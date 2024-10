Startseite Urlauben wie "Die Kaiserin": Historische Hotels und einstige Domizile des Hochadels Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-10-29 14:54. Herausragende historische Hotels in Südtirol, in denen der Hochadel Europas - oder sogar die Kaiserfamilie selbst - die Sommerfrische verbrachten Rechtzeitig zum bevorstehenden Start der zweiten Staffel "Die Kaiserin" am 22. November 2024 werden im Folgenden Feriendomizile vorgestellt, in denen die faszinierende Welt des Hochadels erlebbar wird. Die Historic South Tyrol-Kollektion bietet nicht nur luxuriöse Unterkünfte, sondern auch eine reiche Geschichte, die jede Ecke durchdringt und den Kulissen der international beliebten Serie gleichen. Die Historic South Tyrol-Häuser bieten die einzigartige Möglichkeit, Geschichte hautnah zu erleben und gleichzeitig den Komfort und Luxus der modernen Welt zu genießen. Urlauben wie der Adel, hinter teils Jahrhunderte alten Mauern zwischen Antiquitäten, die die wertvollen Spuren der Vergangenheit auf stilvolle Art und Weise verkörpern und dem Interieur einen besonderen und unverwechselbaren Charakter verleihen. Merans Ruf als bedeutender Kur- und Ferienort hallte bereits seit dem Jahr 1835 weit über die Berge hinaus. Damals gab es kaum bedeutende Kurstädte, die ähnlich beliebt waren wie Meran oder Grand Hotels vorweisen und zudem mit guter Luft und heilendem Wasser punkten konnten. So wundert es nicht, dass auch Kaiserin Sissi bald Wind davon bekam und einige Zeit in Meran verbrachte. Im Winter 1871 zog die österreichische Kaiserin für sieben Monate ins Schloss Trauttmansdorff bei Meran. Mit ihren beiden Töchtern Gisela und Marie Valerie bezog sie das oberste Stockwerk. Im September 1889 zog Kaiserin Elisabeth ein zweites Mal in Schloss Trauttmansdorff ein. Der 102 Personen umfassende Hofstaat der Kaiserin belegte einige der Ansitze, Hotels und Schlösser in der Umgebung. Eines davon war das Hotel Adria im Meraner Villenviertel Obermais, nur wenige Gehminuten von Schloss Trauttmansdorff entfernt. Das denkmalgeschützte Jugendstiljuwel wurde im Jahr 1885 errichtet. Merans erstes Hotel ist genau der richtige Ort für Die Kaiserin-Serienfans und alle, die ein wenig Belle Époque-Flair genießen wollen. Es gibt sogar eine eigene Sissi-Suite. Hotel Pragser Wildsee: Wo schon Sissis Tochter ihre Sommerfrische verbrachte Erzherzogin Marie Valerie verweilte während der Sommerzeit im Hotel Pragser Wildsee, das direkt an einem der schönsten Seen der Dolomiten liegt. Mit der gesamten Entourage und ihren neun Kindern genoss sie die Annehmlichkeiten des Grand Hotels, das damals zu den ersten in den Alpen zählte. Das Flair dieser Zeit ist bis heute spürbar. Zahlreiche Originalmöbel zieren Zimmer und Flure. Wahrscheinlich ruhte sich Marie Valerie auf dem Samt-Chaiselongue aus, welcher heute noch in vielen Zimmern im Originalzustand zu finden ist. Serienfans von "Die Kaiserin" können sich hier also nicht nur fühlen, als wären sie auf wundersame Weise in die Serie eingetaucht, sondern bekommen sogar Originale zu Gesicht, auf denen schon die Tochter oder Enkelkinder der Kaiserin saßen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ARPR

