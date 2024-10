Startseite Die 7 Ingredienzen des kreativen Coachings nach Bernd Blase Pressetext verfasst von berndblase am Mo, 2024-10-28 21:48. Erfolgreiches Coaching mit Kreativität ist ein Ansatz, der über herkömmliche Coaching-Methoden hinausgeht und kreative Techniken nutzt, um Menschen bei ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu unterstützen. Dabei werden unkonventionelle Methoden eingesetzt, um Denkblockaden zu lösen, neue Perspektiven zu eröffnen und innovative Lösungen zu finden. Hier sind einige zentrale Merkmale: 1. Förderung von Offenheit und Flexibilität

Kreatives Coaching ermutigt Klienten, gewohnte Denkmuster zu verlassen und sich neuen Ideen zu öffnen. Anstatt ausschließlich auf lineare Problemlösungen zu setzen, wird die Fähigkeit gefördert, flexibel und anpassungsfähig zu bleiben. 2. Nutzung von visuellen und künstlerischen Techniken

Methoden wie Zeichnen, Malen oder Storytelling helfen, Gedanken und Gefühle auszudrücken, die auf rationaler Ebene oft schwer zugänglich sind. Das kann besonders bei der Visualisierung von Zielen und bei der Selbstreflexion hilfreich sein. 3. Aufbrechen von Routinen und Denkmustern

Kreatives Coaching zielt darauf ab, eingefahrene Denkmuster aufzubrechen. Techniken wie Perspektivwechsel (sich vorstellen, das Problem durch die Augen einer anderen Person zu sehen) oder das "Denken in Metaphern" regen dazu an, Probleme neu zu betrachten und unorthodoxe Lösungen zu finden. 4. Schaffung eines sicheren und inspirierenden Umfelds

Kreativität entfaltet sich besonders in einer Umgebung, in der man sich sicher fühlt, Fehler machen und experimentieren darf. Ein kreativer Coach sorgt dafür, dass Klienten ermutigt werden, Neues auszuprobieren, ohne Angst vor Bewertung oder Kritik. 5. Nutzung von humorvollen und spielerischen Elementen

Humor und spielerische Ansätze im Coaching können Hemmungen abbauen und helfen, lockerer und offener an Herausforderungen heranzugehen. Dies schafft oft eine leichtere Atmosphäre, die den Zugang zu kreativen Ideen fördert. 6. Integration von Körper und Bewegung

Kreatives Coaching kann auch körperliche Elemente wie Bewegung, Tanz oder Gestik einbeziehen. Dies hilft, sich auf einer tieferen Ebene mit sich selbst zu verbinden und Erkenntnisse über den eigenen emotionalen und körperlichen Zustand zu gewinnen. 7. Ziel: Nachhaltige Selbstmotivation und Eigeninitiative

Am Ende des kreativen Coachings steht nicht nur eine Lösung, sondern die Förderung von Selbstwirksamkeit und intrinsischer Motivation. Die Klienten lernen, eigenständig kreative Methoden in ihren Alltag zu integrieren und sich selbst zu motivieren, auch langfristig. Insgesamt kann kreatives Coaching Menschen helfen, ihre inneren Ressourcen freizusetzen, neue Handlungsmöglichkeiten zu entdecken und sich den Herausforderungen des Lebens auf innovative Weise zu stellen. Die individuelle Entwicklung wird auf eine dynamische und nachhaltige Weise unterstützt. Mehr Informationen unter:

