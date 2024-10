Startseite Soccer Arena: Klein, aber oho – Fußballvergnügen für alle! / Freiraum bringt mit seinem Mini-Fußballstation Bewegung in die Kind Pressetext verfasst von Marcus_Christoffel am Di, 2024-10-22 12:16. Die Freiraum-Initiative präsentiert die Soccer Arena – ein innovatives Sozialsponsoring-Produkt, das Spaß und Bewegung für Kinder und Jugendliche in sozialen Einrichtungen ermöglicht. Die kompakte Mini-Version des Fußballstadions bietet ausreichend Platz für lebendige Spielstunden, egal ob im Rahmen von Festen oder im Alltag. Ein Spielplatz für Talentförderung Die Soccer Arena ist mehr als nur eine kleine Fußballstation. Auf einem Spielfeld von 18 mal 10 Metern setzen Kids und Teens ihre fußballerischen Fähigkeiten in einem sicheren Umfeld um. Das clevere Stecksystem ermöglicht den einfachen und schnellen Aufbau – in nur 45 Minuten kann das mobile Spielfeld zum Einsatz kommen. „Mit der Soccer Arena bieten wir eine praktische Lösung, um Kinder in Bewegung zu bringen und soziale Kompetenzen wie Teamarbeit und Kommunikation zu fördern“, erklärt Marcus Christoffel, Geschäftsführer von Freiraum. Ein Raum für Bewegung und Gemeinschaft Für Einrichtungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe, Wohlfahrtsverbände oder Sportvereine ist die Soccer Arena eine perfekte Ergänzung, um die körperliche Fitness zu steigern und gleichzeitig Raum für neue Freundschaften zu schaffen. Ideal für Sommerfeste, Turniere oder als willkommene Abwechslung im Alltag – die Soccer Arena macht jedes Event zum Highlight! Kostenlose Unterstützung durch Sozialsponsoring Freiraum stellt die Soccer Arena kostenfrei im Rahmen eines Sozialsponsoring-Projekts zur Verfügung, um soziale Einrichtungen in ihrer Arbeit zu unterstützen. Deren Mission unterstützt Freiraum ganz bewusst: Kinder und Jugendliche sollen unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten Zugang zu den Angeboten bekommen. Die Soccer Arena kann sogar gegen eine kleine Gebühr oder Spende ausgeliehen werden und ist über Freiraum versichert. Wer Spaß an actionreichen Fußballspielen sucht und gleichzeitig die sozialen Fähigkeiten der Kids fördern möchte, findet in der Soccer Arena den idealen Partner. https://www.freiraum-sozial.de/produkte/soccer-arena Über Marcus_Christoffel Komplettes Benutzerprofil betrachten