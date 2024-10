Startseite Neu: „Dudenkonform gendern ohne Genderzeichen“ von Katja Rosenbohm und Andrea Görsch Pressetext verfasst von GoerschRosenbohm am Fr, 2024-10-25 08:02. Oft wird die Debatte ums Gendern hitzig geführt – da kommt die praktische Anleitung zum Gendern nach amtlicher Rechtschreibung von Andrea Görsch und Katja Rosenbohm genau richtig. Die Autorinnen zeigen, dass es möglich ist, sprachlich alle Menschen einzuschließen, ohne ein Genderzeichen zu nutzen.

Das knapp vierzigseitige großformatige Buch wendet sich an alle, die beim Gendern keine Genderzeichen verwenden wollen oder dürfen. Die Autorinnen zeigen stellen beispielhaft sprachliche Möglichkeiten mit Vor- und Nachteilen. Zudem beinhaltet das Buch Übungen mit Lösungsvorschlägen. Lesbar gendern, ohne den Stern zu nutzen

Mit vielen Beispielen und sprachlichen Möglichkeiten zeigen die beiden Sprachprofis, dass Gendern und Lesbarkeit kein Widerspruch ist. Im Gegen¬teil. „Meist wird ein Text“, so die Erfahrung der beiden Sprachexpertinnen, „durch die nochmalige Bearbeitung griffiger.“

Mit dem Buch möchten sie die Debatte ums Gendern versachlichen und die Vielfalt der deutschen Sprache zeigen. „Denn gendern ist so viel mehr“, so die Autorinnen, „als Sterne über einen Text zu streuen.“ Informationen zu den Autorinnen

Katja Rosenbohm ist seit 2009 als Werbelektorin und Texterin selbstständig, https://www.die-orthograefin. Andrea Görsch ist ebenfalls seit 2009 als Texterin, Werbelektorin und Trainerin selbstständig, https://www.wortladen.com.

Im Jahr 2021 haben die beiden Expertinnen die Görsch & Rosenbohm GbR gegründet. Sie geben gemeinsam Trainings und Coachings rund um die Sprache. „Dudenkonform gendern ohne Genderzeichen“ ist ihr drittes Buch. Informationen zum Buch

„Dudenkonform gendern ohne Genderzeichen. Eine Anleitung“ von Andrea Görsch und Katja Rosenbohm, erschienen im Eigenverlag

