Startseite Rua Gold gibt Abstimmung der Aktionäre von Siren zur Genehmigung der Übernahme von Reefton Resources Pty Limited bekannt Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-10-28 12:08. 28. Oktober 2024 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSXV: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A4010V) (RUA GOLD oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein zuvor gemeldeter geplanter Erwerb (die Transaktion) von Reefton Resources Pty Limited (Reefton) bei der heutigen Sonderversammlung der Aktionäre von Siren Gold Ltd. (ASX: SNG) (Siren) bewilligt wurde. Reefton ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft von Siren, mit Liegenschaften, die an die Konzessionsgebiete des Unternehmens im produktiven Goldfeld Reefton in Neuseeland angrenzen. Robert Eckford, CEO von RUA GOLD, erklärte: Die Aktionäre von Siren haben die strategischen Beweggründe, eine Explorationsgelegenheit in Distriktgröße zu schaffen, welche einige der hochgradigsten Gold- und Antimon-Assets der Welt abdeckt, erkannt und mit großer Mehrheit für diese transformationelle Transaktion gestimmt. Das zusammengeschlossene Unternehmen zieht einen Vorteil daraus, dass die beiden lokalen Reefton-Teams zusammenarbeiten und Brian Rodan, Chairman von Siren, in das Board von RUA GOLD aufgenommen wird. Wir haben ein bewährtes Board- und Managementteam in einer günstigen Jurisdiktion, das herausragende Renditen für die Aktionäre von sowohl Siren als auch RUA GOLD generieren möchte. Die Einsicht des Konkurrenzangebots von Federation Mining, das am 14. Oktober 2024 unterbreitet wurde, bestätigt nur unsere These zu dem hochgradigen Potenzial dieses Distrikts, und wir freuen uns darauf, Resultate zu liefern. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im November 2024 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen für eine Transaktion dieser Art und des Erhalts der endgültigen Bewilligung durch die TSX Venture Exchange (TSXV). Aktives Voranbringen einer Entdeckung in Distriktgröße in einer Tier-1-Jurisdiktion: - Repräsentiert das nächste Kapitel in der Entwicklung von RUA GOLD auf unser Ziel hin, ein bedeutender Goldproduzent in Neuseeland zu sein.

- Das neu zusammengelegte Projekt vertritt eines der am wenigsten erkundeten hochgradigen Golddistrikte der Welt.

- Genehmigungen, Zugangsmöglichkeiten und Zusagen für intensive Bohrarbeiten nach einer distriktweiten Neubewertung von Zielgebieten und des Potenzials auf dem kombinierten Landpaket vorhanden.

- Die Transaktion wird regionale Liegenschaftsbestände von etwa 34.000 ha auf etwa 120.000 ha erhöhen und alle bekannten früheren Produktionslager außerhalb von Blackwater und der Mine Globe Progress abdecken.

- Möglichkeit geringerer gesamter Kapitalaufwendungen für das Projekt durch die Entwicklung eines potenziellen zentralen Verarbeitungs-Hubs.

- Die Transaktion schafft einen größeren Akteur in Neuseeland, was eine bessere Gelegenheit schafft, an der Seite einer bergbaufreundlichen Regierung zu arbeiten, indem wir ihnen helfen, ihre Mineralienstrategie für Neuseeland zu entwerfen.

- Unterstützt von einem Team an Bergbaufachkräften mit über 150 Jahren kombinierter Erfahrung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77269/RUAGold_281024_DEPRCOM... Abbildung 1: Liegenschaftskarte des Goldfelds Reefton.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77269/RUAGold_281024_DEPRCOM... Abbildung 2: Kreuzschnitt historischer Untertageminen im Goldfeld Reefton. Höhepunkte der Transaktion Gemäß den Bedingungen des abgeänderten Abkommens wird Siren ein Entgelt von insgesamt 22 Millionen AUD (20,4 Millionen CAD) erhalten: - 2 Millionen AUD (1,8 Millionen CAD) in bar, wovon 1 Million AUD bereits bezahlt wurde und die restliche 1 Million AUD beim Abschluss der Transaktion bezahlt wird, sowie

- 2 Millionen AUD (1,8 Millionen CAD) in bar gegen 10.000.000 Stammaktien von Siren, die bei Abschluss der Transaktion gewechselt werden, und

- 83.927.383 voll eingezahlte Aktien von RUA GOLD im Wert von 18 Millionen AUD (16,6 Millionen CAD Berechnet anhand des 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurses von RUA GOLD an der CSE vom 12. Juli 2024 von 0,1983 C$ bei einem AUD:CAD-Wechselkurs von 0,9246.

), die beim Abschluss der Transaktion mit vertraglichen Wiederverkaufsbeschränkungen ausgegeben werden. Nach Abschluss der Transaktion wird Siren ungefähr 26 % von RUA GOLD besitzen und der Chairman von Siren, Herr Brian Rodan, wird dem Board von RUA GOLD beitreten. Berater und Rechtsbeistand Cormark Securities Inc. fungiert als Finanzberater für das Unternehmen und seinen Vorstand. McMillan LLP fungiert als kanadischer Rechtsbeistand für das Unternehmen. Red Cloud Securities Inc. fungiert als Finanzberater für Siren und seinen Vorstand. Steinepreis Paganin fungiert als australischer Rechtsbeistand für Siren. Über RUA GOLD RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA. Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Reefton Goldfield auf der Südinsel Neuseelands. RUA GOLD wird nach dem Abschluss der bereits angekündigten Übernahme von Reefton Resources Pty Limited Siehe die Pressemitteilung vom 15. Juli 2024.

über ca. 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk verfügen, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 Gramm pro Tonne gefördert wurden. Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan liegt nur 3 km von OceanaGold Corporations größtem Goldminenprojekt WKP entfernt. Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca . Kontakt RUA GOLD

Robert Eckford

Chief Executive Officer

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten, und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten Vorgänge oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens; der Abschluss der Transaktion; die Auswirkungen und Vorteile der Transaktion; und der Erhalt der endgültigen Genehmigung für die Transaktion von der TSXV. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

