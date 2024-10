Startseite SIHOT präsentiert neu entwickelten Self-Order-Terminal für das Gastgewerbe Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-10-25 08:24. Benutzerfreundlichkeit im Fokus: Innovative Lösung für mehr Effizienz und Komfort. Der etablierte Anbieter von Hotelmanagementsoftware kündigt die Markteinführung eines neuen Self-Order-Terminals an, welcher nahtlos in die bestehenden Kassensysteme (POS) von SIHOT und Addipos integriert wird. Das fortschrittliche System orientiert sich dabei an den Self-Order- Stationen bekannter Fast-Food-Ketten und ermöglicht eine benutzerfreundliche sowie effiziente Bestell- und Zahlungsabwicklung in Restaurants oder anderen gastronomischen Bereichen. Die voll integrierte Lösung bietet zahlreiche Vorteile für unterschiedliche Betriebsformen: - Intuitives Touchscreen-Display: Das leicht zu bedienende Touchscreen-Display führt den Gast Schritt für Schritt durch den Bestellprozess.

- Volle Integration in das Kassensystem: Das Terminal ist vollständig in die Kassensysteme von SIHOT und Addipos integriert.

- Echtzeitübertragung der Bestellung in die Kasse zur Weiterverarbeitung an den jeweiligen Küchendrucker.

- Individualisierbare Menüs: Flexibel gestaltbare Menüs, z.B. für den Mittagstisch, ermöglichen eine schnelle Anpassung an das jeweilige Angebot.

- Sichere Zahlungsabwicklung: Nahtlose Integration von Kreditkartenzahlung und mobilem Bezahlen sorgt für eine sichere und schnelle Transaktion.

- Darstellung digitaler Bons: Umweltfreundliche, digitale Kassenbons bieten den Gästen einen weiteren Komfort und verringern Papierverbrauch. Benutzerfreundlichkeit im Fokus: Das Self-Order-Terminal ist darauf ausgelegt, Gästen den Bestellvorgang zukünftig so einfach wie möglich zu gestalten. Neben der Möglichkeit, gastronomische Speisen schnell auszuwählen, können die Gäste auch Nährwertangaben und Informationen zu Allergenen einsehen. Zusatzbestellungen, wie Snacks aus der Backtheke, lassen sich ebenfalls unkompliziert hinzufügen. Dank des integrierten Zahlungssystems ist die Zahlungsabwicklung nicht nur einfach, sondern auch sicher und schnell. "Wir wollen gerade in Bezug auf die fortschreitende Digitalisierung und den akuten Fachkräftemangel in der Branche Betrieben stets zukunftsweisende Lösungen anbieten, die auch mit vorhandenen Systemen leicht zu verbinden sind. Der vollständig neu entwickelte Self-Order-Terminal soll aber nicht nur durch seine Benutzerfreundlichkeit für Mitarbeitende sowie Gäste überzeugen, sondern auch durch eine leistungsstarke technische Ausstattung", so Carsten Wernet, CEO der Unternehmensgruppe SIHOT . Mit dem neuen Self-Order-Terminal von SIHOT und Addipos können Gastronomiebetriebe ihre Prozesse optimieren und gleichzeitig das Kundenerlebnis verbessern. Die intuitive Bedienung, flexible Menügestaltung sowie sichere Zahlungsoptionen machen das Terminal zu einer zukunftsorientierten Lösung für unterschiedliche Betriebe aus Hotellerie und Gastronomie. Der Self-Order-Terminal wird erstmals auf der Südback - die Trend- und Fachmesse für Bäckerei und Konditorei vom 26. - 29.10.2024 in Stuttgart - in der Halle 5 am Stand D68 vorgestellt.

