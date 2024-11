Startseite Früher war da mehr Lametta - der Weihnachtsschlager von Jens Dammann Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-11-06 14:22. Sein neues Weihnachtslied ist da Wenn das Laub von den Bäumen fällt, dann ist das vielleicht das erste Signal, dass sich das Jahr so langsam aber sicher seinem Ende nähert. Spätestens, wenn es draußen ungemütlich wird, dann knistert es vielerorts in den Kaminen. Ab da ist es nicht mehr weit bis zur Adventszeit. Ruhe und Besinnlichkeit sollen einkehren. Und wenn das Fest immer näher rückt, dann wächst die Vorfreude. Aber es werden auch Erinnerungen wach, Erinnerungen an die eigene Kindheit. Manch einer von uns stellt dann fest, dass sich in den letzten Jahrzehnten viel verändert hat. Die Zeit ist schneller, lauter und vielleicht auch kälter geworden.Und man merkt dann so ganz nebenbei: "Früher war da mehr Lametta" "Früher war da mehr Lametta" - wirklich?

Auf jeden Fall soll der Hörer sich einen Moment Zeit nehmen, kurz innehalten und bei einem heißen Getränk gedankenversunken seine eigene Kindheit mal für einen Moment Revue passieren lassen. "Diesen Augenblick der Erinnerung und Rückbesinnung muss sich jeder von uns einfach mal gönnen", meinte Jens Dammann und fügte hinzu, "denn der Alltag im Hier und Heute hat uns viel zu schnell wieder fest im Griff." Country-Musiker Jens Dammann hat das offenbar für sich ebenfalls festgestellt und musikalisch umgesetzt. Entstanden ist so dieser Christmas-Song. "Früher war da mehr Lametta" ist der zweite Weihnachts-Titel von Jens Dammann und reiht sich ein in eine ganze Palette deutschsprachiger Country-Songs, die allesamt textlich wie musikalisch aus der Feder des Ascherslebers stammen und deshalb durchweg auch autobiografische Züge tragen. Jens Dammann - Früher war da mehr Lametta

ISRC-Nr. DE-F28-24-399-01 / 3:38

Music and Lyrics by Jens Dammann

Arranged by Bob Wundermann

Publishing by JAY KAY Music

Produced and mastered by Robert Meister

TonArt Studio Bremen

Co.-Produced by Jens Dammann

Pedal Steel Guitar: Heiko Aehle

Guitars by Robert Meister

Photos by Jens Dammann

Cover design by Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2024 XENIA Records Best.-Nr.: 14399 Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 - 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

