Startseite Batelco und Qareeb Data Centers unterzeichnen auf dem Gateway Gulf Forum Absichtserklärung Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-11-05 00:08. MANAMA, BAHRAIN / ACCESSWIRE / 4. November 2024 / Batelco, Teil der Beyon Group, unterzeichnete auf dem Gateway Gulf Investment Forum 2024 eine Absichtserklärung mit Qareeb Data Centers W.L.L. Die Absichtserklärung wurde von Maitham Abdulla, CEO von Batelco, und von Annemarie Van Zadelhoff, Chief Strategy Officer von Qareeb Data Centers, in Anwesenheit von Vertretern beider Unternehmen unterzeichnet. Ziel der Zusammenarbeit ist die Einrichtung des ersten White Space Data Centre in Bahrain als Teil der Data Oasis von Beyon, die nach der im letzten Jahr angekündigten bedeutenden Investition von Beyon in globale Konnektivität und digitale Infrastruktur derzeit entwickelt wird. Es soll dies das größte Technologiezentrum im Königreich Bahrain werden. Im Rahmen der Vereinbarung werden Batelco und Qareeb Data Centers die Entwicklung einer Reihe von Aktivitäten untersuchen, unter anderem die Einrichtung und Bereitstellung von Colocation-Services im Königreich Bahrain sowie die Implementierung von Initiativen für Rechenzentren in der Region. Die Partnerschaft wird außerdem prüfen, ob das Angebot von Managed Digital Services für identifizierte Kunden neben den bestehenden Service-Portfolios beider Parteien machbar ist. Maitham Abdulla, CEO von Batelco, äußerte sich zu der Unterzeichnung wie folgt: Im Einklang mit der Strategie, unsere Präsenz im Bereich digitale Infrastruktur und insbesondere auf dem Markt für Rechenzentren auszubauen, untersuchen wir weiterhin mögliche Partnerschaften, die sich positiv auf diese Initiativen auswirken können. Die Zusammenarbeit mit Qareeb passt perfekt zu den strategischen Bedürfnissen von Batelco, zumal wir weiterhin ein agiles und flexibles Geschäftsmodell entwickeln, um die wachsende Nachfrage nach digitaler Infrastruktur in der Region zu befriedigen, merkte er weiter an. Annemarie Van Zadelhoff, Chief Strategy Officer von Qareeb Data Centre, erklärte dazu wie folgt: Der Markt für Rechenzentren verzeichnet regional signifikantes Wachstum mit einer unbestreitbaren Zunahme der Kundenanforderungen, insbesondere für lokale Edge Colocation-Einrichtungen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Batelco, die uns einen ausgezeichneten Ausgangspunkt für unsere regionalen Expansionspläne bietet. -Ende- Nähere Informationen erhalten Sie per E-Mail an Public.Relations@beyon.com= QUELLE: Bahrain Economic Development Board Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ACCESSWIRE News Network

