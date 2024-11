Startseite NEU! Ode to Psyche (Exklusiv limited Edition für Deutschland!) von Reinvented Parfums Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-11-01 08:57. Limitiert exklusiv für Deutschland - Reinvented lanciert Ode to Psyche Reinvented erweitert seine Duftpalette gleich vor der Festsaison mit einer limitierten und exklusiven Kreation für Deutschland! _Ode to Psyche_ _ ist eine limitierte Auflage _und ruft mit seinem nostalgischen Akkord aus Geranie, Wacholder und rosa Pfeffer Erinnerungen wach und zeichnet eine Reise in sich selbst aus. Ein aufstrebender Stern unter den Nischenparfum-Marken

Reinvented Parfums, eine Nischenmarke, die 2023 auf der ESXENCE in Mailand eingeführt wurde, hat sich in 14 Ländern schnell einen Namen für ihre einzigartigen olfaktorischen Kreationen gemacht. Mit einem Portfolio von fünf Düften fasziniert die Marke Parfumkenner und Sammler gleichermaßen durch ihre innovative Herangehensweise an die Kunst der Duftkomposition. Trotz der noch jungen Einführung in die Nischenparfum-Community wurde der Signature-Duft _Sacred Bond_, der letztes Jahr auf den Markt kam, weltweit zum Erfolg. Der Begehrte wurde für einen TFF-UK Award nominiert, eine Auszeichnung für Exzellenz in der Duftindustrie. _"Mit der Veröffentlichung von Ode to Psyche laden wir Sie ein, eine sensorische Reise zu erleben, die über Ihre wildeste Vorstellungskraft hinausgeht und Geist, Emotionen, Verstand, Energie und Körper verbindet."_ Ode to Psyche: Im grenzenlosen Kosmos, wo Erinnerungen wie ferne Sternbilder leuchten, erscheint Ode to Psyche von Reinvented als geflüsterte Ode an Erinnerung und Erneuerung. Mit jedem zarten Sprühstoß lädt dieser Duft dazu ein, durch die Nebel der Zeit zurückzureisen und den Bogen der Transformation nachzuzeichnen, der mit der ursprünglichen "Psyche" des Brands begann. _Ode to Psyche ist eine limitierte Sonderedition._ Aromatisch-würzig: Geranie, Wacholder, Rosa Pfeffer Holzig: Kaschmirholz, Patchouli, Zedernholz Holzig-ambriert: Vetiver, Amber, Weißer Moschus _Ode to Psyche_ entfaltet sich in einem nostalgischen Akkord aus Geranie, Wacholder und rosa Pfeffer, gefolgt von Herznoten aus Kaschmirholz, Patchouli und Zedernholz, die in einem harmonischen Einklang von weißem Moschus, Vetiver und Amber münden. Extrait de Parfum 100ml - UVP 190€ Über Reinvented Parfums:

Reinvented Parfums ist eine Nischenparfummarke, die sich der Schaffung sensorischer Erlebnisse widmet, die Zeit und Raum überwinden. Die Marke wurde 2023 auf der ESXENCE in Mailand lanciert und hat internationale Anerkennung für ihre innovative Herangehensweise an die Duftkomposition gewonnen. Mit einem Portfolio an inspirierenden Luxusdüften lädt Reinvented Parfums Parfumliebhaber und Sammler dazu ein, über das Traditionelle hinauszuschauen und einen neuen Ansatz für Düfte zu entdecken. Weitere Informationen finden Sie unter www.reinventedparfums.com . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann

Am Deich 19

40547 Düsseldorf

Deutschland fon ..: + 49 (211) 20 98 48 28

web ..: http://www.question-de-style.com/

email : laurence@qds-pr.com Reinvented ist eine Einladung, über das Greifbare hinauszublicken - eine Entdeckungsreise in eine sich ständig verändernde und grenzenlose Welt, in der sich das Sichtbare und das Unsichtbare, das Mögliche und das Unmögliche, das Vergängliche und das Ewige in faszinierender Alchemie gegenüberstehen.

Jeder REINVENTED-Duft ist eine Symphonie der Sinne, eine künstlerische Darbietung, die tief in die Nuancen unseres Seins eindringt. Diese Düfte sind mehr als nur Geruchsstoffe; sie sind eine magische Brücke zwischen dem Innersten unserer Seele, der Welt um uns herum und dem subtilen, intensiven Hauch des Duftes. Diese magische Reise offenbart die vielfältigen Facetten unseres Lebens im intimen und heiligen Raum des Atems. Pressekontakt: Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann

Am Deich 19

40547 Düsseldorf fon ..: + 49 (211) 20 98 48 28

email : laurence@qds-pr.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten