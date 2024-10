Startseite Günstiger Winter-Urlaub auf Rügen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-10-23 09:33. Ostseeappartements Rügen belohnt längere Aufenthalte Ski und Rodel gut - das lässt sich in Zeiten des Klimawandels in vielen Teilen Europas nicht mehr wirklich mit gutem Gewissen vorhersagen. Als interessante Alternative tut sich für den Winterurlauber ein Abstecher ans Meer auf, beispielsweise auf die Ostseeinsel Rügen. Der Ferienvermittler Ostseeappartements Rügen (OAR) offeriert seinen Gästen für Reisen im Zeitraum vom 06.01. bis zum 28.02.2025 ein besonderes Special: 7 Nächte Urlaub machen, aber nur für 6 Nächte bezahlen. "Wir wollen damit ganz gezielt diejenigen Gäste ansprechen und belohnen, die länger als nur den üblichen Mindestaufenthalt von drei Nächten bei uns bleiben", so Yvonne Heyden, Geschäftsführerin Tourismus bei OAR. Fast alle der rund 380 Unterkünfte des Unternehmens machen bei der Aktion mit und können ganz bequem online unter www.ostseeappartements-ruegen.de/suche.html?offer=309 gebucht werden. Natürlich kann auch an der Ostsee ein weißer Winter nicht garantiert werden. Wie erholsam ein Winterurlaub auf Rügen aber trotzdem ist, wissen eingefleischte Fans der Insel schon lange. Die Uhren hier scheinen langsamer zu gehen, einsame Strände locken zu ausgedehnten Spaziergängen. Und wer dann mehr oder weniger intensiv "durchgelüftet" zurück in sein Urlaubsdomizil kommt, freut sich über Annehmlichkeiten wie einen Kamin oder eine private Sauna, über die zahlreiche der Unterkünfte im Portfolio von OAR verfügen. 7=6 Early Bird Winter-Spezial. Eine Offerte, die die Reisekasse strahlen lässt. Mehr Informationen und telefonische Buchung unter (038303) 90940. www.ostseeappartements-ruegen.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin

Deutschland fon ..: +49 (0) 38303 90940

fax ..: +49 (0) 38303 90944

web ..: https://www.ostseeappartements-ruegen.de

email : info@oar1.de Die Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG (OAR) mit Agenturen im Ostseebad Sellin und im Ostseebad Binz vermittelt Ferienhäuser, Appartements und Ferienwohnungen auf der Insel Rügen. Dabei zeichnen sich die überwiegend in Privatbesitz befindlichen Objekte im Portfolio von OAR durch ihre exklusive Lage und eine hochwertige, individuelle Einrichtung und Ausstattung aus und können auf der firmeneigenen Website mit zahlreichen Bildern und Videos ausführlich besichtigt und bequem online gebucht werden. Mit breit aufgestellten Aktivitäten im Bereich Social Media und dem RügenInsider-Blog ist Ostseeappartements Rügen auch in Sachen Kundenbindung sehr aktiv. Die Immobiliensparte des Unternehmens - Ostseeappartements Rügen Immobilien - bietet darüber hinaus allen Immobilienkäufern und -verkäufern kompetente und vertrauensvolle Unterstützung. Pressekontakt: Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin fon ..: +49 (0) 38303 90940

email : marketing@oar1.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten