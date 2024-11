Startseite Luzar Publishing revolutioniert die Selfpublishing-Branche Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-11-01 15:11. Luzar Publishing, ein aufstrebender Selfpublishing-Dienstleister, präsentiert heute seine bahnbrechende Online-Plattform, die das Veröffentlichen und Vermarkten Die neue Plattform von Luzar Publishing bietet Autoren eine umfassende Lösung, die den gesamten Prozess des Selfpublishings abdeckt - von der Manuskripterstellung bis hin zur Vermarktung. Mit innovativen Features und einer benutzerfreundlichen Oberfläche ermöglicht das Unternehmen Autoren, ihre Werke effizient zu veröffentlichen und zu promoten.

Der Verlag fokussiert sich darauf, Self-Publisher mit gezielten Marketingstrategien und einer breiten Plattform für ihre Werke zu stärken. Dabei profitiert Luzar Publishing von seiner Expertise in der Vermarktung und hilft Autoren, ihre Reichweite auszubauen und den Zugang zu neuen Leserkreisen zu ermöglichen. Die Plattform bietet zudem regelmäßig spannende Veranstaltungen und Online-Ressourcen für angehende und etablierte Autoren. Neben umfassenden Ressourcen auf der Website erweitert Luzar Publishing sein Angebot um spezifische Kurse und Beratungsleistungen, die das Self-Publishing vereinfachen und effektiver machen. Diese Innovation untermauert die Mission, Autoren und Leser miteinander zu verbinden und so eine lebendige, kreative Buchwelt zu fördern. "Unser Ziel ist es, kreative Talente auf ihrem Weg zu unterstützen und eine Community für literarischen Austausch zu schaffen. Unsere Dienstleistungen werden stetig erweitert, um den Bedürfnissen unserer Autoren gerecht zu werden", erklärt ein Sprecher von Luzar Publishing.

Highlights der neuen Plattform:

Intuitive Benutzeroberfläche für einfaches Hochladen und Formatieren von Manuskripten

Automatisierte Marketingtools zur Steigerung der Sichtbarkeit von Büchern wie bei optimus online.

Integrierte Community-Funktionen zur Vernetzung von Autoren und Lesern

Detaillierte Analysetools für Verkaufs- und Leserstatistiken

"Unser Ziel ist es, Autoren zu ermächtigen und ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein", erklärt der Gründer von Luzar Publishing. "Mit unserer neuen Plattform demokratisieren wir den Publishingprozess und eröffnen Autoren neue Möglichkeiten, ihre Geschichten mit der Welt zu teilen, auch wie Schneewittchen München ."

LUZar Publishing hat bereits eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen. Mit über 1.024 aktiven Mitgliedern, 8 organisierten Events und 12 (mit)veröffentlichten Büchern hat das Unternehmen 550 Menschen bei der Verwirklichung ihrer Buchprojekte unterstützt.

Die neue Plattform von Luzar Publishing ist ab sofort verfügbar. Interessierte Autoren können sich auf www.luzarpublishing.com registrieren und die innovativen Features selbst erkunden.

Über Luzar Publishing:

Luzar Publishing ist ein dynamisches Unternehmen im Bereich Selfpublishing und PR Agentur München , das sich darauf spezialisiert hat, Autoren bei der Veröffentlichung und Vermarktung ihrer Bücher zu unterstützen. Mit einem Fokus auf Innovation und Benutzerfreundlichkeit bietet Luzar Publishing umfassende Dienstleistungen für selbstständige Autoren. {

Herr Ali Ig

Hagenschießstraße 1

75175 Pforzheim

Deutschland fon ..: 015774690228

web ..: https://digitale-erfahrungen.de/

email : service@digitale-erfahrungen.de Pressekontakt: Digitale Erfahrungen

Herr Ali Ig

Hagenschießstraße 1

75175 Pforzheim fon ..: 015774690228

web ..: https://digitale-erfahrungen.de/

