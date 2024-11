Startseite Neue Chance für die Veranstaltungsbranche? Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-04 14:26. Aus der eigenen Veranstaltung eine Ausschreibung machen und Vergleichsangebote bekommen. Dies ermöglicht eine neue Plattform Am vergangenen Samstag startete das osthessische Unternehmen

Eventhamster.com

mit einer innovativen Online-Plattform in der ein Veranstaltungs-Konfigurator integriert ist. Hierin können Privatpersonen und Firmen kostenfrei deren Bedarf für Caterings und eventnahe Dienstleistungen, sowie benötigte Produkte zur Umsetzung von Veranstaltungen detailliert auswählen und deren Bedarf festlegen. Gemäß der im Konfigurator getroffenen individuellen Auswahl findet Eventhamster die passenden Anbieter, bespricht mit diesen die Kundenwünsche und übermitteln daraufhin entsprechende Angebote an den Kunden. Ziel ist es, dass der Anfragende immer mindestens zwei bis drei Vergleichsangebote für ein und dieselbe Dienstleistung erhält und entscheiden kann, ob oder mit wem er tätig werden will.

Eventhamster vermittelt die Anfragen an Dienstleister und Dienstleistungen kostenfrei. Einnahmen generiert Eventhamster durch die Vermittlung der Anfragen für Caterings. Die Vorteile sind:

- Nutzer der Plattform erhalten kostenfreie Vergleichsangebote

- Dienstleister bekommen kostenfrei Kundenanfragen

- Caterer können dann Angebote auf Kundenanfragen abgeben, wenn diese Kapazitäten haben, oder die Anfrage interessant ist. Angeboten wird diese Dienstleistung aktuell für Deutschland, Österreich und die Schweiz, weitere Nachbarländer sollen im kommenden Jahr folgen. Ziel sei es, so der Ideengeber Alexander Edgar Ochs, es allen Beteiligten rund um die Ausrichtung einer Veranstaltung einfacher zu machen. Chance sieht er vor allem für jung im Markt befindliche Dienstleister, da diese oftmals noch nicht über eine ausreichende Stammkundschaft verfügen und Kapazitäten eher verfügbar sind als bei etablierten Playern.

Kooperationsanfragen sind übrigens gerne willkommen so Ochs.

Herr Alexander Edgar Ochs

Oberländchen 2

36119 Neuhof

Deutschland fon ..: 015730634771

web ..: http://www.eventhamster.com

