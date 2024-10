Glow Lifetech gibt kommerzielles Update und erreicht dritten Platz unter den Marken für Öle, beschleunigt Vertrieb im Einzelhand

TORONTO, 22. Oktober 2024 - Glow Lifetech Corp. (CSE: GLOW) (OTCQB: GLWLF) (FSE: 9DO) ("Glow" oder das "Unternehmen") freut sich, ein kommerzielles Update zur Verfügung zu stellen, das einen bedeutenden Meilenstein markiert, da das Unternehmen die Nummer 3 in der Kategorie Cannabisöle in Ontario geworden ist. Dieser Erfolg ist auf robuste Produktinnovationen und strategische Markteinführungen in der ersten Hälfte des Jahres 2024 zurückzuführen, die es Glow ermöglichen, seine Marktpräsenz zu stärken und seine Wachstumsdynamik in Ontario und darüber hinaus fortzusetzen.

Wachstumsdynamik: Erweiterung der Einzelhandelspräsenz

Glow gewinnt in Ontario weiterhin stark an kommerzieller Traktion, wobei das gesamte Produktportfolio von 11 SKUs in mehr als 600+ Cannabis-Einzelhandelsgeschäften angeboten wird - ein Anstieg der Vertriebsstellen um 42 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2024. Mit mehr als 1.600 Geschäften in Ontario sieht das Unternehmen erheblichen Spielraum für weiteres kurzfristiges Wachstum in Ontario, da es größere Großkunden hinzugewinnt und seine Marktpräsenz vertieft, während es gleichzeitig die Grundlage für eine zukünftige Expansion in andere Provinzen legt.

"Unsere erweiterte Marktdurchdringung zeigt die wachsende Nachfrage nach den differenzierten Produkten und der innovativen Technologie von Glow", sagte Rob Carducci, CEO von Glow Lifetech. "Wir sehen einen klaren Weg, um weiteres Wachstum auf dem Markt in Ontario und in ganz Kanada zu erzielen; unser Erfolg in Ontario vereinfacht den Prozess für die Expansion in andere Provinzen.

Kategorieführender Marktanteil: MOD erreicht die Nummer 3 bei Ölen

Glow hat mit seiner Marke MOD eine bemerkenswerte Marktführerschaft erreicht, die nun die Nummer 3 in der Kategorie Öle in Ontario und die Nummer 1 unter den Markeninnovationen für Öle im Jahr 2024 ist. Basierend auf OCS-Großhandelsdaten für 2024, bisheriges Jahr

Dieser Erfolg unterstreicht die Nachfrage der Verbraucher nach unseren einzigartigen und innovativen Produkten. MOD stört nicht nur den Ölmarkt, sondern spricht auch verschiedene Produktsegmente an, darunter Esswaren, Getränke und andere orale Extrakte. Die Innovation des Unternehmens ist weiterhin führend auf dem Markt, mit den kürzlich von Glow eingeführten MOD THC Drops 300, einem 300mg 3er-Pack geschmacksneutraler wasserlöslicher Tropfen mit schnellem Wirkungseintritt und ohne bitteren Cannabisgeschmack.

"Die starke Leistung unserer MOD-Marke zeigt unsere Fähigkeit, den Markt mit Produkten zu stören, die bei den Verbrauchern Anklang finden, und unsere Position als führender Innovator auf dem Cannabismarkt", sagte Rob Carducci, CEO von Glow Lifetech. "Während wir unsere Präsenz mit MOD weiter ausbauen, sind wir ebenso optimistisch in Bezug auf unsere decimal-Kapseln, die gut positioniert sind, um einen ähnlichen Erfolgsweg einzuschlagen und in naher Zukunft ihre eigene Marktführerschaft zu etablieren."

Stärkung der Bilanz zur Förderung des Wachstums

Glow hat kürzlich seine Finanzlage durch eine im September 2024 abgeschlossene Privatplatzierung in Höhe von 1,2 Millionen Dollar glowlifetech.com/news/glow-announces-closing-of-1200000-private-placement/

gestärkt. Diese Kapitalzufuhr stärkt die Bilanz des Unternehmens und bietet mehr Flexibilität, um die Wachstumsagenda zu beschleunigen. Die ersten Go-to-Market-Initiativen des Unternehmens haben beeindruckende Ergebnisse geliefert, die die Effektivität unserer maßvollen und disziplinierten Umsetzung auf dem Markt zeigen. Aufbauend auf dieser Dynamik konzentriert sich Glow darauf, seine Bemühungen um den Markenaufbau zu beschleunigen, um das Wachstum weiter voranzutreiben. Glow ist gut positioniert, um aus den jüngsten Geschäftserfolgen Kapital zu schlagen, und erwartet, seine Bilanz weiterhin proaktiv zu verbessern, um den Weg für langfristige Wachstumschancen zu ebnen.

"Unsere gestärkte finanzielle Position ermöglicht es uns, unsere Wachstumsstrategie weiter zu verfolgen, wobei wir uns auf die Ausweitung des Vertriebs, die Förderung von Produktinnovationen und die Skalierung auf neue Märkte konzentrieren", sagte Rob Carducci, CEO von Glow Lifetech. "Der Erfolg unserer ersten Go-to-Market-Programme hat unseren Ansatz bestätigt, und wir freuen uns darauf, unsere Bemühungen um den Markenaufbau in ganz Kanada zu beschleunigen. Durch die Vertiefung unserer Verbindungen zu Budtendern und Konsumenten wollen wir weiteres Wachstum erzielen und unsere Position als Branchenführer festigen."

Für weitere Informationen über Glow oder um sich in die Mailingliste des Unternehmens einzutragen, besuchen Sie: www.glowlifetech.com/news

Über Glow Lifetech Corp.

Glow Lifetech ist ein in Kanada ansässiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Herstellung von Nutrazeutika und Produkten auf Cannabinoidbasis mit deutlich verbesserter Bioverfügbarkeit, Absorption und Wirksamkeit konzentriert. Glow verfügt über ein bahnbrechendes, auf Pflanzen basierendes MyCell Technology®-Verabreichungssystem, das schlecht absorbierte Naturstoffe in verbesserte, wasserverträgliche Konzentrate umwandelt, die das volle Heilungspotenzial der wertvollen Stoffe freisetzen.

Website: www.glowlifetech.com

