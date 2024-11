Startseite SPORT MARKE MEDIEN versammelt die Welt des Sportbusiness in München Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-11-01 08:54. Am 2. und 3. Dezember findet die neue Konferenz der Sporthelden, Marketingentscheider und Medienmacher im Rahmen der ISPO Munich mit über 220 Speaker statt. Zur Premiere des neuen Branchengipfels SPORT MARKE MEDIEN am 02. und 03. Dezember trifft sich in München im Rahmen der internationalen Sportartikel-Leitmesse ISPO München die Welt des Sportsbusiness. Neben prominenten Vertretern aus der Sport- und Markenwelt werden Medien und Athleten die Zukunft des Sports analysieren und Zukunftsszenarien entwickeln. Das Programm ist jetzt veröffentlicht. Die Konferenz der Sporthelden, Marketingentscheider und Medienmacher Mit 220 Referentinnen und Referenten, die in mehr als 30 Foren an zwei Tagen referieren und diskutieren, bringt der Kongress auf einmalige Art Sportorganisationen, Athleten, Sponsoren, Ausrüster, Medien, Tech-Unternehmen und Dienstleister zusammen. Ziel ist es, die Zukunft des Sports aktiv zu gestalten und neue Impulse für die Sportmarketingbranche zu setzen. Der erste Tag steht ganz im Fokus von Marken und Medien. Medienvertreter u.a. von ARD, ZDF, RTL und Sky diskutieren über die Entwicklung von Medienrechten und die Zukunft der Sportkommunikation. Namhafte Marken wie PUMA, Schöffel, Lidl, Allianz, AXA oder Viessmann präsentieren ihre Sponsoringstrategien und Aktivierungskonzepte. Darüber hinaus vermitteln spezifische Cast-Sessions vertiefendes Praxiswissen für die Branche. Die ganze Bandbreite des Sports vor Ort Der zweite Tag steht im Zeichen der Themenfelder Management und Event. Mit dem Ansatz angetreten, der gesamten Bandbreite des Sports eine Bühne zu geben, werden über 24 Sportarten vertreten sein. Athleten, Vereine, Verbände, Ligen und alle Arten von Veranstaltern aus Tennis, Fußball, Freesports, Participation Sports, Wintersport sowie Motorsport sind vor Ort. Getreu dem Motto "Aus dem Sport, für den Sport" gestalten führende Vertreter des Sports wie Special Olympics, European Olympic Committee, DOSB, DFB, LaLiga, NFL, FIS, Deutschland Tour und DAV das Programm. In Kooperation mit Athleten Deutschland e.V. ist den Sportheldinnen und Sporthelden ein eigenes Forum gewidmet. Awards und Networking bei der Bitpanda Sports Night Zum Abschluss des Tagesprogramms werden der ISPO Cup 2024 sowie der Deutsche Fußball Botschafter Award verliehen werden. Der Preis würdigt dieses Jahr Toni Kroos, Ralf Rangnick, Lothar Matthäus und Andreas Brehme für ihr Engagement und Ansehen im Ausland. Im Anschluss findet die "Bitpanda Sports Night" statt. Der neue Branchengipfel vereint Denkfabrik und Konferenz in einem. Er bringt die wichtigen Player im Sport-Ökosystem auf einer Plattform zusammen, um das Sportbusiness neu zu denken und gemeinsam die Zukunft des Sports zu gestalten. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.sportmarkemedien.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SPORT MARKE MEDIEN by ESB

