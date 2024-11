Startseite Google Update sorgt für Ranking-Verluste - kirschwerk zeigt 12 bewährte SEO-Strategien für das Comeback Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-11-05 09:22. Die neuesten Google-Updates haben bei vielen Webseiten Ranking-Verluste verursacht. Die SEO-Agentur kirschwerk zeigt in 12 Schritten, wie Unternehmen ihre Positionen nachhaltig verbessern können. Ravensburg, 29. Oktober 2024 - Die jüngsten Google-Updates haben bei vielen Webseiten zu deutlichen Ranking-Verlusten geführt. Insbesondere die Verschärfung der Kriterien rund um "Helpful Content" und "E-E-A-T" (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) setzt Unternehmen unter Druck. Die SEO-Agentur kirschwerk präsentiert nun 12 konkrete Maßnahmen , mit denen Webseiten ihren Abwärtstrend stoppen und ihre Positionen in den Suchergebnissen zurückgewinnen können. "Google bewertet heute echten Mehrwert und hochwertige Inhalte stärker als je zuvor. Wer sich nicht anpasst, wird abgestraft. Mit unserem 12-Schritte-Plan können Unternehmen ihre Sichtbarkeit nachhaltig wiederherstellen," erklärt Nina Kirsch, Gründerin von kirschwerk. Strategien für ein SEO-Comeback Zu den wichtigsten Tipps zählen die gezielte Nutzung von Keywords, die Vermeidung von Überoptimierung und die Authentizität durch persönliche Erfahrungen. Auch die regelmäßige Aktualisierung von Inhalten und der sparsame Einsatz von Affiliate-Links gehören zu den empfohlenen Maßnahmen, um das Vertrauen der Nutzer und Suchmaschinen wiederzugewinnen. "Es reicht nicht mehr, einfach nur Inhalte zu erstellen. Google will den Mehrwert für den Nutzer klar erkennen können - und das sollte der Kern jeder SEO-Strategie sein", so Kirsch weiter. Kostenloser SEO-Audit für Unternehmen Interessierte Unternehmen können mit einem kostenlosen SEO-Audit den Status ihrer Webseite prüfen lassen. kirschwerk bietet eine detaillierte Analyse und zeigt klare Schritte zur Optimierung auf. Über kirschwerk kirschwerk ist eine SEO-Agentur mit Sitz in Oberschwaben, die sich auf maßgeschneiderte SEO-Strategien spezialisiert hat. Gründerin Nina Kirsch verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der SEO-Branche und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Online-Sichtbarkeit zu steigern und neue Kunden zu gewinnen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: kirschwerk GmbH

