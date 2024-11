Startseite Abcourt bestätigt gravimetrische Goldgewinnung aus der hochgradigen Horse Zone in seinem Konzessionsgebiet Flordin Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-11-06 16:22. Rouyn-Noranda, Kanada, 6. November 2024 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB : ABMBF) freut sich, die Ergebnisse eines vorläufigen gravimetrischen Konzentrationstests bekannt zu geben, der mit mineralisiertem Material aus der hochgradigen Goldzone Horse durchgeführt wurde. Wichtigste Punkte: - Freisetzung von Gold durch Grobzerkleinerung; - Ähnlichkeit der Mineralisierung zwischen zwei Proben, die einen Kilometer voneinander entfernt sind; - Geophysikalische Arbeiten mit induzierter Polarisierung sind derzeit im Gange. Eine 30-Kilogramm-Mischprobe aus Schlitz 11 der Horse Zone (29 g/t über 4 Meter, Pressemitteilung vom 24. Oktober 2024) wurde in den Anlagen des Unternehmens aufbereitet. Dadurch war es möglich, Freigold durch einfache gravimetrische Konzentration auf einem Rütteltisch zu gewinnen (Abbildung 3). Die für diesen Test festgelegten Parameter ermöglichten es, ein grobkörniges Material von 15 Kilogramm mit einer Korngröße von 212 Mikron (0,212 mm) zu produzieren. Das Material wurde zerkleinert und anschließend zu einem homogenen Material mit einer Korngröße von weniger als 212 Mikron zermahlen. Das Material muss grobkörnig bleiben, um eine effektive gravimetrische Konzentration zu erreichen. Da die optimale Maschenweite für Laugungsversuche in der Regel 75 Mikron beträgt, ist das für diesen Test hergestellte Material definitiv grobkörnig und einfach herzustellen. Die 15-Kilogramm-Probe wurde dann für den ersten Durchgang auf dem Rütteltisch konzentriert, um den Vorbehandlungsschritt in der Mahlanlage zu simulieren. Für diese erste Konzentrationsstufe wird das Material verwendet, das sich am Überlauf der Stabmühle befindet und daher noch sehr grobkörnig ist. Dieses erste Konzentrat enthielt fast ausschließlich Pyrit mit einem geringen Anteil an Gangmaterial, so hoch ist die Dichte des Materials. Das Konzentrat wurde dann zur Reinigung wieder auf den Rütteltisch gegeben. Diese zweite Konzentrationsstufe ermöglichte es, eine große Menge an Pyritabfall zu entfernen, der eine geringere Dichte als das Goldmaterial aufweist. Mehrere Goldkörner, die durch das Mahlen freigesetzt wurden, sind in diesem Stadium gut sichtbar (Abbildung 4). Die durchgeführte gravimetrische Prüfung ermöglichte es uns auch, die Feinheit des Goldes zu bestätigen, die häufig unter 100 Mikron liegt (Abbildung 5). Diese Beobachtung wurde auch in Dünnschliffen gemacht und durch die Arbeit der Firma Consultation GEOX bestätigt. (Pressemitteilung vom 21. August 2024). Megaskopische Proben aus der Horse Zone wurden poliert. Das Polieren und die binokulare Betrachtung der Proben bestätigten das Vorhandensein von Freigold am Rand und in Pyritrelikten (Abbildung 6). Man beachte, dass das Polieren des im Jahr 2023 gewonnenen Bohrkerns auch die Ähnlichkeit der hochgradigen Goldmineralisierung mit der mineralisierten Horse Zone bestätigt, die bei den Bohrungen festgestellt wurde, und sich 1 Kilometer östlich der im Jahr 2023 niedergebrachten Bohrungen befindet. (Abbildung 7). Die jüngsten Arbeiten des Unternehmens haben bestätigt, dass die Goldgewinnung in der Cartwright Zone problemlos möglich ist. Diese Ergebnisse sollen von einem anerkannten und unabhängigen externen Unternehmen validiert werden. Diese Studie wird es uns auch ermöglichen, die vollständige metallurgische Bilanz des mineralisierten Materials aus der Cartwright Zone zu kennen. Laufende Arbeiten im Konzessionsgebiet Flordin: Das Unternehmen hat MG Exploration mit dem Ausholzen von Schneisen beauftragt. Insgesamt wurden elf (11) Kilometer an Schneisen ausgeholzt. Das Raster wurde installiert, um den 1 Kilometer langen Abschnitt zwischen den im Jahr 2023 niedergebrachten Bohrungen und der vor kurzem freigelegten Cartwright Zone vollständig abzudecken. Eine Untersuchung mittels induzierter Polarisation in Abständen von 25 Metern und bis in eine Tiefe von 200 Metern ist derzeit im Konzessionsgebiet im Gange. Géophysique TMC wurde mit der Durchführung der induzierten Polarisation beauftragt. Die Ergebnisse dieser strategischen geophysikalischen Untersuchung werden bekannt gegeben, sobald sie verfügbar sind.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77381/Abcourt_061124_DEPRcom... Abbildung 1: Regionaler Standort des Konzessionsgebiets Flordin

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77381/Abcourt_061124_DEPRcom... Abbildung 2: Lage von Flordin zu benachbarten Konzessionsgebieten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77381/Abcourt_061124_DEPRcom... Abbildung 3: Rütteltisch. Man beachte den scharfen Schnitt zwischen dem Pyritkonzentrat und dem Zwischengut.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77381/Abcourt_061124_DEPRcom... Abbildung 4: Rütteltischkonzentrat, reich an Pyrit und Freigold - Horse Zone.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77381/Abcourt_061124_DEPRcom... Abbildung 5: Feinheit des aus dem Rütteltischkonzentrat gewonnenen Freigoldes - Horse Zone.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77381/Abcourt_061124_DEPRcom... Abbildung 6: Freigold am Rand und in einem Pyritrelikt, beobachtet mit einem Binokular an einer polierten megaskopischen Probe aus der Horse Zone.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77381/Abcourt_061124_DEPRcom... www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77381/Abcourt_061124_DEPRcom... Abbildung 7: Polierte megaskopische Proben aus der Horse Zone und ein polierter Kern aus der im Jahr 2023 niedergebrachten Bohrung. Pascal Hamelin, President und Chief Executive Officer, kommentiert: Mit diesen jüngsten Arbeiten sind wir bereits in der Lage, die Einfachheit der Goldgewinnung in unserem Konzessionsgebiet Flordin zu bestätigen. Für uns ist es wichtig, bereits in den frühen Explorationsphasen unserer Projekte zu wissen, ob das Material leicht zu mahlen und rentabel ist, zumal wir die einzige eigene benutzerdefinierte Goldaufbereitungsanlage in der Region besitzen und betreiben. Qualifizierter Sachverständiger Herr Robert Gagnon, P.Geo. Vice-President Exploration des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Über Abcourt Mines Inc. Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt ist Eigentümer des Minen- und Mühlenkomplexes Sleeping Giant, auf den sich die Erschließungsaktivitäten des Unternehmens konzentrieren. Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca . Pascal Hamelin

President und Chief Executive Officer

Tel: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.,

Tel: (514) 722-2276 DW 456

E-Mail: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Informationen können im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie plant, Ziele, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen dieser Begriffe und Ausdrücke oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden würden, bzw. an anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Abcourt wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlich auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbaren eingereichten Unterlagen von Abcourt dargelegt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen setzen. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt Abcourt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Abcourt Mines Inc.

Pascal Hamelin

475 avenue de l'Église

J0Z 1Y0 Rouyn-Noranda, Québec

Kanada email : phamelin@abcourt.com Pressekontakt: Abcourt Mines Inc.

Pascal Hamelin

475 avenue de l'Église

J0Z 1Y0 Rouyn-Noranda, Québec email : phamelin@abcourt.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten