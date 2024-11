dynaCERT ernennt Kevin Unrath zum Chief Operating Officer und erweitert sein Führungsteam für globales Wachstum und Innovation

TORONTO, ONTARIO - (4. November 2024) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Herrn Kevin Unrath zum Chief Operating Officer des Unternehmens bekannt zu geben.

Als neuer COO von dynaCERT und zukünftiger Managing Director der dynaCERT GmbH mit Sitz in Deutschland wird Herr Unrath den President des Unternehmens bei der Aufsicht und den Führungsagenden für die weitere Entwicklung des Unternehmens sowie die globale Expansion auf internationaler Ebene tatkräftig unterstützen. Ziel wird es sein, den Absatz der Produkte des Unternehmens zu steigern und die neuen Produktionsinitiativen des Unternehmens voranzutreiben.

Herr Kevin Unrath ist ein engagierter und ergebnisorientierter Führungsexperte mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz und umfassender Erfahrung in internationalen Führungspositionen in der Automobil- und Off-Highway-Industrie sowie in der Präzisionsbearbeitung.

Herr Unrath hat bereits zahlreiche Firmen gemanagt und seine Führungskompetenzen auf höchster Ebene sind für dynaCERT eine große Bereicherung. Außerdem stärkt Herr Unrath dynaCERT mit seiner Erfahrung in der Förderung von Gewinnwachstum, Leistungssteigerung, Roadmapping von nachhaltigen Technologien und digitaler Transformation. Es ist ihm wichtig, seine Führungsrolle entsprechend zu nutzen, um dynaCERT bei seinen Beiträgen zum Wasserstoffmarkt und der positiven Einflussnahme auf die Branche bestmöglich zu unterstützen.

Herr Unrath verfügt über beachtliche Erfahrung im Geschäftswesen. Er war sechs Jahre lang bei den Firmen Hatz Motorenfabrik GmbH & Co. KG und Hatz Components GmbH & Co. KG tätig, wo er das Umsatzwachstum beaufsichtigte und sich vor allem auf die Bereiche Lead Generation, Marktstudien, Zielkundendefinition und Customer Journey Development spezialisierte. Auch in der Unternehmensentwicklung gelangen ihm zahlreiche Meilensteine, wie etwa die Gründung sowie der Aufbau und die Entwicklung der Firma Hatz Components GmbH und des Fusions- und Übernahmeverfahrens.

Darüber hinaus war er acht Jahre lang bei MAN Truck & Bus in diversen Führungspositionen tätig, wie z. B. als Leiter des Fachbereichs MAN Spare Parts Production Systems, Project-Lead und PMO. Er erwarb umfassende Kenntnisse in der Restrukturierung des weltweiten Ersatzteilmanagements und Logistiknetzwerks, im Aufbau eines neuen Ersatzteil-Zentrallagers, in der Verwaltung und Restrukturierung der Logistik und Logistikprozesse sowie in der Lagerhaltung und im Supply-Chain-Management.

Herr Unrath absolvierte an der TU Hamburg-Harburg den Masterstudiengang Logistik, Infrastruktur und Mobilität, Master of Science mit Schwerpunkt auf Produktion und Logistik und erwarb an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) ein Diplom in Betriebswirtschaft. Davor absolvierte er ein vorwissenschaftliches Studium (Bachelor) an der Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein, wo er das Hauptfach Marketing Südostasien mit Schwerpunkt auf Japan belegte.

Kevin Unrath, Chief Operating Officer von dynaCERT, erklärt: Ich freue mich auf meine Aufgaben bei dynaCERT und werde mich für den Ausbau der Aufrüstung von Verbrennungsmotoren mit der HydraGEN-Technologie auf internationaler Ebene einsetzen. Der Markt ist nun reif für diese Innovation und wir werden unser globales Wachstum entsprechend ausbauen und forcieren. Mein Aufgabenschwerpunkt als COO von dynaCERT wird es sein, den Verkaufsprozess im Sinne einer Umsatzsteigerung zu optimieren und sicherzustellen, dass die Erwartungen der Kunden erfüllt werden und die verschiedenen HydraGEN-Modelle zeitnah in bewährter Qualität und ausreichender Menge verfügbar sind. Vor allem im Hinblick auf den Green Deal der Europäischen Union kann man von einem nachhaltigen Interesse an unseren Geräten auf internationaler Ebene ausgehen, denn diese sind ja dafür gemacht, die Unternehmen im Rahmen des ESG-Reporting bei der Messung und Verbesserung ihrer Ergebnisse zu unterstützen.

Bernd Krueper, President & Direktor von dynaCERT, fügt hinzu: In den vergangenen Monaten habe ich mich mit einer Reihe von Kunden, Investoren und Vertretern von Regierungsbehörden aus aller Welt getroffen und ihnen unsere HydraGEN-Technologie sowie die Vielfahlt unseres Hardware- und Software-Produktangebots erläutert. Die Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch und die Senkung der Abgaswerte sind überzeugend und beeindruckend. Darüber hinaus werde ich mich nachhaltig dafür einsetzen, dass die anwendungsspezifischen Anforderungen unserer Kunden erfüllt werden. In Anbetracht der enormen Anstrengungen, die notwendig sind, um die Kraftstoffeinsparungen eines typischen Automobil- oder Industriemotors zu reduzieren, wie sie allgemein in der Automobilindustrie zur Senkung des Ressourcenverbrauchs getätigt werden, bin ich absolut begeistert, dass dynaCERT heute mit einem Produkt aufwarten kann, das auf die so wichtigen Kraftstoffeinsparungen und Abgaswertsenkungen abzielt. Mit unseren kompakten und einbaufreundlichen HydraGEN -Modellen bieten wir den Kunden eine herausragende Lösung. Ich habe schon früher erfolgreich mit Kevin Unrath zusammengearbeitet und heiße ihn bei dynaCERT herzlich willkommen. Da wir nun beide gemeinsam bei dynaCERT tätig sind, hoffe ich, dass wir auch in Zukunft unsere tolle Teamarbeit fortsetzen. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit Kevin Unrath und dem hervorragend aufgestellten Team.

Jim Payne, Chairman und CEO von dynaCERT, erklärt: Das Board of Directors von dynaCERT ist sehr erfreut, Kevin Unrath als Chief Operating Officer des Unternehmens begrüßen zu dürfen. Wir erschließen mit unserer HydraGEN-Technologie derzeit den Weg in eine neue Ära der Emissionszertifikate und ich bin sehr glücklich darüber, dass neben dem Ausbau unseres Datenzentrums mit dem Einstieg von Kevin auch unser Führungsteam weiter wächst und an Kompetenzen hinzugewinnt. Bernd und Kevin bereichern unser Unternehmen mit einer Fülle von Kenntnissen und Erfahrungen, die sie beim Aufbau von Firmen in der internationalen Dieselmotorbranche erworben haben. Ihr Hintergrund und ihr Netzwerk von persönlichen Kontakten und Firmen zusammen mit ihrer nachweislichen Erfolgsbilanz kommen uns bei unserem weiteren Wachstum äußerst gelegen.

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass gemäß dem Aktienoptionsplan und im Einklang mit den behördlichen Vorschriften 1.500.000 Optionen ausgegeben wurden, die zum Kauf von Stammaktien im Rahmen der autorisierten Aktienstruktur des Unternehmens berechtigen. Jede dieser Optionen kann bis zum 1. November 2029 zum Preis von je 0,25 $ ausgeübt werden.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com .

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten.

Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Für das Board

Murray James Payne, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jim Payne, CEO & President

dynaCERT Inc.

#101 - 501 Alliance Avenue

Toronto, Ontario M6N 2J1

+1 (416) 766-9691 x 2

jpayne@dynaCERT.com

Investor Relations

dynaCERT Inc.

Nancy Massicotte

+1 (416) 766-9691 x 1

nmassicotte@dynaCERT.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

dynaCERT Inc.

Investor Relations

101 - 501 Alliance Ave.

M6N 2J1 Toronto, ON

Kanada

email : info@dynacert.com

Pressekontakt:

dynaCERT Inc.

Investor Relations

101 - 501 Alliance Ave.

M6N 2J1 Toronto, ON

email : info@dynacert.com