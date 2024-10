First Phosphate reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht zur ersten Mineralressourcenschätzung für seine Phosphatlagerstät

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Saguenay, 31. Oktober 2024 / IRW-Press / First Phosphate Corp (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen technischen Bericht zur ersten Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Projekt Bégin-Lamarche, das 50 km nordwestlich der Stadt Saguenay in der kanadischen Provinz Quebec liegt, eingereicht hat.

Der technische Bericht mit dem Titel Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate of The Bégin-Lamarche Phosphate Property, Saguenay - Lac Saint-Jean Region, Northern Qubec vom 1. November 2024 mit Wirkung zum 9. September 2024 wurde von der Firma P&E Mining Consultants Inc. im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt und untermauert die vom Unternehmen in seiner Pressemeldung vom 18. September 2024 gemachten Angaben. Eine vollständige Kopie des Berichts kann auf der Website von First Phosphate unter www.firstphosphate.com/projects/begin-lamarche und auf SEDAR+ ( www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens eingesehen werden.

Die Höhepunkte der MRE beinhalten Folgendes:

- 3D-Lagerstättenmodell: www.firstphosphate.com/BeginLamarche3D

- Auf die Grube beschränkte vermutete Mineralressource: 214,0 Mio. t mit 6,01 % P2O5 (Phosphat)

- Auf die Grube beschränkte angedeutete Mineralressource: 41,5 Mio. t mit 6,49 % P2O5

- Einschließlich Zone Mountain: Angedeutete Mineralressource von 9,3 Mio. t mit 8,19 % P2O5

o Vermutete Mineralressource von 6,8 Mio. t mit 8,57 % P2O5

- Die Lagerstätte ist in der Tiefe weiterhin offen.

- Die Lagerstätte enthält äußerst geringe Mengen an potenziell schädlichen Elementen.

- Metallurgische Testarbeiten weisen auf einen erwarteten Apatitkonzentratgehalt von 40 % P2O5 bei einer Gewinnungsrate von 91 % hin.

- Die Lagerstätte Bégin-Lamarche weist Potenzial für die Gewinnung von zwei weiteren primären Mineralprodukten auf: einem Magnetitkonzentrat (Eisen) und einem Ilmenitkonzentrat (Titan).

- Apatit (Phosphor), Titan und hochreines Eisen sind in den Listen der kritischen Mineralien von Quebec und Kanada aufgeführt.

Qualifizierte Sachverständige

Der vom Emittenten unabhängige qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101, der für die Schätzung der Mineralressourcen des Konzessionsgebiets Bégin-Lamarche verantwortlich ist, ist Herr Antoine Yassa, P.Geo., Mitarbeiter der Firma P&E Mining Consultants Inc. Herr Yassa hat diese Pressemitteilung gelesen und bestätigt, dass die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung korrekt sind und den Bestimmungen von NI 43-101 entsprechen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über First Phosphate wurden von Gilles Laverdière, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Laverdière ist Chefgeologe des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101).

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate hat sich verpflichtet, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an lizenzfreien bezirksgroßen Landansprüchen, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

