthaltenes U3O8Metall (Mio. lb

U3O8)

RRW Angegeben 431 1.89 17.97

Abgeleitet 152 2.80 9.39

RRE Angegeben - - -

Abgeleitet 390 2.57 22.05

RRFE Angegeben 268 1.67 9.89

Abgeleitet 78 1.13 1.94

Insgesamt Angegeben 699 1.81 27.86

Abgeleitet 620 2.45 33.38

Anmerkungen

1. Ausgewiesen auf der Basis einer 100%igen Beteiligung.

2. Um vernünftige Aussichten auf eine mögliche wirtschaftliche Förderung zu ermitteln, wurde ein Cut-off-Gehalt von 0,30 % U O38 verwendet. Dieser Gehalt wurde auf der Grundlage der folgenden Kriterien und Annahmen berechnet: U O38 Preis von $85 / lb, Transportkosten von $0,26 / lb, Abbaukosten von $163 / t, Verarbeitungskosten von $222 / t, allgemeine und Verwaltungskosten von $112 / t, Lizenzgebühren von 9,22 % / t und eine Prozessgewinnung von 95,5 %.

3. Die Mineralressourcenschätzung wurde von Understood Mineral Resources Ltd. erstellt, einer der unabhängigen qualifizierten Personen gemäß der Zusammenfassung des technischen Berichts. Die MSO-Formen wurden von Snowden Optiro, einer der unabhängigen qualifizierten Personen gemäß der Zusammenfassung des technischen Berichts, geschätzt.

4. Die Tonnage wird in metrischen Tonnen angegeben, und das enthaltene Metall wird sowohl in metrischen Tonnen als auch in britischen Pfund angegeben. Die Schätzungen wurden gerundet und addieren sich aufgrund von Rundungen bei signifikanten Zahlen möglicherweise nicht.

Seit November 2023 hat UEC das Grundstück Roughrider kontinuierlich erkundet, siehe Pressemitteilungen vom 31. Januar 2024, 20. August 2024 und 12. September 2024. Bis zum 31. Juli 2024 wurden insgesamt 94 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 29.840 m gebohrt, wobei die besten Bohrergebnisse bisher zwischen den bestehenden Zonen West, East und Far East, neigungsabwärts der Zone Far East und der Lagerstätte Roughrider North lagen.

Weitere Einzelheiten zur ersten wirtschaftlichen Bewertung und zur Ressourcenschätzung für das Projekt Roughrider, einschließlich wichtiger Informationen zu den zugrundeliegenden Annahmen und Methoden, sind in der Zusammenfassung des technischen Berichts enthalten.

Über das Athabasca-Becken in Kanada

Das Athabasca-Becken ist ein Uranrevier von Weltrang im nördlichen Teil der Provinzen Saskatchewan und Alberta in Kanada mit einer Fläche von etwa 100.000 Quadratkilometern. Die einzigartige Geologie des Athabasca-Beckens führt häufig zu Lagerstättengehalten, die den weltweiten Durchschnitt der Uranlagerstätten von 0,2 % U3O8 um das bis zu 100-fache übersteigen.

Die gesamte derzeitige Uranproduktion Kanadas stammt aus den Minen im Athabasca-Becken. Nach Angaben der World Nuclear Association entfielen 2022 15 % der weltweiten Uranproduktion auf das Athabasca-Becken.

Die Uranmineralisierung im Athabasca-Becken tritt in Verwerfungsstrukturen auf, die die Schnittstelle zwischen dem Sandstein und dem darunter liegenden Grundgestein durchdringen. Uran kann an der Schnittstelle, der so genannten Diskordanz, oder bis zu mehreren hundert Metern unterhalb der Diskordanzoberfläche im darunter liegenden Grundgestein und in den Verwerfungsstrukturen gefunden werden.

Über das Uranprojekt Roughrider

Das Projekt Roughrider ist ein Uranprojekt im östlichen Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan, Kanada, einem der wichtigsten Uranabbaugebiete der Welt. Das Projekt befindet sich etwa 13 Kilometer westlich der Mühle McClean Lake von Orano, in der Nähe der bestehenden Grundstücke von UEC im Athabasca-Becken (siehe Abbildung 4). Die Tiefe der Mineralisierung auf dem Projekt beträgt etwa 200 m und befindet sich hauptsächlich im Grundgestein unterhalb der Diskordanz.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77408/08112024_DE_UEC.004.pn...

Abbildung 4 Roughrider Standortkarte

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von James Hatley, P.Eng., Vice President Production, Canada von UEC, der eine qualifizierte Person im Sinne der SEC-Verordnung S-K 1300 ist, geprüft und genehmigt.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas größter und am schnellsten wachsender Lieferant von Uran, das für die Erzeugung sicherer, sauberer und zuverlässiger Kernenergie benötigt wird. UEC treibt die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen ISR-Uranprojekten in den Vereinigten Staaten und hochgradigen konventionellen Projekten in Kanada voran. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese beiden Produktionsplattformen werden von voll funktionsfähigen zentralen Aufbereitungsanlagen (Central Processing Plants - CPPs") unterstützt und von sieben US-amerikanischen ISR-Uranprojekten bedient, für die alle wichtigen Genehmigungen vorliegen. Im August 2024 begann die Produktion auf dem Projekt Christensen Ranch in Wyoming, von wo aus uranhaltiges Harz an die CPP in Irigaray (Wyoming-Hub) geliefert wird. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbestände, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios an gelagertem U O38 ; (2) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an Uranium Royalty Corp, dem einzigen Royalty-Unternehmen des Sektors; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium in der westlichen Hemisphäre. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die über jahrzehntelange praktische Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung verfügen.

Kontaktieren Sie Uranium Energy Corp Investor Relations unter:

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Informationen zur Börse:

NYSE American: UEC

WKN: AØJDRR

ISN: US916896103

