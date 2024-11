Startseite Bandscheiben-Operation bei Senioren - sinnvoll oder gefährlich? Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-11-05 09:43. Kann eine Bandscheiben-Operation das Leben von Senioren nachhaltig verbessern, oder birgt sie zu viele Risiken? Immer mehr ältere Patienten stehen vor dieser Entscheidung. München, 05.11.2024 - Besonders bei älteren Patienten kann eine Bandscheiben-OP eine spürbare Verbesserung der Lebensqualität bringen Laut medizinischen Studien erleiden in Deutschland jährlich bis zu 180.000 Menschen einen Bandscheibenvorfall. Senioren im Rentenalter leiden besonders nachhaltig. Helfen kann in vielen Fällen eine Bandscheiben-OP bei Senioren . Schmerzen im Rücken schränkt die Physis von älteren Menschen erheblich ein. Das Bücken schmerzt ebenso wie körperliche Anstrengungen im Alltag. Viele Tätigkeiten fallen dann schwer oder werden ganz vermieden, wie beispielsweise sportliche Aktivitäten. Fachärzte verweisen auf die Notwendigkeit einer fachspezifischen Untersuchung, um die Hintergründe zu ermitteln. Am häufigsten betroffen, ist die Lendenwirbelsäule im Rahmen eines Bandscheibenvorfalls. Sekundär der Halswirbel und in seltenen Fällen der Brustwirbel. So verhalten Senioren sich richtig Treten Rückenprobleme im Alter auf, sollten Senioren eine fachärztliche Visite beanspruchen. Wer die Symptome auf die leichte Schulter nimmt, vergrößert die Probleme. Sollten Alternativen unwirksam bleiben, gilt die Bandscheiben-OP für Senioren als einzige effektive Alternative. Um zu verstehen, wie wichtig die Bandscheibe für die Bewegungsfreiheit im hohen Alter sind, ist ihre Funktion hervorzuheben. In der Wirbelsäule befinden sich 23 Bandscheiben. Ihr gallertartiger, flüssiger Kern wird von einem elastischen Bindegewebering ummantelt. Ihre Besonderheit ist das Binden des Wassers, welche wie eine Federung wirkt. Während gesunde Menschen in jungen Jahren in der Lage sind zu springen, ohne die Wirbelsäule zu beschädigen, lässt die federnde Wirkung mit zunehmendem Alter aufgrund Verschleiß nach. Entstehen Risse im Bindegewebe der Ummantelung, dringt die Flüssigkeit aus dem Kern. Durch die ausbleibende Dämpfung reagieren die Nerven, welche ein Schmerzsignal an das Gehirn übertragen. Starke Schmerzen im Rücken, vorzugsweise im Bereich der Wirbelsäule können zu zusätzlichen Verspannungen der Muskulatur führen, die aufgrund des Kraftverlustes der Bandscheiben deutlich höher beansprucht werden. Treten derartige Rückenprobleme im Alter intensiver auf, wird es Zeit eine fachärztliche Untersuchung zu vereinbaren. Zunächst wird die genau Ursache durch eine präzise und detaillierte Diagnose ermittelt, bevor der behandelnde Arzt die Therapie festlegt. Mit einer modernen, schonenden Bandscheiben-OP steht Senioren eine wissenschaftliche, fundierte Heilungsmethode zur Verfügung. Apex-Spine Wirbelsäulenzentrum in München In der Wahrnehmung vieler Senioren besteht bei einer Bandscheiben-OP an Senioren ein nachhaltiges Gesundheitsrisiko aufgrund der verlaufenden Nervenstränge im Bereich der Wirbelsäule. Das reale Risiko bleibender Schäden lässt sich mit einer endoskopischen Operation so weit reduzieren, dass es fast zu vernachlässigen ist. Endoskopische Bandscheibenoperationen unterscheiden sich von anderen OP-Methoden erheblich, wie das Apex-Spine Wirbelsäulenzentrum in München unmissverständlich klarstellt. Dr. Schubert hat bereits mehr als 10.000 solcher Eingriffe erfolgreich durchgeführt, und dabei diese Methode immer weiterentwickelt und verbessert. Um die Nerven zu umgehen, erfolgt der endoskopische Eintritt über das Nervenaustrittsloch. Die Vorgehensweise erfordert im Vergleich zur offenen Operationswunde das kaum sichtbare Öffnen des Gewebes. Eine große Narbe bleibt bei der Bandscheiben-OP bei Senioren nicht zurück. Wer mit Rückenprobleme im Alter zu kämpfen hat, und der Verdacht eines Bandscheibenvorfalls vorliegt, wird im Apex-Spine Wirbelsäulenzentrum medizinisch fachgerecht beraten und behandelt. Es steht jedem älteren Patienten frei, einen Beratungstermin zu vereinbaren. https://www.apex-spine.de/bandscheibenoperation Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: apex spine Center

Das international bekannte Wirbelsäulenzentrum apex spine in München, mit seinem renommierten Team aus Orthopäden, Neurochirurgen, Unfallchirurgen, Physiotherapeuten und Sporttherapeuten hat sich auf die Diagnose und Behandlung von Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und Wirbelsäulen-erkrankungen spezialisiert.

