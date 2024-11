Startseite Zirkuspädagogik stärkt Kinder und Jugendliche – ein Humansponsoring-Fahrzeug für mehr Mobilität Pressetext verfasst von mrph am Do, 2024-11-07 11:56. Pro Humanis unterstützt den Kinder- und Jugendzirkus CABUWAZI Dortmund, 07.11.2024 – Der Kinder- und Jugendzirkus CABUWAZI zählt zu den größten und bekanntesten Zirkusschulen in Europa. Seit seiner Gründung 1994 bietet CABUWAZI Kindern und Jugendlichen in Berlin an verschiedenen Standorten eine inspirierende Bühne, um neue Talente zu entdecken, Selbstvertrauen zu entwickeln und spielerisch ihre Grenzen auszuloten. Für dieses ganzheitliche pädagogische Konzept hat die Pro Humanis GmbH im Rahmen ihres Humansponsoring-Programms kostenfrei ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, das CABUWAZI nun bei der Organisation und Durchführung von Freizeitangeboten unterstützt. Der Toyota Proace City erleichtert Transport und Logistik – beispielsweise wenn Requisiten von A nach B müssen oder Sommercamps und mobile Zirkusaktivitäten anstehen. CABUWAZI: Ein Zirkus als Lernort und gesellschaftliche Brücke Im Zirkus lernen die Kinder und Jugendlichen nicht nur akrobatische Künste, Tanz und Theater, sondern auch soziale Kompetenzen wie Teamarbeit, Durchhaltevermögen und Disziplin. Der Zirkus CABUWAZI vereint Kinder unterschiedlicher Herkunft und fördert so kulturellen Austausch und gesellschaftliche Integration. Der neue Toyota Proace City sorgt nun dafür, dass der „chaotisch bunte Wanderzirkus“ in seiner Mission noch mobiler wird und mehr Möglichkeiten für interaktive Workshops und Veranstaltungen bietet. Von der Straße auf die Bühne – die Erfolgsgeschichte der Zirkuspädagogik Die Wurzeln der Zirkuspädagogik reichen bis in die Nachkriegszeit zurück und sind eng mit sozialen Projekten für Kinder und Jugendliche verbunden. Mit dem Zirkus Elleboog, 1949 in Amsterdam gegründet, nahm eine Bewegung ihren Anfang, die heute in Initiativen wie CABUWAZI fortgeführt wird. Der Zirkus bietet einen sicheren Raum für Inklusion und persönliche Entwicklung. CABUWAZI greift dieses Konzept auf und ermöglicht jährlich rund 12.000 Kindern und Jugendlichen, ihre kreativen Fähigkeiten zu entdecken und gemeinsam an Shows und Auftritten zu arbeiten.

Der neue Toyota Proace City – Mobilität für eine aktive Gemeinschaft

Das neue Fahrzeug, das CABUWAZI nun durch Pro Humanis zur Verfügung steht, wird vielseitig eingesetzt: Es unterstützt den Einkauf und die Logistik für Zirkusprojekte, den Transport von Requisiten, mobile Shows und Sommercamps. Damit wird das vielfältige Freizeitangebot für die jungen Zirkuskünstler flexibler und zugänglicher. Die Standortleiterin in Berlin Treptow Flávia Mattioli betont die Bedeutung dieser Unterstützung und die Rolle von Kooperationen: „Wir müssen uns hier immer vernetzen, sonst funktioniert es nicht. Und wir freuen uns, dass Pro Humanis jetzt Teil unseres magischen Ortes ist!" Video-Tipp: https://www.youtube.com/watch?v=3HKMXYXrE1g