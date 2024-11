Fischerboote am Strand als hochwertiges Ölgemälde

MARAMORE bietet jetzt auf seinen Seiten ein vielleicht weniger bekanntes, aber nicht weniger beeindruckendes Motiv Vincent van Goghs als hochwertige Reproduktion in Öl auf Leinwand an.

Van Goghs Meisterwerke

Vincent van Gogh war einer der produktivsten Maler seiner Zeit. Bis zu seinem tragischen Tod im Alter von nur 37 Jahren am 29. Juli 1890 in Auvers-sur-Oise schuf er in nur zehn Jahren mehr als 900 Gemälde und mehr als 1000 Zeichnungen. Zu Lebzeiten nahezu unbekannt und verarmt, verkaufte er nur ein einziges seiner Bilder. Heute erzielen seine Werke in Auktionshäusern Rekordpreise. "Die Sternennacht" und die "Sternennacht über der Rhone" oder auch das "Nachtcafé" und die "Caféterasse am Abend" gehören zu seinen bekanntesten Werken. Doch es gibt auch weniger bekannte, aber genauso beeindruckende Werke des Künstlers.

Fischerboote am Strand

Hierzu zählt auch das Gemälde "Fischerboote am Strand von Les Saintes-Marie-de-la-Mer", das Vincent van Gogh 1888 in Arles malte. Das Bild zeigt Boote, die am Strand liegen. Andere Boote segeln unter einem bewölkten Himmel. Obwohl van Gogh für seine schnelle Maltechnik bekannt war und einige seiner Werke wie "Die Sternennacht" in nur einer Nacht malte, vollendete er dieses Gemälde in seinem Atelier, weil die Schiffe wieder abgefahren waren, bevor er sein Werk vollenden konnte. Das Original ist heute im Van Gogh Museum in Amsterdam ausgestellt.

Beeindruckendes Ölgemälde

Die Künstler von MARAMORE, einer kleinen Manufaktur in Brandenburg, haben sich eben dieses Gemälde zum Anlass genommen für eine hochwertige Reproduktion des Werkes. Das handgemalte Ölgemälde auf Leinwand und Holz beeindruckt nicht nur durch seine stattliche Größe im Format 150 cm x 100 cm. Es spiegelt auch van Goghs Faszination für Landschaften wider sowie seine typische expressive Malweise mit pastösen, fast schon dreidimensionalem Farbauftrag. Um ganz auf das Wesentliche zu fokussieren, wurde für die Rahmung des ausdruckstarken und farbenfrohen Gemäldes ein dezenter goldfarbener Rahmen aus Aluminium gewählt, der perfekt zum Kunstwerk passt.

Reproduktionen sowie Tische und Bänke mit Motiven van Goghs

Ihre Begeisterung für die Werke Vincent van Goghs zeigen Marina und Ralph Kähne, die Gründer von MARAMORE, auch noch auf andere Weise. So bieten sie auf ihrer Webseite nicht nur weitere Reproduktionen des großen Impressionisten auf Leinwand mit Keilrahmen sowie eindrucksvoll hinterleuchtet auf Backlightfolie in verschiedenen LED-Leuchtrahmen an. Auf Wunsch erstellen sie auch impressionistische Kunstwerke im Stile van Goghs mit Hilfe künstlicher Intelligenz.

Last but not least gestalten die Künstler aus Wandlitz bei Berlin auch Tische und Sitzbänke in Handarbeit aus Epoxidharz, Holz und Metall mit Motiven Vincent van Goghs.

Weitere Informationen unter https://maramore.de/.

MARAMORE ist eine kleine Manufaktur aus Brandenburg, die sich auf die Erstellung von Bänken und Tischen aus Epoxid spezialisiert hat. Dabei legen die Künstler aus Wandlitz bei Berlin Wert auf Handarbeit und made in Germany.

Bei der Erstellung ihrer einzigartigen Kunstwerke kommen unterschiedliche Materialien wie Holz und Epoxidharz sowie verschiedene Gieß- und Gestaltungstechniken zum Einsatz, einschließlich impressionistischer Acryl-Malerei. Feinste Farbpigmente verleihen den maritimen Bänken und Tischen eine einmalige Brillanz und Tiefe.

Darüber hinaus setzt MARAMORE auch Meisterwerke sowie individuelle Kunstwerke oder Fotos in ein ganz besonderes Licht. Auf Backlightfolie gedruckt im eleganten LED-Leuchtrahmen, gelingt eine perfekte Kombination aus Kunst und Beleuchtung.

Auf Wunsch verwandeln die Künstler von MARAMORE auch individuelle Vorlagen, z.B. eigene Fotos, in einzigartige Kunstwerke. Hier reicht die künstlerische Palette von der Erstellung hochwertiger Motive im Stile Vincent van Goghs inklusive Druck auf allen üblichen Medien und in allen möglichen Formaten bis hin zu Bänken und Tischen sowie handgefertigten Ölgemälden aus einer Vorlage als Auftragsarbeit.

