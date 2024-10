Startseite Legible veröffentlicht FrankensteinAI mit faszinierender KI-Chat-Funktion rechtzeitig zu Halloween Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-10-28 16:58. Mary Shelleys zeitloser Klassiker trifft auf modernste Technologie in einem fesselnden interaktiven Erlebnis

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77260/LegibleUnveilsFrankens... Vancouver, BC, den 28. Oktober 2024 - Legible (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) (Legible oder das Unternehmen), ein Pionier im Bereich mobiler eBook- und Hörbuch-Unterhaltung, freut sich, die Veröffentlichung von FrankensteinAI, dem dritten Teil seiner bahnbrechenden KI-Klassiker-Reihe, bekannt zu geben. Dieses innovative Living Book verbindet Mary Shelleys Kultroman nahtlos mit modernster Technologie und bietet dem Leser ein unvergleichliches interaktives Erlebnis. Der Horrorklassiker erscheint in drei Bänden ab dem 28. Oktober. FrankensteinAI erweckt Shelleys Meisterwerk durch atemberaubende interaktive Illustrationen des renommierten Digitalkünstlers Remo Camerota zu neuem Leben. Jede animierte Illustration ist eine dynamische Verschmelzung von Camerotas lebhafter Vorstellungskraft und fortschrittlicher KI-Technologie, die die unheimliche Atmosphäre von Victor Frankensteins Schöpfung einfängt und die Erzählung auf eine visuell fesselnde Art und Weise erweitert. Camerotas Zusammenarbeit mit der KI-Technologie führt zu visuellen Effekten, die die Erzählung nicht nur ergänzen, sondern aufwerten und jedes Bild zu einem integralen Bestandteil der erzählerischen Reise machen. FrankensteinAI führt auch eine revolutionäre KI-Chat-Funktion ein, die es dem Leser ermöglicht, in Echtzeit mit den Romanfiguren zu kommunizieren. Victor Frankenstein und seine Kreatur dienen als KI-gesteuerte Führer, die es den Lesern ermöglichen, deren Ängste, Wünsche und Motivationen bei der Erkundung der Geschichte tiefer zu ergründen. Diese einzigartige interaktive Funktion ermöglicht es den Lesern, Fragen zu stellen, Handlungsstränge zu entschlüsseln und Themen auf eine Weise zu erkunden, wie es beim herkömmlichen Lesen nicht möglich ist. So wird klassische Literatur mit moderner Technologie zu einem einzigartigen Erlebnis. Legible hat die Essenz von Mary Shelleys Frankenstein akribisch bewahrt und sichergestellt, dass der Originaltext intakt bleibt und Shelleys Intentionen entspricht. Unser Ziel mit FrankensteinAI ist es, die ursprüngliche Erzählung zu ehren und gleichzeitig die Erfahrung des Lesers durch Technologie zu verbessern, sagte Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. Durch die Integration von interaktiven KI-Funktionen und Remo Camerotas faszinierenden Illustrationen haben wir ein lebendiges Buch geschaffen, das Shelleys Vision treu bleibt und gleichzeitig eine neue, fesselnde Art der Auseinandersetzung mit diesem Klassiker bietet. Remo Camerota kommentierte: Meine Vision für FrankensteinAI war es, Mary Shelleys Originalerzählung mit Illustrationen zu ergänzen, die sich lebendig anfühlen und die Entdeckungsreise sowie die Isolation der Kreatur widerspiegeln. Durch die Kraft der künstlichen Intelligenz werden diese Illustrationen Teil der Reise des Lesers und entwickeln sich parallel zu seinen Erfahrungen mit dem Text. Ich freue mich auf weitere Kooperationen mit Legible, um Literatur mit meiner Kunst zum Leben zu erwecken. Neben FrankensteinAI sind auch andere KI-Klassiker und bahnbrechende Original-Publikationen von Legible, wie die My Model Kitchen Living Cookbooks des ehemaligen Supermodels und der NYT-Bestsellerautorin Cristina Ferrare mit eingebetteter KI-Souschef, exklusiv für Legible Unbound-Mitglieder verfügbar. Melden Sie sich jetzt an und erhalten Sie Zugang zu diesen Innovationen sowie zu Millionen von eBooks und Hörbüchern für nur 9,99 USD pro Monat und eröffnen Sie sich damit eine neue Welt bereichernder Leseerlebnisse. Über Legible Inc. Legible ist ein bahnbrechendes, auf mobile Endgeräte fokussierte und weltweit agierendes Unternehmen, das sich auf eBooks und Hörbuch-Unterhaltung spezialisiert hat. Seine umfangreichen Partnerschaften umfassen vier der Top-5-Verlage, den weltweit größten eBook-Vertriebshändler und eine Vielzahl herausragender und innovativer Verlage aller Größenordnungen, die es Legible ermöglichen, Millionen von mehrsprachigen eBooks und Hörbüchern nahtlos zu liefern und so jedes intelligente Gerät in eine Quelle modernsten Infotainments zu verwandeln. Zu den jüngsten Veröffentlichungen gehört My Model Kitchen - Vol. 2: Vegetables - The Garden of Earthly Delights,, das zweite in einer Reihe von 15 mit Videos angereicherten Living Cookbooks des ehemaligen Supermodels, der Bestsellerautorin, der TV-Moderatorin und der Starköchin Cristina Ferrare, bei dem für jedes Rezept ein KI-Souschef zur Verfügung steht.. Die Living Cookbooks und Frau Ferrare wurden in verschiedenen großen Medien vorgestellt, darunter auch zweimal in der sehr beliebten Drew Barrymore Show, wo sie die Zuschauer mit ihrem kulinarischen Fachwissen verblüffte und dabei die interaktive Komponente des KI-Souschefs einsetzte. Als Vorreiter auf dem schnell wachsenden Infotainment-Markt für Fahrzeuge hat Legible Partnerschaften mit den Medienanbietern Faurecia Aptoide, Harman Ignite, LiveOne und Visteon geschlossen. Legible verfügt über die einzige Android Automotive App, die sowohl Hörbücher als auch eBooks für Fahrer und Passagiere in mehreren Millionen Fahrzeugen auf der ganzen Welt bereitstellen kann und sich damit an die Spitze der neuen Welt des Infotainments im Auto setzt. Legible wurde kürzlich mit dem EdTech Breakthrough Award für die eLearning-Innovation des Jahres ausgezeichnet und ist dabei, die digitale Verlagslandschaft neu zu gestalten. Legible hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Bereitstellung innovativer Verlagslösungen des 21. Jahrhunderts und die Bereicherung des weltweiten Leseerlebnisses einen bedeutenden Marktanteil zu gewinnen. Bitte besuchen Sie www.legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erweckt werden. Über Remo Camerota Remo Camerota ist ein weltbekannter multidisziplinärer Künstler, der Kunst, Popkultur und Technologie in einem einzigartigen visuellen Stil verbindet. Kontakte: Legible Inc.

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

Tel.: +1-604-283-2028

E-Mail: invest@legible.com

Website: invest.legible.com Krupp Kommunications, Inc.

Frau Kathy Giaconia

VP Media Relations

Tel.: +1-213-324-5665

E-Mail: kgiaconia@kruppagency.com

