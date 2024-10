Willicher Start-up GreenKitchen ist Finalist beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025

Junges Startup aus Willich stellt den Markt für Kochgeschirr auf den Kopf.

Willich, 16. Oktober 2024

Das junge Willicher Unternehmen Value für Generations sorgt mit

seiner Marke GreenKitchen für Aufsehen: Die Macher der " enkelfähigen " Pfannen und Töpfe

haben es als Finalist in die Endrunde des Deutschen Nachhaltigkeitspreises (DNP) in der Kategorie

Produkte geschafft. GreenKitchen stellt sich mit seinem Konzept den etablierten Großkonzernen

im Markt und beweist, dass nachhaltige Produktideen eine Zukunft haben.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis zeichnet in der Kategorie Produkte besonders nachhaltige

Innovationen aus, die im Markt bereits Wirkung entfalten - die Leuchttürme unter den nachhaltigen

Lösungen. "Dass wir es unter die Finalisten geschafft haben, ist für uns eine große Ehre und bestätigt,

dass wir mit unseren Ideen auf dem richtigen Weg sind", sagt Alexander Granderath, Mitgründer von

Value for Generations. "Unser Ziel war es von Anfang an, hochwertiges und ökologisch

verantwortungsvoll hergestelltes Kochgeschirr für jeden zugänglich zu machen - frei von PTFE und

mit einer Langlebigkeit, die Generationen überdauern soll."

GreenKitchen fordert etablierte Marktführer heraus

Das Start-up mit der Marke GreenKitchen wurde vor etwa anderthalb Jahren von Alexander

Granderath und Markus Schwinge gegründet, um eine Lücke im Kochgeschirrmarkt zu schließen: Ein

Angebot von ökologisch sinnvollen und gleichzeitig bezahlbaren Pfannen und Töpfen fehlte bisher

weitgehend. "Die etablierten Hersteller bieten kaum massentaugliche Lösungen an, die wirklich

nachhaltig sind," erklärt Markus Schwinge. "Wir möchten zeigen, dass es möglich ist, Verantwortung

für Umwelt und Gesundheit zu übernehmen - ohne Kompromisse bei der Qualität."

Mit ihren Pfannen und Töpfen setzen die beiden Gründer auf patentierte Innovationen und eine

verantwortungsbewusste Produktion. "Enkelfähigkeit" steht im Zentrum der Produktentwicklung:

langlebige, universell einsetzbare Pfannen und Töpfe, die durch ihre Herstellung und ihre Qualität

dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und Nachhaltigkeit für alle zugänglich zu machen.

Nachhaltigkeit, die begeistert

Der Erfolg gibt dem Gründerduo recht: Die Produkte von GreenKitchen haben durchweg positive

Kundenbewertungen und stoßen auf großes Interesse. Dass sie nun zu den Finalisten des Deutschen

Nachhaltigkeitspreises zählen, bestätigt einmal mehr das Potenzial ihrer Idee. "Wir freuen uns sehr,

dass unser Engagement für Nachhaltigkeit und Qualität auf diese Weise anerkannt wird," sind sich

Alexander Granderath und Markus Schwinge einig.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist einer der renommiertesten Wettbewerbe seiner Art in Europa

und wird in verschiedenen Kategorien vergeben, um die besten nachhaltigen Produkte, Projekte und

Unternehmen zu würdigen. Die Sieger werden auf einer festlichen Gala am 28. November in

Düsseldorf ausgezeichnet.

