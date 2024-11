Startseite leogistics Yard Management auf Erfolgskurs in China und Amerika Pressetext verfasst von PR-Agentur am Mo, 2024-11-04 15:01. Hamburg, 04.11.2024 – leogistics, Beratungshaus und ein führender Anbieter von SAP-basierten Yard Management (YM) Lösungen, setzt seinen internationalen Erfolgskurs fort: In einer Woche wurden auf zwei Kontinenten zeitgleich drei größere Hoflogistik-Projekte bei namhaften Unternehmen aus der Automobil- und Chemieindustrie umgesetzt. Ziel war es, die Effizienz und Digitalisierung der Logistikprozesse auf dem Werksgelände signifikant voranzutreiben. Dies wird durch die Softwarelösung leogistics Yard Management unterstützt, die dabei hilft, Yard-Prozesse automatisiert zu steuern. „Für Unternehmen ist es eine Herausforderung, bei hochdynamischen und komplexen Werkslogistik- und Produktionsprozessen den Überblick zu behalten. leogistics Yard Management bietet eine leistungsstarke Prozess-Engine, mit der logistische Prozesse effizient gesteuert und automatisiert werden können. Das System liefert vollständige Kontrolle über die Bewegungen und Aktivitäten aller Verkehrsträger und vereint die Vorteile einer bewährten Standardlösung mit individueller Prozessflexibilität“, erläutert Christiaan Carstens, Mitglied der Geschäftsleitung bei leogistics. Diese Vielseitigkeit wird am Markt honoriert: Die SAP-basierte Lösung von leogistics ist bereits vielfach bei Großkonzernen und Hidden Champions im Einsatz. Doch nun konnte das Software- und Beratungshaus einen besonderen Erfolg verzeichnen. Innerhalb einer Woche setzten die leogistics Berater in einer "Tour de Force" Yard Management Systeme bei drei Großkunden auf zwei Kontinenten innerhalb einer Woche um. Digitalisierung der Logistik bei führendem Chemieriesen in China In China wurde das leogistics Yard Management System eines der größten Chemiekonzerne weltweit in Betrieb genommen. Die Lösung steuert Transporte sowohl mit autonomen als auch mit herkömmlichen Fahrzeugen, um den Materialfluss zwischen Lager und Produktion zu optimieren. Besonders in China werden dabei autonome fahrerlose Transportsysteme (AGVs) geplant und gesteuert, um höchste Effizienz und Präzision zu gewährleisten. Integriert in das SAP EWM und ein lokales Fleet Management System, schafft die Lösung maximale Flexibilität im operativen Betrieb und unterstützt das Unternehmen auf seinem Weg zur Digitalisierung der Logistik. Yard Management Upgrade bei globalem Automobilhersteller in Mittelamerika Für einen der weltweit führenden Automobilhersteller hat leogistics das leogistics Yard Management System an einem wichtigen Produktionsstandort in Mexiko erfolgreich aktualisiert. Die Umstellung von YM 1.0 auf YM 3.0 führte zu erheblichen Performance-Verbesserungen. So wurde beispielsweise die Verarbeitung des „Gate-In Trailer Documents“ um das Zehnfache beschleunigt. Auch die Neuzuordnung von Hostler-Bewegungen sowie deren Erstellung laufen nun sechs- bzw. neunzehnmal schneller. Die Lösung ist zudem zukunftsfähig und kann auch die geplanten Erweiterungen am größten Produktionsstandort des Kunden in den USA, wo der tägliche Wareneingang von 1.500 auf 2.000 Trailer erhöht werden soll, maßgeblich unterstützen. Automatisiertes Yard Management bei einem Bio-Chemie-Produzenten in Nordamerika In Nordamerika hat leogistics Phase 2 eines umfassenden Yard Management Projekts bei einem großen Bio-Chemie-Produzenten erfolgreich umgesetzt. Hier wurde das bestehende System um Terminals für die Registrierung und Verwiegung von LKWs sowie um weitere Hardware-Komponenten wie Kameras, Waagen, Schranken und eine innovative Führerscheinerkennung erweitert, um den gesamten LKW-Prozess nahezu vollständig zu automatisieren. Diese Lösung bringt dem Kunden eine höhere Transparenz, Prozesssicherheit und eine deutliche Effizienzsteigerung in der Abwicklung von Transporten mit Trailern, Containern und Tanks. „Diese erfolgreichen Implementierungen zeigen die globale Expertise und Führungsrolle von leogistics in der digitalen Transformation von Logistikprozessen. Unser Ziel ist, unseren Kunden umfassend bei der Optimierung ihrer Supply-Chain zu unterstützen und ihnen die nötigen Werkzeuge zu geben“, so Christiaan Carstens, Mitglied der Geschäftsführung von leogistics. Über leogistics Die leogistics GmbH schafft für ihre Kunden einzigartige und zukunftssichere Logistiklösungen. Qualität, Service und Innovationsfähigkeit stehen dabei im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir stellen immer wieder unter Beweis, dass man jeden Prozess verbessern kann. Mit unseren Ideen und Softwareangeboten transformieren wir die Welt des Transportmanagements sowie der Werks-, Bahn- und Lagerlogistik. Mit unserer Geschäftsprozess- und Anwendungsberatung im SAP-Umfeld gestalten wir schon heute die Zukunft der Logistik. Die leogistics GmbH ist ein Tochterunternehmen der cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH und gehört zur Materna Gruppe. Mehr Informationen unter www.leogistics.com Kontakt für Medienanfragen: Stemmermann – Text & PR

