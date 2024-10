Startseite Neue Türen öffnen Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-10-29 10:23. German Windows bietet neue Haustür-Modelle aus Aluminium mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten Haustüren prägen als optisches Element der Fassade den Eingangsbereich eines Gebäudes maßgeblich mit. Zudem müssen sie aber auch zahlreiche praktische Ansprüche erfüllen. Für die gewünschte Verbindung von Design sowie Funktionalität mit zugleich großem Gestaltungsraum hat der Münsterländer Fenster- und Türenspezialist German Windows (Südlohn-Oeding) jetzt sein Angebot an Aluminium-Haustüren erweitert. Dabei bietet er eine vielfältige Modellpalette in verschiedenen Ausstattungen an. Die drei Broschüren "Easy Preis Start", "Easy Preis Vario" und "Easy Preis Optima" helfen Kunden bei der Auswahl - ebenso wie der "Haustür-Konfigurator" auf der Hersteller-Website. Der erste Eindruck eines Gebäudes entsteht oftmals an der Haustür. Kein Wunder also, dass diese im Laufe der Geschichte zahlreiche optische Wandlungen durchlaufen hat. Seit der klassischen Moderne bis heute ist vor allem eine geradlinige, streng geometrische Türgestaltung en vogue. Dank seiner modernen Ästhetik verkörpert Aluminium solch eine klare Formensprache besonders stilvoll. Diese Wirkung hat der Münsterländer Hersteller German Windows (Südlohn-Oeding) nun mit seinem besonderen Qualitätsanspruch kombiniert. Das Ergebnis sind hochwertige Premium-Türen, die sich individuell und flexibel gestalten lassen - und zugleich auch als widerstandsfähig erweisen. "Dabei sind die Haustür-Kombinationen praktisch grenzenlos. Eine gute Orientierung bieten hier die Broschüren ‚Easy Preis Start', ‚Easy Preis Vario' und ‚Easy Preis Optima'", erklärt Prokurist und Gesamtvertriebsleiter Marc Schiffer von German Windows. Bei der Wahl von Modellen und Ausstattung ist auch der Online-Konfigurator auf der Website hilfreich, der sogar die eigene Hausfassade mit verschiedenen Türlösungen visualisieren kann. Fachhändler nutzen diese Funktion erfolgreich, um individuelle Kundenwünsche direkt zu veranschaulichen. Modernes Design mit besten Eigenschaften Obgleich Vollsortimenter wie German Windows auch Bauelemente aus Kunststoff und Holz anbieten, genießen Aluminium-Haustüren große Beliebtheit. Das liegt an ihren positiven Eigenschaften wie der hohen Witterungsbeständigkeit, Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit. Je nach Füllung weisen sie zudem sehr gute Wärme- und Schallschutzwerte auf. German Windows bietet für seine Modelle neben einer herkömmlichen Einsatzfüllung auch eine flügelüberdeckende Aufsatzfüllung an. Dabei wird der Türflügel von außen verdeckt, wodurch eine Dichtungskante entfällt und eine elegante, flächige Optik ohne Abstufungen entsteht. Auf Wunsch ist auch eine beidseitig flügelüberdeckende Ausführung möglich. Neben funktionalen Aspekten ist für den Kunden die Optik das wichtigste Auswahlkriterium. Hier liefert German Windows eine große Bandbreite an Möglichkeiten: So sind die jeweiligen Modelle in verschiedenen Editionsfarben von Weißaluminium über Purpurrot bis Anthrazitgrau verfügbar. Darüber hinaus lässt sich die pulverbeschichtete Oberfläche in der Ausführung "glänzend", "matt" oder "Feinstruktur" wählen. Klar- oder Ornamentgläser werten das Hauptelement oder Seitenteil zusätzlich auf, ebenso wie entsprechende Griffe und Garnituren. Erhältlich sind darüber hinaus auch dekorative Zusatzelemente mit funktionalem Mehrwert wie ein Trittschutz oder zur Sonderausstattung gehörende Öffnungs- und Schließmechanismen. So lassen sich sogar hochmoderne Fingerscanner in die Haustüren integrieren. Weitere Informationen zu modernen Aluminium-Haustüren von German Windows erhalten Fachhändler und Fensterprofis direkt beim Hersteller - per Telefon (02862-95080), E-Mail (info@germanwindows.de) oder auf der Website www.germanwindows.de (Rubrik "Produkte/ Haustüren"). Dieser Text sowie printfähiges Bildmaterial ist auch online abrufbar unter: dako pr Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GW German Windows

Der Münsterländer Hersteller German Windows ist seit vier Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen Fenster- und Türenmarkt. Bis zur strategischen Umfirmierung im Jahr 2016 noch unter dem Namen "Athleticos" bekannt, arbeitet das von Helmut Paß geführte Familienunternehmen ausschließlich nach höchsten deutschen Qualitätsstandards. An fünf Standorten im gesamten Bundesgebiet beschäftigt German Windows dabei mehr als 400 Mitarbeiter. Mit Türen und Fenstern aus Aluminium, Holz und Kunststoff im Portfolio zählt German Windows zu den wenigen Vollsortimentern im Markt.

