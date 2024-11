Startseite Interview: Social Media als Erfolgsfaktor im digitalen Marketing? Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-11-01 13:11. Im Zeitalter der Digitalisierung ist Social Media ein unverzichtbares Werkzeug, um Kunden zu gewinnen und langfristig zu binden. Wir haben mit Christa Jäger-Schrödl, Geschäftsführerin von futureCONCEPTS, gesprochen. Sie ist Expertin für digitale Kommunikation und kennt die besten Strategien, um Unternehmen online sichtbar zu machen. Soziale Medien, Blogs und Plattformen wie LinkedIn, Instagram oder TikTok sind für viele Unternehmen längst die zentrale Kommunikationsbasis. Was bedeutet das für die PR und Öffentlichkeitsarbeit? Christa Jäger-Schrödl: Social Media und digitale Kanäle bieten Unternehmen heute Möglichkeiten, die früher undenkbar waren. Früher lief alles über klassische Medien und sorgfältig kontrollierte Botschaften. Heute können Unternehmen unmittelbar und direkt mit der Zielgruppe interagieren. Das verändert den Inhalt der Kommunikation: Authentizität und der direkte Austausch stehen im Vordergrund. Für Unternehmen ist es entscheidend, eine Strategie zu haben, die auf die Zielgruppe abgestimmt ist. Es reicht nicht, einfach nur Kanäle zu bedienen. Unternehmen müssen verstehen, was ihre Zielgruppe interessiert und wie sie ihre Follower zu einer aktiven Community entwickeln können. Public Relation und Öffentlichkeitsarbeit im digitalen Raum beinhalten daher nicht nur das Erstellen von Inhalten, sondern auch die Pflege und das Wachstum von Communities. Wie geht man als Unternehmer vor, wenn man sich für Social Media und digitale PR interessiert? Christa Jäger-Schrödl: Zuerst steht eine genaue Analyse der Zielgruppe im Mittelpunkt. Nicht jedes Unternehmen muss auf jeder Plattform präsent sein. Entscheidend ist, wo die Zielgruppe sich im Netz bewegt und welche Kommunikationskanäle sie bevorzugt. Wer sich beispielsweise an eine jüngere Zielgruppe richtet, findet diese eventuell eher auf Instagram oder TikTok als auf LinkedIn. Wichtig ist also zu klären: Welche Plattformen sind für meine Zielgruppe relevant?

Und was kommt danach? Christa Jäger-Schrödl: Im nächsten Schritt geht es darum, Inhalte zu entwickeln, die die Zielgruppe ansprechen und gleichzeitig gut auffindbar sind. Die Auffindbarkeit - also das Thema SEO (Suchmaschinenoptimierung) - ist entscheidend, um online erfolgreich zu sein. Nur wer von der Zielgruppe gefunden wird, kann sie langfristig binden. Suchmaschinen lieben Texte, die aktuell und relevant sind. Regelmäßige Updates und neue Inhalte helfen daher sehr, die Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu steigern. In Social Media geht es um ehrliche und nützliche Informationen, die dem Leser echten Mehrwert bieten und idealerweise ihre Fragen beantworten oder Probleme lösen. Können Sie uns mehr zum Thema Keywords erzählen? Christa Jäger-Schrödl: Keywords sind das Herzstück für eine gute Auffindbarkeit. Unternehmen sollten sich überlegen, welche Begriffe potenzielle Kunden in die Suchmaschine eingeben würden. Alltagsnahe und prägnante Schlagworte sind hier wichtig, weil sie in die Sprache der Zielgruppe passen. Wer Damenmode verkauft, könnte etwa das Keyword "Mode" nutzen; bei Fahrzeugzubehör könnte "Felgen" sinnvoll sein. Keywords helfen also dabei, gezielt und effizient die gewünschte Zielgruppe anzusprechen. Ist das schon alles, oder gibt es noch weitere Schritte? Christa Jäger-Schrödl: Die gezielte Verbreitung der Inhalte ist ebenso wichtig wie deren Erstellung. Heute gibt es zahlreiche Kanäle und Tools, die helfen, die Reichweite zu steigern. Über Presseportale lassen sich Pressemitteilungen direkt veröffentlichen. In Expertenforen oder auf Artikelportalen können redaktionelle Beiträge, Fachartikel oder Präsentationen erscheinen, die den Lesern echten Mehrwert bieten. Corporate Blogs eignen sich hervorragend, um dem Unternehmen eine persönliche Note zu verleihen. Auf Instagram, Twitter oder LinkedIn können Unternehmen wichtige Neuigkeiten oder Fachartikel als Kurzbeiträge posten und so zusätzlich Traffic auf die eigene Website lenken. Wie wichtig ist Facebook heute noch? Christa Jäger-Schrödl: Facebook hat weiterhin einen festen Platz, je nach Zielgruppe. Der Erfolg hängt von der Anzahl der Follower und der Regelmäßigkeit ab, mit der interessante Inhalte geteilt werden. Es ist sinnvoll, in relevanten Facebook-Gruppen aktiv zu sein und Beiträge zu bewerben, um eine möglichst hohe Reichweite zu erzielen. Wenn die Reichweite stimmt, können Unternehmen ihre Inhalte effizient verbreiten und ihre Zielgruppe erreichen. In unserer Arbeit setzen wir auf organisches Wachstum und auf echte Interaktionen mit den Nutzern. "Echte Follower" - was bedeutet das genau? Christa Jäger-Schrödl: Es ist bekannt, dass Klickroboter und gekaufte Likes kurzfristig die Zahlen aufpolieren, aber das bringt wenig, wenn die Follower kein echtes Interesse hat. Uns ist wichtig, dass die Follower echte Menschen mit Interesse an den Inhalten sind. Authentische Interaktionen machen die Qualität einer Community aus - und das zahlt sich langfristig aus.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.futureconcepts.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: futureCONCEPTS - Agentur für PR & Social Media

Frau Christa Jäger-Schrödl

Vogelbuck 11

91601 Dombühl

Deutschland fon ..: 09868-959 88 88

fax ..: 09868-959 88 81

web ..: http://www.futureCONCEPTS.de

email : info@futureconcepts.de Kurzprofil futureCONCEPTS Mit einem klaren Fokus auf moderne PR und dynamisches Social Media Marketing bringt Christa Jäger-Schrödl und ihr Team bei futureCONCEPTS Unternehmen gezielt ins digitale Rampenlicht. Ob PR-Kampagnen, maßgeschneiderte Social-Media-Aktionen oder strategische Kommunikation - futureCONCEPTS ist seit über 25 Jahren die Adresse für authentische, medienwirksame Auftritte. Dabei setzt die Agentur auf kreative Strategien und eine enorme Reichweite: Millionen von Nutzer werden mit den richtigen Botschaften erreicht. Christa Jäger-Schrödl war viele Jahre als Projekt- und Interimsmanagerin aktiv und kennt die Erfolgsfaktoren neuer Geschäftsideen aus erster Hand. futureCONCEPTS ist breit aufgestellt und die PR-Expertise reicht von klassischen Pressemitteilungen bis hin zu Content, der viral geht. Zahlreiche persönliche Kontakte und gut gepflegte Presseverteiler sorgen für zusätzliche Reichweite - und das branchenübergreifend. futureCONCEPTS ist thematisch breit gefächert und engagiert sich stark für mehr Lebensqualität, Gesundheit, Nachhaltigkeit und den Energiewandel. Die Agentur bleibt neugierig auf neue Herausforderungen und ist immer bereit, innovative Ideen umzusetzen. Mehr dazu: www.futureCONCEPTS.de Pressekontakt: futureCONCEPTS.de

Herr Christa Jäger-Schrödl

Vogelbuck 11

9160! Dombühl - Kloster Sulz fon ..: 0171 501 84 38

web ..: http://www.futureCONCEPTS.de

email : unterwegs@futureCONCEPTS.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten